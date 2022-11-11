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Дубль в КХЛ в 17 лет! Победа «Спартака» открыла сразу несколько новых героев

Алексей Егоров 1999
Даниэль Усманов
Игорь Гришин Игорь Гришин
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Никита Сусуев
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Знакомимся, Никита Сусуев.

«Спартак» Игоря Гришина набрал потрясающий ход: победа в Челябинске стала шестой в семи матчах при новом тренере. Но в этой серии удивляет не только количество успешных игр, но и фамилии хоккеистов, которые дают результат.

Алексей Егоров, Даниэль Усманов и Никита Сусуев – вот парни, наказавшие «Трактор». Не знаете ни одного? Неудивительно – воскресные голы стали для них первыми в КХЛ. 

Особо обращает на себя внимание Сусуев – всего 17 лет, а уже сделал дубль. Кроме того, он первый хоккеист 2005 года рождения, который забил  в КХЛ. Точный возраст – 17 лет 294 дня, раньше этого момента в лиге забивали только 15 игроков.

В первом периоде Никита оказался один на пятаке и забросил в пустой угол:

Во втором – вышел один в ноль с Ильей Проскуряковым и без труда переиграл его.

Это четвертый самый молодой дубль в истории лиги  – и компания у Сусуева очень любопытная.

В раздевалке не было других кандидатур на звание лучшего игрока вечера, кроме Сусуева. Никита получил шлем гладиатора из рук Шейна Принса.

«Не боимся ли доверять молодым? Как видите – нет. Наоборот, пытаемся. Я, конечно, рад сегодня за всю команду, но особенно за молодых ребят, которые забили свои первые шайбы в КХЛ. Для Усманова это всего лишь третья игра в лиге. Тот же Егоров играет достаточно много, но и для него шайба тоже стала первой. Я очень рад, что команда их так поддерживает. Они чувствуют себя комфортно и забивают. А чего бояться? Хорошие ребята, умеют играть. Надо просто давать им возможность», – Игорь Гришин после матча был рад за парней.

Новый тренер красно-белых успел познакомиться с Никитой Сусуевым еще в «Химике» – наигрывал его с межсезонья, но к началу чемпионата нападающий поехал в МХЛ. В молодежке «Спартака» он выдал впечатляющий старт – к ноябрю у него было 7+8 в 18 матчах, дальше вызов в КХЛ (дебют с ЦСКА при и.о. Алексее Заварухине), спуск в «Химик» (2 матча, 0+1), а теперь первое турне с главной командой и первые голы.

О Сусуеве пока известно мало – даже в МХЛ не успел отметиться интервью (это его первый сезон и в молодежке), но, кажется, такими темпами он скоро будет нарасхват в медиа – Гришин явно планирует доверять молодым.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Трактор – Спартак 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)
Дата проведения
27 ноября, 14.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Сусуев (Савиков, Локтионов)
1:1 – 9 Карпухин (Пулккинен)
1:2 – 19 Егоров (Кукштель, Старченко)
1:3 – 26 Сусуев (Егоров)
2:3 – 35 Котляревский (Фатеев)
2:4 – 39 Заседа (Квартальнов, Кин)
2:5 – 40 Усманов (Чудинов)
3:5 – 49 Шепелев (Яруллин)
Вратари: Проскуряков 16/21, Мыльников 13/13 – Рыбар 32/35.

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Фото: t.me/hc_spartak

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