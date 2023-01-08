Young Hockey
Блог

🎩🎩🎩 Первый хет-трик Марченко в НХЛ! Весной ему не давали играть в СКА

ВХЛ ВХЛ
Брэд Ларсен Брэд Ларсен
Кент Джонсон
СКА-Нева СКА-Нева
Коламбус Коламбус
СКА СКА
Кирилл Марченко Кирилл Марченко
Каролина Каролина
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Помог победить «Каролину» – забил и в серии буллитов.

Перед стартом сезона мало кто мог представить, что игра Кирилла Марченко станет одним из немногих светлых пятен в сезоне «Коламбуса», который, кажется, готов пожертвовать целым годом ради Коннора Бедарда. Русский форвард, который только в декабре дебютировал в НХЛ, уже делит четвертое место в списке снайперов команды – во многом за счет хет-трика этой ночью.

По сути, нападающий и сделал матч с «Каролиной», забив все голы «Блю Джекетс» в основное время: 

  • сначала Марченко прорвался по правому флангу, объехал ворота Антти Раанты и засунул шайбу в пустой угол;
  • через две минуты получил пас от Кента Джонсона и классно бросил с кистей;
  • в третьем периоде Кирилл принял шайбу в левом углу площадки, ушел от Андрея Свечникова и бросил низом под щитками Раанты.

Марченко стал первой звездой матча и не скрывал эмоций: «После двух голов я просто бросал с закрытыми глазами. Продолжал бросать – и вау, три очка… У меня просто нет слов сейчас. Это невероятно».

Игра дошла до серии буллитов – там он тоже забил, но решающий бросок был у Кента Джонсона.

«Я не думал, что начну, но тренер сказал: «Ты идешь первым», — рассказал Марченко. – Обычно я просто смотрю, что делает первый игрок в буллитах, смотрю на вратаря, как играет вратарь, а потом думаю, что сделаю я. Но теперь я сам открываю серию и думаю: «Вау. Ладно. Просто попробуй». Никакой гениальности, но я забил. Это хорошо».

Выступление нападающего оценил и главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен: «Марченко очень хорошо поддается тренировкам. Он жаждет учиться. Это касается не только атаки. Он приходит с очень хорошими вопросами, хочет посмотреть видео по некоторым моментам, чтобы прогрессировать».

Ради НХЛ Марченко в свое время пришлось пойти на определенные жертвы: когда стало понятно, что игрок уезжает, он перестал получать игровое время в СКА. В итоге всю весну просидел в «СКА-Неве», за который провел 12 матчей в плей-офф ВХЛ. А ведь за месяц до этого ездил со сборной России на Олимпиаду – хоть был и в резерве.

Марченко не первый из наших новичков, который в этом сезоне НХЛ сделал хет-трик – Андрей Кузьменко уже забрасывал три «Анахайму» в ноябре. Но не у всех игроков, кто рванул в 2022-м за океан дела идут настолько удачно:

Кирилл – шестой новичок в истории «Блю Джекетс», сделавший хет-трик. До него преуспели Никита Филатов, Мэтт Калверт, Кэм Эткинсон, Пьер-Люк Дюбуа и Коул Силлинджер. 

«Коламбус» наконец-то выиграл – всего вторая победа в последних 11 матчах. Марченко в этом сезоне забросил уже восемь шайб, но у него пока ни одной голевой передачи в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Каролина 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Дата проведения
8 января, 00.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 28 Марченко (Бьорк, Джонсон)
2:0 – 30 Марченко (Бемстрем, Джонсон)
2:1 – 32 Пачиоретти (Шей, Джарвис)
2:2 – 38 Шей (Штястны)
2:3 – 40 Пачиоретти (Ахо, Свечников)
3:3 – 46 Марченко (Силлинджер)
Вратари: Корписало 39/42 – Раанта 15/18.

