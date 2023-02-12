Панарин положил покер за 21 минуту! Причем без Тарасенко – их развели по разным тройкам

Прихлопнул «Каролину» за один период.

После перехода Тарасенко в «Рейнджерс» мы ждали яркую русскую связку, тем более Владимир забил первым же броском в новой команде – и, конечно, с передачи Панарина. Но тренер Жерар Галлан развел их уже в следующем матче. Тарасенко это пошло в минус – он очков не набрал. А вот Панарин выдал против «Каролины» невероятный перфоманс с другими партнерами – Джимми Веси и Винсентом Трочеком.

Артемий не забивал 8 игр подряд – понятно, что он больше нацелен на пас, но в этом сезоне голы ему вообще даются туго. До этой субботы у него было всего 12 в 52 играх. А тут сразу четыре – причем ни одного в пустые ворота.

Собственно, до 38-й минуты и против «ураганов» все было как обычно – в большинстве отдал голевой пас на Мику Зибанежада. А потом что-то произошло, и за 21 минуту Панарин положил покер!

Во всех четырех случаях это был идеальный кистевой бросок – сначала здорово попал после паса Трочека, затем быстрее всех сориентировался на добивании, третий гол – выход 1-в-0, а четвертый – крутой разворот на пятаке и попадание в ближний угол. На лед полетели кепки и огромный плюшевый батон.

«Четыре гола, впервые в жизни, – сказал Панарин после игры. – Если бы я знал, как это объяснить, объяснил бы. Не знаю, что произошло сегодня – вероятно, мой день».

Это первый покер в карьере Панарина. Было три хет-трика, причем два из них – в ворота «Рейнджерс», по разу в свитере «Чикаго» и «Коламбуса». Он лишь четвертый игрок в истории франшизы, кому удалось забить четыре гола в одном матче. Ранее это делали Мика Зибанежад (2020), Марк Павелич (23 февраля 1983 года) и Дон Мердок (12 октября 1976 года).

За всю историю НХЛ Панарин 13-й русский игрок с 4+ голами за игру. В этом списке выделяются Павел Буре с тремя покерами и два исторических пента-трика, которые исполнили Сергей Федоров и Алексей Жамнов.

Панарин набрал больше, чем за 7 матчей с «Каролиной» в прошлом плей-офф

Субботние 4+1 от Панарина тем более удивительны, что в соперниках-то была «Каролина» – один из лидеров Востока, претендент на Кубок Стэнли и вообще не самый удобный соперник для Артемия.

В «Рейнджерс» у него с «ураганами» получается получше, чем в «Чикаго» и «Коламбусе», хотя все равно статистика ниже его средних показателей. В прошлом плей-офф, например, ньюйоркцы как раз играли против «Каролины» во втором раунде – и в той серии у Панарина скромные 1+3 в 7 матчах (а ведь даже Шестеркин набрал 0+2).

В прошлой регулярке тоже дела шли неважно – за четыре матча только одна голевая передача. Зато в этой – гол в первой игре и 4+1 во второй. До старта плей-офф команды сыграют между собой еще два раза – уже интересно, как это будет!

Тарасенко потерялся, Шестеркин отдыхал, Свечников давно не забивает

Оставшись без Панарина, в этом матче потерялся Владимир Тарасенко. Он и играл мало (айстайм 13:25 – девятый среди нападающих), и по воротам ни разу не бросил. Правда, Панарин-то тоже не так много времени провел на льду против «Каролины» (15:31), но как много успел.

В теории этот матч мог бы стать дуэлью русских вратарей, но у «Каролины» Кочетков застрял в фарме, а Шестеркину дали отдохнуть – он накануне играл с «Сиэтлом».

Андрей Свечников отдал голевую на Котканиеми, но на этом позитивные новости заканчиваются, ведь его команда проиграла, а он не забивает уже 16 матчей подряд – с Нового года как отрезало. Хотя ассистирует стабильно – 11 передач на этом отрезке и 4 – в трех последних играх. Ждем, когда прорвет, ведь только за этот сезон у Андрея два хет-трика. И, кстати, 19 голов – больше, чем у Панарина даже после этого покера.

По сезону у обеих команд дела идут отлично

«Рейнджерс» все сильнее разгоняются – уже пятая победа подряд и третье место в дивизионе, на которое в ближайшее время точно никто не позарится – отрыв в 8 очков достаточно комфортный. Впереди у «синих» канадский выезд – «Ванкувер», «Эдмонтон» и «Калгари».

«Каролина» хоть и проиграла, но нет повода для беспокойства – до этого у нее было 9 побед в 10 матчах. «Ураганы» первые в своем дивизионе, но «Нью-Джерси» неподалеку – всего в 3 очках. Через три дня выезд в Вашингтон – а там Овечкин что-то давно не забивал.

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Фото: East News/JARED C. TILTON/Getty AFP; REUTERS/James Guillory