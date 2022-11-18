Дубль за 22 секунды! Защитник «Динамо» включил ксерокс – мгновенно положил две одинаковые шайбы «Спартаку»

До этого за всю карьеру было 4 гола в регулярках.

Кирилл Готовец идеально заканчивает 2022 год. На выходных в качестве капитана сборной Беларуси он стал победителем Кубка Первого канала, а во вторник помог «Динамо» разобраться со «Спартаком» в дерби.

Бело-голубые при счете 2:1 мощно начали третий период – забросили уже через 9 секунд после вбрасывания. Но четко сработала видеобригада «Спартака», которая разглядела офсайд. В итоге после просмотра судьи отменили гол.

Похоже, отмененная шайба больше всех раззадорила Готовца – защитник в течение 22 секунд пробил Патрика Рыбара дважды из одной и той же точки – от синей линии. И если в первом случае помог рикошет:

То второй гол – идеальное попадание:

Первый гол Готовца стал победным для «Динамо». «Не удивлен, – говорил на пресс-конференции после матча Алексей Кудашов. – Ему накатили – он бросил, закрыли вратаря. Очень хорошо, что так сделал. Но не удивлен».

Зато удивлен сам Готовец – прежде за 6,5 сезонов у него было только 7 голов: 4 – в регулярках, 3 – в плей-офф. «Это командная победа, – цитирует героя вечера «Чемпионат». – Что касается моего дубля, то у меня вообще такого не было в профессиональной карьере, не говоря уж о том, чтобы забросить две шайбы за 22 секунды. В детстве, конечно, забрасывал и по две, и по три, но не так быстро».

Интересно, что после первой шайбы защитник поехал на смену, но тренерский штаб оставил его звено на льду, так как оно провело небольшой отрезок времени. Главный тренер «Динамо» рассказал, что после его дубля на скамейке шутили, что нужно отправить игрока и на третью смену.

Дубль Готовца попал в топ-10 по скорострельности в истории лиги. Теперь он делит восьмое место с Камилом Крепсом.

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Фото: dynamo.ru