И все это сравнили с рассказами Шипачева.

«Вегас» второй раз за шестилетнюю историю играет в финале Кубка Стэнли – и на этот раз есть отличный повод переживать в России за «рыцарей»: один из лидеров команды – Иван Барбашев, которого выменяли на дедлайне из «Сент-Луиса». В новой команде он получил больше времени, больше доверия – а в плей-офф вообще играет в первом звене с Джеком Айкелом, регулярно набирая очки (6+11 в 21 матче).

Пожалуй, в последний раз у нас так следили за «Вегасом» в 2017 году, когда клуб еще до дебюта в лиге подписал контракт с Вадимом Шипачевым, а осенью отправил его в АХЛ. Скандал, отказ игрока ехать в фарм, возвращение в Россию, много интервью – поездка у него получилась громкой.

Но не только Барбашев и Шипачев делают «Вегас» ближе к России – в системе собралась перспективная русская банда. В этом сезоне за «Хендерсон» – фарм-клуб «рыцарей» – сыграли сразу пятеро наших: Иван Морозов, Павел Дорофеев, Максим Марушев, Даниил Чайка и Даниил Мироманов.

Морозов, Марушев и Чайка провели в Америке только первый сезон – и вызова в НХЛ еще не получили. А вот Мироманов и Дорофеев уже играли за «Вегас».

Мы попросили парней стать нашими гидами по Вегасу – как по городу, так и по системе – и рассказать о своей жизни рядом с игорной столицей мира.

В Вегасе можно посетить Париж и Нью-Йорк. А вот в казино пускают не всех

Лас-Вегас находится на западе США, в его агломерации по данным 2020 года проживает чуть больше 2,2 млн человек. Если брать сам город, то жителей поменьше – 641 тысяча. Для сравнения: в Тюмени, где начинал карьеру Павел Дорофеев, население 847 тысяч человек.

О Вегасе много стереотипов. Во-первых, многие играли в GTA San Andreas и катались среди казино Лас-Вентураса (игровой прототип Вегаса). Из-за этого могло сложиться представление, что Лас-Вегас – это город с казино на каждом углу.

Во-вторых, многие смотрели культовые фильмы «Мальчишник в Вегасе» и «Одиннадцать друзей Оушена». Эти фильмы убедили, что это город роскоши, в котором отдыхают богатые люди.

Третий стереотип – пустыня и жаркий климат. Опять же, здесь повлияли кинематограф и индустрия игр – у людей с природой Вегаса ассоциируются Большой каньон (он в соседнем штате, но недалеко), пустыни и кактусы. Но соответствуют ли эти представления реальности?

Даниил Чайка: «Если брать Стрип – главную улицу города, то там на 100% все как в кино. Когда первый раз видишь, то глаза разбегаются. Если брать районы, где все живут, то все достаточно обычно. Недавно ездил к Гранд-Каньону, очень понравилось!»

Даниил Мироманов: «Лас-Вегас – очень классный, приятный и уютный. По сути, это два города в одном: можно поехать в центр, где все казино, отели. Это совсем другое чудо. А потом, когда выезжаешь за пределы Лас-Вегас-Стрип, то там сплошные спальные районы, тихие места.

Наверное, одно из самых крутых мест в Вегасе – New York Hotel. Около него есть копия статуи Свободы. Есть еще отель «Париж» с Эйфелевой башней снаружи. Очень интересная атмосфера. Туда люди в основном приезжают на выходные. Рядом с городом – дамба Гувера. Еще впечатляет каньон Ред-Рок – туда можно съездить погулять, чудесное место».

Максим Марушев: «В этом весь Лас-Вегас: люди сюда приезжают отдохнуть, расслабиться. Самое крутое место, я думаю, на Стрипе, особенно когда все стемнело. Весь центр начинает ярко светиться – очень атмосферно».

Интересно, что Вадим Шипачев Вегас оценил, но не как место для жизни. «Первые пару недель было прикольно. Будто в сказку попал. Когда гуляешь по Лас-Вегас-Стрип – улица, где все отели и казино, – то глаза разбегаются. Забавно там вечером прогуляться. Но потом там начинаешь жить. Проходит месяц, два, и ты в центр уже не ездишь. Втягиваешься в рутину, и там сходить-то особо некуда», – рассказывал нападающий в интервью «Матч ТВ».

Идем ко второму стереотипу – казино.

Даниил Чайка: «В казино пока не был – не по возрасту».

