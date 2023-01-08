🎩🎩🎩 Первый хет-трик Марченко в НХЛ! Весной ему не давали играть в СКА

Помог победить «Каролину» – забил и в серии буллитов.

Перед стартом сезона мало кто мог представить, что игра Кирилла Марченко станет одним из немногих светлых пятен в сезоне «Коламбуса», который, кажется, готов пожертвовать целым годом ради Коннора Бедарда. Русский форвард, который только в декабре дебютировал в НХЛ, уже делит четвертое место в списке снайперов команды – во многом за счет хет-трика этой ночью.

По сути, нападающий и сделал матч с «Каролиной», забив все голы «Блю Джекетс» в основное время:

сначала Марченко прорвался по правому флангу, объехал ворота Антти Раанты и засунул шайбу в пустой угол;

через две минуты получил пас от Кента Джонсона и классно бросил с кистей;

в третьем периоде Кирилл принял шайбу в левом углу площадки, ушел от Андрея Свечникова и бросил низом под щитками Раанты.

Марченко стал первой звездой матча и не скрывал эмоций: «После двух голов я просто бросал с закрытыми глазами. Продолжал бросать – и вау, три очка… У меня просто нет слов сейчас. Это невероятно».

Игра дошла до серии буллитов – там он тоже забил, но решающий бросок был у Кента Джонсона.

«Я не думал, что начну, но тренер сказал: «Ты идешь первым», — рассказал Марченко. – Обычно я просто смотрю, что делает первый игрок в буллитах, смотрю на вратаря, как играет вратарь, а потом думаю, что сделаю я. Но теперь я сам открываю серию и думаю: «Вау. Ладно. Просто попробуй». Никакой гениальности, но я забил. Это хорошо».

Выступление нападающего оценил и главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен: «Марченко очень хорошо поддается тренировкам. Он жаждет учиться. Это касается не только атаки. Он приходит с очень хорошими вопросами, хочет посмотреть видео по некоторым моментам, чтобы прогрессировать».

Ради НХЛ Марченко в свое время пришлось пойти на определенные жертвы: когда стало понятно, что игрок уезжает, он перестал получать игровое время в СКА. В итоге всю весну просидел в «СКА-Неве», за который провел 12 матчей в плей-офф ВХЛ. А ведь за месяц до этого ездил со сборной России на Олимпиаду – хоть был и в резерве.

Марченко не первый из наших новичков, который в этом сезоне НХЛ сделал хет-трик – Андрей Кузьменко уже забрасывал три «Анахайму» в ноябре. Но не у всех игроков, кто рванул в 2022-м за океан дела идут настолько удачно:

Кирилл – шестой новичок в истории «Блю Джекетс», сделавший хет-трик. До него преуспели Никита Филатов, Мэтт Калверт, Кэм Эткинсон, Пьер-Люк Дюбуа и Коул Силлинджер.

«Коламбус» наконец-то выиграл – всего вторая победа в последних 11 матчах. Марченко в этом сезоне забросил уже восемь шайб, но у него пока ни одной голевой передачи в НХЛ.

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Фото: REUTERS/Aaron Doster-USA TODAY Sports