Овечкин доставляет голы без перебоев: №809 забил «Коламбусу». Еще один – и будет рекорд по сезонам 30+

Панарин ударно начал год: 1+1 с «Флоридой» – снова огорчил друга Бобровского

Малкин – второй русский бомбардир в НХЛ! Обокрал игрока «Нью-Джерси», забил – и обошел самого Федорова

Фото: REUTERS/Aaron Doster-USA TODAY Sports

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кукич
Перед стартом сезона мало кто мог представить, что игра Кирилла Марченко станет одним из немногих светлых пятен в сезоне «Коламбуса», который, кажется, готов пожертвовать целым годом ради Коннора Бедарда. Команда которая собираются танковать не подписывают Гудро. Это Чикаго, Аризона, Монреаль и Сан Хосе готовы были танковать с самого начала , а Колумбус до зимы точно нет.С начала сезона на команду обрушилась эпидемия травм , вратари провалили сезон и вообще как менеджмент профукал проблемы с вратарями, это же было очевидно что вратари абсолютно не тянут уровень Нхл. Потом Коламбус смирился с провалом сезона и начал танковать
Корписало можно сказать божить. С Тарасовым нормальный дуэт. Латыша нужно куда то пристроить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Сериков
Автор
Артем Сериков
Автор раздела Хоккей Sports.ru/автор клубного раздела Sports.ru
35 подписчиков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кукич
Перед стартом сезона мало кто мог представить, что игра Кирилла Марченко станет одним из немногих светлых пятен в сезоне «Коламбуса», который, кажется, готов пожертвовать целым годом ради Коннора Бедарда. Команда которая собираются танковать не подписывают Гудро. Это Чикаго, Аризона, Монреаль и Сан Хосе готовы были танковать с самого начала , а Колумбус до зимы точно нет.С начала сезона на команду обрушилась эпидемия травм , вратари провалили сезон и вообще как менеджмент профукал проблемы с вратарями, это же было очевидно что вратари абсолютно не тянут уровень Нхл. Потом Коламбус смирился с провалом сезона и начал танковать
А разве где-то написано, что Коламбус с самого начала забил на сезон?) Наоборот же, "мало кто мог представить", что в итоге так все сложится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну Раанта подсобнул так не плохо. Поздравляю МАрченко с первым хет-триком.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raspisanie77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
тупаяйоземарина
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Филатов вообще в своем первом матче хет-трик делал. Главное, чтобы Марченко не повторил его судьбу. Удачи.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кукич
Перед стартом сезона мало кто мог представить, что игра Кирилла Марченко станет одним из немногих светлых пятен в сезоне «Коламбуса», который, кажется, готов пожертвовать целым годом ради Коннора Бедарда. Команда которая собираются танковать не подписывают Гудро. Это Чикаго, Аризона, Монреаль и Сан Хосе готовы были танковать с самого начала , а Колумбус до зимы точно нет.С начала сезона на команду обрушилась эпидемия травм , вратари провалили сезон и вообще как менеджмент профукал проблемы с вратарями, это же было очевидно что вратари абсолютно не тянут уровень Нхл. Потом Коламбус смирился с провалом сезона и начал танковать
Вы правы, автор ерунду написал, конечно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loooong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все, что нужно знать про ватныйска
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Перед стартом сезона мало кто мог представить, что игра Кирилла Марченко станет одним из немногих светлых пятен в сезоне «Коламбуса», который, кажется, готов пожертвовать целым годом ради Коннора Бедарда.

Команда которая собираются танковать не подписывают Гудро. Это Чикаго, Аризона, Монреаль и Сан Хосе готовы были танковать с самого начала , а Колумбус до зимы точно нет.С начала сезона на команду обрушилась эпидемия травм , вратари провалили сезон и вообще как менеджмент профукал проблемы с вратарями, это же было очевидно что вратари абсолютно не тянут уровень Нхл. Потом Коламбус смирился с провалом сезона и начал танковать
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Марченко мешает погоне за Бедардом
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий