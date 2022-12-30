Змеиная ферма довела до банкротства вратаря «Вегаса». Легко отделался: его поставщика убила жена и села на 16 лет

Ленер встрял на десятки миллионов.

Если вы думаете вложить деньги в какой-нибудь бизнес, то смело вычеркивайте из списка вариантов змеиные фермы. Вратарь «Вегаса» Робин Ленер не рекомендует. 30 декабря 2022-го хоккеист и его жена Донья подали заявление о банкротстве в соответствии со статьей 7 округа Невада.

В документе сказано, что долги возникли в основном из займов под бизнес и инвестиции. Шведский кипер оценивает стоимость своих активов от 1 до 10 млн долларов, но его обязательства перед кредиторами куда больше – от 10 до 50 млн. Еще в начале декабря вратарь заявлял, что платежеспособен и готов выплатить долг, но что-то пошло не так.

Среди заинтересованных сторон в заявлении о банкротстве указаны «Вегас Голден Найтс», Black Knight Sports & Entertainment, Национальная хоккейная лига, Newport Sports Management и финансовая компания Sure Sports Lending. Последняя специализируется на погашении долгов профессиональных спортсменов, а один из ее клиентов – Эвандер Кэйн.

Откуда взялись змеи? Купил их у человека, которого три раза пыталась убить жена

С 2019-го Ленер – владелец небольшой компании RL Exotics LLC с тремя сотрудниками в подчинении. Она управляла фермой, где выращивали и содержали рептилий, в городе Платоне, штат Миссури.

Но началось все с того, что в 2017 году он купил коллекцию редких анаконд и питонов за 1,2 млн долларов у предпринимателя Бена Реника – владельца фирмы Renick Reptiles. По условиям сделки вратарь должен был выплачивать по 200 тысяч долларов каждый квартал. Но эта история превратилась в целое приключение.

Первый платеж он сделал в феврале 2017-го, но в июне того же года Бена Реника убила собственная жена Ленли, за что получила 16 лет тюрьмы. К слову, вышло у нее это только с третьего раза: сначала пыталась подсыпать смертельную дозу наркотиков, затем наняла киллера, но тот отказался в последний момент, а в итоге сама застрелила мужа (у семьи Реников вообще грустная история: отца Бена – Фрэнка, магната в сфере производства кормов для домашних животных – застрелили спустя пару недель после обвинений в финансовых преступлениях; ему грозило 60 лет тюрьмы).

В 2018-м на вратаря «Вегаса» подали в суд – якобы он перестал выплачивать долг за редких змей. Швед не растерялся и выкатил встречный иск на фирму Реника: он взял на себя расходы по уходу за рептилиями умершего и их содержанию на своей ферме. Более того, в заявлении говорилось: «Змеи начали бесконтрольно размножаться друг с другом, что привело к обесцениванию коллекции». Хотя адвокаты хоккеиста и не уточняли, насколько снизилась стоимость.

В июле 2019-го Renick Reptiles подали новый иск. В этот раз Ленера обвиняли в краже коллекции редких шаровидных питонов, но уже в ноябре обе стороны заявили, что конфликт урегулирован, претензий друг к другу нет. Именно после этого швед основал собственную фирму.

Ленер давно увлекается змеями. Если вы думаете, что в Швеции их нет, то ошибаетесь

Об увлечении вратаря змеями в «Вегасе» знали давно. Еще в сентябре 2021 года капитан «рыцарей» Марк Стоун раскрыл необычные подробности об одной из клубных вечеринок: «Он перекопал весь мой задний двор [в поисках змей], – рассказывал Стоун. – Из-за него через неделю я нашел в своем бассейне пять змей. Такой вот он парень».

Позже Ленер признался в соцсетях, что пытался найти змею, чтобы напугать бывшего партнера по команде Райана Ривса.

Вообще немного странно, что хоккеисту НХЛ с 5-миллионным контрактом приходится признавать банкротство – но на самом деле ничего удивительного. Да, суммы огромные, но они далеки от того, что реально получают игроки.

И таблице мы вычли только налоги штатов, а ведь есть еще эксроу в НХЛ, выплаты агенту, суммы на тренеров и летнюю подготовку. Ну и, разумеется, стандартные траты хоккеистов – на недвижимость, семью, повседеневную жизнь, различные хобби – как у Ленера, например.

Вообще любопытно, откуда у шведа такая любовь к змеям. Возможно, она началась еще в Швеции – да, они обитают даже в северных странах, хотя там вы можете встретить только одну ядовитую – vipera berus, она же гадюка обыкновенная. Но все равно нужно быть аккуратней – по информации шведского сайта Dagens Medicin, только за 2021 год в больницы за противоядием обратилось более 100 человек.

Что же до змей, с которых начались первые финансовые проблемы Ленера: шаровидные (они же королевские) питоны обитают в Западной и Центральной Африке. Они не ядовиты и могут вырасти в длину до 1,2-1,5 метров. После беременности, которая длится 120-140 дней, самка откладывает от 3 до 11 яиц. Так что фраза о «бесконтрольном размножении» вполне правдоподобна, хотя Ленер явно должен был изучить этот вопрос заранее. Бюджетных питомцев этого вида вы можете купить и в России – цены варьируются от 10 до 300 тысяч рублей в зависимости от подвида.

Вратарю «Вегаса» не привыкать справляться с трудностями. В 2018 году ему диагностировали биполярное расстройство с маниакальными фазами (как раз во время судебных тяжб из-за змей), а еще он признавался в зависимости от алкоголя и снотворного. А нынешний сезон Ленер целиком пропускает из-за операции на бедре. По сути, сейчас он остался без игры, без денег и без хобби.

Фото: globallookpress.com/R. Koenig; eastnews.ru/Sam Morris