Даниилу в октябре исполнилось 20 лет, а по законам штата Невада играть в казино разрешается только с 21 года. Но так как оно в городе находится практически везде (крупных заведений с постоянными лицензиями около 70, но мелких игорных мест насчитывается около 1700) – в том числе в аэропорту, детям и юношам проходить через них можно, но нельзя садиться играть.

Даниил Мироманов: «Я был в казино пару раз, но не играл и не знаю, буду ли когда-нибудь, нет интереса. Иногда хожу в рестораны в центре города, потому что они находятся в основном в отелях. Приятно туда съездить покушать и прогуляться».

Максим Марушев: «Казино тут практически на каждом шагу, поэтому несложно было туда зайти и посмотреть».

Шипачев от казино тоже был не в восторге. «Однажды я повел детей в аквапарк – и нужно было пройти сквозь казино. Так мне пришлось зажимать им нос руками, чтобы они не вдыхали густой табачный дым… Вот это штрих, который мне тоже не понравился. Ну да, есть улица Стрип, по ней можно пройтись в одну сторону и другую. И что? Азартные игры меня вообще не интересуют, а больше там ничего нет», – вспоминал он в интервью «Спорт-Эккспрессу».

Разница в ценах колоссальная, кому-то приходилось даже год жить вместе

Считается, что в США все очень дорого – начиная от аренды жилья и заканчивая ценами на продукты. Некоторые хоккеисты даже жаловались, что зарплаты в АХЛ на все не хватает. Так ли это?

Даниил Чайка: «По зарплате сложно сказать – мне на свои нужды хватает. По ценам – да, разница колоссальная, в первую очередь в ценах за жилье и бензин. Когда приехал сюда – взял машину в лизинг, так как здесь общественный транспорт слабо развит, а без авто как без рук.

На что потратил первую зарплату? В тот момент я играл в юниорской лиге и позвал ребят на ужин, проставился. Вегас не самый дорогой город для жизни, ужиматься не приходилось особо».

Даниил Мироманов: «У нас каждый из парней ездит на своей машине. Когда с Максом Марушевым жили вместе, то на одном авто ездили. Хендерсон (место, где базируется фарм-клуб – Sports.ru) – это как пригород, или даже часть Лас-Вегаса считается. Как Химки в Москве. Никуда за город далеко уезжать не нужно. Я живу на юге Лас-Вегаса – до Ти-Мобайл Арены мне 20 минут, до арены в Хендерсоне – 15-20 минут. Я живу примерно между ними – очень удобно.

С Максом мы первый год жили вместе, потому что перед стартом сезона оба были в России – был постковидный год, и стало сложно найти жилье, находясь в другой стране. Мы созвонились и решили, что так будет удобней, легче найти жилье. В итоге нашли классную двухкомнатную квартиру с двумя ваннами. Обалденно провели тот год. У нас была одна машина на двоих – везде катались вместе: за продуктами, на тренировки. С Максом было легче обживаться, потому что Вегас – на тот момент – незнакомый нам город. В основном ездили по очереди – у обоих есть права. У нас каждый день завтраки, обеды, плюс кормят после игр, поэтому с едой никогда проблем не было. Если выходной, то дома готовили что-то быстренько».

Русский первопроходец в «Вегасе» – Вадим Шипачев – признавал, что местный быт – одна из тех вещей, к которым он так и не привык. Но при это никого не отговаривал: «Я любому хоккеисту, который захочет отправиться в НХЛ, посоветую ехать и попробовать. Мой пример не показателен. Кроме того, я там не смог адаптироваться к каким-то бытовым моментам. Возможно, другой человек посчитает эти проблемы несущественными».

А спустя пять лет Вадим уже говорит «СЭ», что не против вернуться туда, но в качестве туриста: «В отпуск в Америку? Хотел бы, но сейчас с визами трудности. Хочется и Вегас посмотреть, и Чикаго (там в 2018-м располагался фарм «рыцарей» – Sports.ru)- все мои любимые места. Мы с женой разговаривали, что хотели бы съездить в Америку, когда дети подрастут, но с визами, конечно, не получится.»

АХЛ гораздо быстрее других лиг, а тренеры для наших – как отцы

Когда хоккеист едет в Северную Америку – очевидно, что он хочет играть не в АХЛ, а прогрессировать со звездами в лиге лучших. Но реально ли из фарм-клуба попасть в НХЛ, и что вообще из себя представляет лига развития?

