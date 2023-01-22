«Уйди отсюда, #####!» Француз из «Автомобилиста» на чистом русском послал оператора и ударил его по камере

Послезавтра встретятся снова.

Матч «Амура» и «Автомобилиста» был интересен в первую очередь с точки зрения борьбы за плей-офф – хабаровчанам позарез нужно выигрывать. Что они и сделали, но только все обсуждают не их характер, а лингвистические способности нападающего Стефана да Косты, который не сдержал эмоции в самой концовке, когда уральцы уступали 2:3.

Хотя ситуация получилась весьма стандартная: оператор выехал на площадку, чтобы во время 30-секундного тайм-аута заснять тренерские установки команд. Французу не понравились «лишние уши», и он грубо ударил телевизионного работника по камере.

«Уйди отсюда, ##### (блин)», – выругался на оператора да Коста на неплохом русском.

После тайм-аута нападающий еще раз попал в кадр и выдал, видимо, объяснение своего поступка: «Эй, это не нормально».

Журналисты уже проехались по Да Косте за поступок

Поступок хоккеиста, разумеется, вызвал недовольство со стороны представителей медиа. Глава КХЛ ТВ Дмитрий Федоров заявил, что француз должен лично извиниться перед человеком:

«Конфликты между прессой и игроками – это нормальная вещь. Но в данном случае был еще и удар по камере, то есть Да Коста мог травмировать оператора. Это неприятно и делает инцидент особенным. Как я вижу, Да Коста должен извиниться перед телевизионным работником. Причем не в соцсетях или на сайте «Автомобилиста», а лично, позвонив человеку. Так и сказать: «Прости, меня эмоции захлестнули в тот момент».

Нужно понимать, что сейчас в телетрансляциях необходим эффект присутствия. Операторы на коньках выезжают на площадку перед началом игры и в паузах, бывает, что перед матчем на мотивационную установку заходят и после матча оказываются в раздевалке. Снимать тайм-аут рядом с хоккеистами – это нормально. Игроки должны быть к этому готовы. А если что-то не устраивает, всегда можно вежливо предупредить. Но не распускать руки.

В целом я бы не стал раздувать эту историю, но Да Коста должен понимать, что игроки и телевидение делают одно общее дело», – объяснил Федоров «Матч ТВ».

«Я надеюсь КХЛ не отпустит этот момент с Да Костой. Это как раз ваша сфера. Вы же телевизионные доходы делите. А тут какой-то безумец начинает так себя вести. А что они там обсуждали? Чтобы никто, не дай бог, не забил, судя по характеру матча», – отметил в своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко.

К слову, нападающий уже извинился.

«Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражен из‑за того, что мы уступали в счете. С другой стороны, мне было не совсем понятно, может ли человек настолько близко подъезжать к команде во время проведения важного тайм‑аута. Поэтому и произошла эта ситуация, за которую еще раз прошу прощения», – но эти слова приводит пресс-служба клуба. Не факт, что сам француз их видел.

Да Коста еще по ходу игры мог нарваться на 5+20, а пару недель назад получал дисциплинарный

Сама игра была не самая грубая – всего 6 штрафных минут на обе команды, два удаления – у гостей. За одно из нарушений в штрафном боксе отдыхал как раз Стефан – сыграл высоко поднятой клюшкой против Александра Шарова и даже рассек ему губу.

Судьи матча Евгений Кочетов и Евгений Ромасько не стали сразу давать две минуты французу, а пошли смотреть момент на предмет более крупного штрафа. Но разглядеть злой умысел у Да Косты было сложно – он действительно лишь неаккуратно сыграл, поэтому давать 5 минут за такое было бы лишним.

Из-за нестабильной игры екатеринбуржцев и риска вылететь из топ-4 конференции, похоже, что даже у лидера команды стали сдавать нервы. Это уже не первый эпизод за последнее время – две недели назад в матче с «Нефтехимиком француз удалился в овертайме за подножку, и после свистка арбитра с психу бросил шайбу в борт. В итоге получил еще 10 минут дисциплинарки, а «Автомобилист» проиграл, играя 3-на-4.

Играл в тройке с Радуловым и доходил до финала Кубка Гагарина

Стефан Да Коста оказался в КХЛ в 2014 году – приехал в ЦСКА из «Оттавы», в которой отыграл четыре года. Первый сезон для нападающего до сих пор самый результативный в России – 30+32 в 46 матчах, а их сочетание с Радуловым было одним из самых острых в лиге. Уже на второй год с армейским клубом дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому «Металлургу» 3:4.

Это не первый заход француза в «Автомобилист» – в сезоне-2018/19 транзитом через швейцарскую «Женеву-Серветт» он на годик заехал в Екатеринбург. Затем были «Локомотив» и «Ак Барс», а с 2021-го – снова «Авто». Интересно, что с уральцами француз договаривался, еще играя в составе казанцев. Текущий сезон для него лучший в клубе – 18+34 в 48 матчах и пятое место в списке бомбардиров лиги.

Послезавтра «Амур» и «Автомобилист» снова сыграют на «Платинум-арене», и, скорее всего, на нем будет работать та же телевизионная бригада, что и сегодня. Вероятно, оператор и Да Коста снова встретятся – если, конечно, КХЛ не выпишет дисквал за такое поведение.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко