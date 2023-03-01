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Кубок Гагарина-2023 – уже один из лучших в истории: семиматчевые серии, атакующий хоккей и новые имена

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Или самый лучший?

Прошлый год серьезно ударил по КХЛ: из российских клубов ушло большинство легионеров, а сама лига осталась без «Йокерита» и рижского «Динамо». Конечно, это сказалось на чемпионате: количество топ-звезд – да и просто звезд – резко уменьшилось, уровень команд упал, а средняя посещаемость матчей рухнула.

Но при этом разница в классе между клубами сократилась, и сама регулярка-2022/23 оказалась одной из самых напряженных в истории: борьба за места в топ-8 шла до последней недели, пары плей-офф определились только в заключительном туре. И Кубок Гагарина лишь продолжил тенденцию!

Он уже претендует на статус лучшего в истории. Только за первый раунд мы увидели две семиматчевые серии, проходы команд из нижнего посева и 0 противостояний без борьбы (ни единого свипа!). Мы собрали все, что так порадовало в четвертьфиналах конференций.

Нереальная конкуренция и – как итог – сенсации в матчах

Сюрпризом стал уже первый день розыгрыша, когда четыре команды нижнего посева выиграли свои матчи – «Адмирал», «Нефтехимик», «Динамо» Минск и «Витязь». Такое случилось впервые в истории Кубка Гагарина – и это уже был явный намек на интригу в парах.

Мощная конкуренция была действительно везде: ни одна серия первого раунда не закончилась с нулем, что тоже случилось впервые. Пятиматчевых противостояний получилось всего два – но и там все было неоднозначно: «Витязь» трепал нервы «Локомотиву» и три раза переводил дело в овертайм, а «Сибирь» перебрасывала «Авангард» и временами выглядела даже мощнее – но разница в классе все же сказалась.

В остальных шести сериях интрига прожила дольше: после четырех матчей счет был 2-2 в каждой, а две вообще перетекли в седьмую игру – такое впервые за 9 лет.

Даже зашедшие в плей-офф с восьмых мест Минск и Нижнекамск взяли по два матча у победителей конференций. И это второй подобный случай в истории лиги. Первый был сезоне-2010/11, когда те же «Нефтехимик» и «Динамо» проиграли свои серии 3-4.

Главной сенсацией стал выход «Адмирала» во второй раунд – седьмая команда прошла «Салават», дважды выиграв на выезде. Можно предъявлять претензии дальневосточникам за антихоккей, но вряд ли они будут беспокоить Леонида Тамбиева и его команду.

Близка к сказке была и «Северсталь» – Андрею Разину совсем чуть-чуть не хватило, чтобы впервые выйти во второй раунд с Череповцом. Но сам факт, что желтые довели серию против действующего чемпиона до седьмого матча и даже вели в нем 2:0, уже заслуживает аплодисментов на пресс-конференции.

Битва стилей: атака vs оборона

15-й Кубок Гагарина стал столкновением двух стихий – атаки и обороны. И до сих пор невозможно четко ответить на вопрос, какой же хоккей эффективнее. Например, мы увидели, как автобус «Адмирала» выдерживает атакующий натиск «Салавата». Да, уфимцы не пример для подражания в плане нападения, но на фоне оборонительного Владивостока контраст чувствовался.

А вот «Торпедо» с его ярким атакующим стилем прошел московское «Динамо», уложившись в шесть матчей. За это время банда Ларионова настреляла 17 шайб (одна игра была без их голов). Респект нижегородцам, что даже в плей-офф они не отходят от своей философии.

Были и гибридные примеры. «Авангард» в гостевых матчах играл явным вторым номером: «Сибирь» обстреляла все штанги (81-27 по броскам в сумме), но оба раза проиграла, пропуская по четыре шайбы. В домашних же матчах Омск не отсиживался у ворот – и побеждал уже благодаря атаке.

Много новых имен: Шевченко, Тесанов, Ян

Плей-офф всегда считалось временем неожиданных героев, но сейчас это актуально как никогда. Слышали что-нибудь об Александре Шевченко из «Адмирала» до серии с «Салаватом»? 30-летний нападающий всю карьеру скитался между ВХЛ и аутсайдерами КХЛ, но в пятой игре с Уфой сделал дубль с голом в овертайме и помог одержать одну из самых важных побед в истории клуба.

В «Локомотиве» звездочкой стал воспитанник Даниил Тесанов: красивый дубль в третьем матче с «Витязем». Хотя за 36 игр регулярки у него был только один гол.

Единственный хет-трик первого раунда – у хоккеиста «Металлурга». Не Филипп Майе или Николай Голдобин, нет – Павел Акользин, который не так часто забивает, но в тот день помог перевести серию в седьмой матч.  

Козырем «Торпедо» под конец битвы с «Динамо» стал Деннис Ян. Он и в регулярке был одним из самых ярких нападающих Ларионова с 15+24 за 51 игру, но в первом раунде его голы оказались еще важней. Дубль в Нижнем с голом в овертайме и дубль в Москве с голом в овертайме затащили «Торпедо» дальше.

Александр Петунин из «Северстали» провел самый результативный плей-офф в карьере (4+3 в 7 матчах), Василий Глотов сыграл даже не все матчи в серии с Минском, но он уже лучший снайпер и второй бомбардир СКА (4+2). И во втором раунде список новых имен – или старых, но приятно удививших – должен только пополниться.

Полные трибуны болельщиков

48 матчей первого раунда посетило 367 669 зрителей – очередной рекорд весны в КХЛ. До этого лучшей цифрой были 354 985 болельщиков в сезоне-2018/19. По ходу регулярки можно было переживать, что интерес к хоккею у аудитории пропал, и поражаться низкой посещаемости московских команд и «Металлурга» – кажется, это в прошлом (хотя следующая осень точно покажет).

3850 болельщиков на первом матче ЦСКА и «Северстали» – худший показатель первого раунда. Но даже он выглядит солидно на фоне посещаемости некоторых матчей футбольной Премьер-лиги с введенным Fan ID. Да и вообще повода для паники нет – по ходу плей-офф армейцы улучшили статистику. Можно сравнить прогресс с регуляркой: до весны средняя посещаемость была 5 083 (42%), в четырех матчах с Череповцом – 7 590 (63%).

Новые интриги в плей-офф

По ходу этого розыгрыша у болельщиков возникло сразу несколько вопросов, ответы на которые мы узнаем только в самом конце. Сможет ли Билялетдинов уйти на пенсию в статусе чемпиона? Работает ли система Ротенберга в плей-офф или мощь СКА опять ограничится регуляркой?

Интересно посмотреть и на команды, которые вряд ли будут претендовать на кубок, но еще побьются в следующих раундах. Например, насколько далеко зайдет «Адмирал» с его оборонительным стилем? 

На какие-то вопросы мы уже получили ответы. Тот же Андрей Разин, похоже, достиг своего пика в «Северстали» – проход в полуфинал конференции ему не дается третий год подряд. Мы поняли, что «Салават» находится в кризисе, и за исключением пары имен у команды нет топовых хоккеистов. А еще увидели, что даже серьезный бюджет не может сделать «Автомобилист» топ-клубом.

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко, Алексей Даничев

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