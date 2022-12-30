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Доброта из НХЛ: «Оттава» исполнила мечту юного фаната. Вышел на лед, сгонял на пресс-конференцию и получил клюшку от Кросби

Оттава Оттава
Ди Джей Смит
Брэди Ткачак Брэди Ткачак
Сидни Кросби Сидни Кросби
Питтсбург Питтсбург
Пьер Дорион
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Хоккей Хоккей

Помог победить своим присутствием.

Новый год действительно особенный праздник – он вряд ли осуществит все мечты взрослых людей, но вот у детей всегда есть шанс окунуться в сказку. Одну из таких создала «Оттава» в рамках благотворительной акции «Загадай желание», проходившей в детской больнице Восточного Онтарио.  

7-летний фанат «Сенаторс» Дэниел Мэлони всегда мечтал надеть форму любимого клуба и выйти в ней на лед. Мальчику был диагностирован фокальный сегментарный гломерулосклероз (ФСГС) – редкое заболевание почек. Он перенес успешную трансплантацию почки, как и его сестра Лилли.

18 января Дэниела с сестрой пригласили на домашнюю игру с «Питтсбургом», пообещав, что он обязательно выйдет на лед вместе с командой. Но день был куда более насыщенный: сначала малыш пообщался с руководством клуба, в том числе с генеральным менеджером Пьером Дорионом. Первый подарок он ждал недолго – фанату вручили фирменный худи.

Затем он подошел поближе к хоккеистам – сел на скамейку и услышал общее приветствие от игроков.

Далее пришло время пресс-конференции, на которую он пришел вместе с главным тренером Ди Джей Смитом. Тот сразу дал понять, что малыш – часть команды.

В остальные помещения Дэнни тоже успел зайти – заглянул в раздевалку, а после в тренажерку – даже сделал «мостик», чем поразил находившихся там игроков.

Главный сюрприз случился в комнате, где готовился к матчу Брэди Ткачак. Малыш с сестрой размяли американского нападающего, а в благодарность юный фанат получил джерси с фамилией капитана. В ответ Дэниел подарил форварду карточку с его изображением.

Брат с сестрой поговорили и с капитаном соперника – поймали Сидни Кросби у раздевалки. Тот не устоял и подарил маленькому болельщику клюшку с автографом.

Перед выходом на лед все было как полагается: свое место в раздевалке, именной джерси и даже личная табличка с фамилией. Позже Дэниел помог главному тренеру объявить стартовую пятерку.

Парень вышел на лед первым во время раскатки – как все новички в НХЛ. Остальные следили за ним под трибуной.

«Оттава» просто не могла проиграть на глазах у такого преданного фаната – «Сенаторс» победили 5:4 в овертайме, а первой звездой матча стал Брэди Ткачак, на счету которого три передачи и гол в овертайме. Не зря разминался с семейством Мэлони перед игрой.

«Он наш талисман, – сказал после игры капитан «Оттавы». – Я получил огромное удовольствие от того, что он побыл с нами. Рад познакомиться с ним и его сестрой Лилли. Увидеть, как весело ему было утром, а потом на разминке. Это было потрясающе. Я чувствую, что он – причина, по которой мы выиграли сегодня вечером».

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Фото: nhl.com

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