Даниил Чайка: «В АХЛ тренировки достаточно стандартные, особых отличий не увидел. Тренерский штаб мне нравится – всегда шутят, смеются. Многие играли в России в свое время – так что есть, что вспомнить. Могут и напихать, конечно, по делу. Достаточно часто общаются с тобой один на один, с тренером по защитникам всегда смотрим клипы с игр, разбираем моменты – все подсказывают и помогают.

Из-за размера льда все происходит намного быстрее – больше силовых, все это бросается в глаза».

В тренерском штабе «Хендерсона» и правда есть знакомые фамилии: тренер по защитникам Джейми Хьюард играл за СКА в сезоне-2007/08, а Фред Брэтуэйт запомнился по игре за «Ак Барс» и «Авангард». В 2006 году с казанцами он даже выиграл Суперлигу и был признан лучшим голкипером. Сейчас он тренер вратарей в «Хендерсоне».

Даниил Мироманов: «Тренерский штаб и в «Вегасе», и в «Хендерсоне» очень хороший. Они все компетентные специалисты. Я в «Хендерсоне» уже второй год – и получаю только хороший опыт. Все тренеры для русских парней, можно сказать, как отцы: у всех нас родители находятся в России, и они нам их заменяют – всегда на диалог идут. Постоянно обсуждаем игру, что можем улучшить. Кто бы из русских парней ни приезжал, им всегда говорили: «Если есть какие-то вопросы – подходи, не стесняйся. Никогда не медли с этим». Тренировки не особо жесткие – короткие, но очень интенсивные. Потому что в сезоне много игр – и особо не нагружают. Но предсезонка была непростая.

К нам постоянно приезжает тренер по скиллам – с ним работает сначала группа защитников, потом группа нападающих. Довольно часто проводятся индивидуальные беседы с игроками, потому что парни развиваются. Нам не пихают, так как все профессионалы. Каждый из нас знает, почему мы здесь находимся и как нужно работать».

Максим Марушев: «У нас тут неплохой тренерский состав, все они могут помочь в любом вопросе. Могут и напихать, и похвалить; даже когда у команды идут не очень дела, стараются не накалять обстановку. Ищут постоянно положительные моменты – за что можно зацепиться, где-то пошутить или подбодрить команду. Считаю, это отличный подход».

Вадим Шипачев после возвращения из Северной Америки хвалил атмосферу в НХЛ: «Прикольно на стадионах, а еще тренировочный процесс. Там тренировки короткие, но интенсивные. Есть лагерь, можешь покататься с молодыми. Эта система мне понравилась, все классно». Но вот уровень АХЛ не оценил: «Я же был в Чикаго, посмотрел матч фарм-клуба «Вегаса» и все практически сразу понял. Мы в «Северстали» играли интересней».

Но в то у «рыцарей» был совершенно другой фарм и иные отношения с ним – в 2020-м клуб купил франшизу «Сан-Антонио Рэмпейдж», переименовал ее и перевез себе под бок, в штат Невада. Возможно, в таких условиях Шипачев бы задержался за океаном (в конце концов, между Вегасом и Чикаго 2818 км, а между Вегасом и Хендерсоном – 27 км).

Мироманов давно перерос АХЛ и уверен, что попасть в НХЛ есть шансы у всех

В конце мы попросили ребят оценить собственные перспективы: у кого из них больше всего шансов закрепиться в НХЛ?

Даниил Мироманов: «Каждый парень в системе «Вегаса» имеет шансы в ближайшем будущем пробиться в НХЛ, показать там себя. Если мы здесь оказались, значит, в нас верят в организации и дают шанс развиваться. Если каждый парень пробьется в основу, то это будет вообще замечательно».

Даниил Чайка: «Конечно, приятно, когда есть ребята, с кем можно поговорить на родном языке. Я бы сказал, что даже играется полегче: в определенных моментах на льду, возможно, больше взаимопонимания. Когда на выездах – любим ходить на ужины вместе.

На днях в первую команду подняли Даниила Мироманова (разговор состоялся в декабре – Sports.ru). Я считаю, он уже перерос АХЛ».

Максим Марушев: «Безусловно, это помогает, когда в команде русские ребята. На самом деле, свободное время мы чаще проводим по отдельности. Но иногда можем сходить куда-то покушать или поиграть в приставку.

Трудно пока оценивать свои перспективы. Сейчас стараюсь наладить свою игру в АХЛ. Пока что из всех нас есть отличные шансы у Даниила Мироманова закрепиться там».

Фото: AFP/Matt Slocum, John Locher; unsplash.com/Ryan Thorpe, Stephen Leonardi, Grant Cai; Instagram/_daniilchayka