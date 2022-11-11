0,016 секунды до сирены! Крутой камбэк «Автомобилиста» – он потом выиграл в овертайме
Фантастическое спасение.
Невероятный матч в Челябинске: «Автомобилист» после двух периодов проигрывал «Трактору» 0:2, а в итоге увез победу.
Причем второй гол – настоящее чудо. За 2:11 до конца основного времени гости сняли вратаря, а сравняли счет – за 0,016 секунды до сирены! Кертис Волк выдал пас из-за ворот на Ника Эберта, а тот классно бросил низом. Вот же вредительские легионеры!
В овертайме Джесси Блэкер классно бросил с кистей и принес «Автомобилисту» два очка. Хоккеисты «Трактора» пытались оспорить гол – им показалось, что перед ним Андрей Обидин не по правилам выбил клюшку из рук Алексея Бывальцева.
Кстати, это не первый случай за последнее время, когда приходится смотреть время до сотых секунды. В прошлую пятницу японец Ю Сато из «Торпедо» забросил шайбу в ворота «Северстали» за 0,01 секунды до конца овертайма.
- Дата проведения
- 23 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
- 1:0 – 6 Шумаков ()
- 2:0 – 14 Котляревский (Блажиевский)
- 2:1 – 44 Да Коста (Неучев, Эберт)
- 2:2 – 60 Эберт (Волк, Трямкин)
- 2:3 – 64 Блэкер (Белоусов, Обидин)
Истерика вокруг «Ак Барса» – безумие. Знарок строит новую команду, а от него ждут мгновенного величия
Дерби ЦСКА – «Спартак» в хоккее угасает – трибуны полупустые. А еще недавно было популярным, как и футбольное
«Тренер в автобусе включал «Ментов» – к концу поездки все уже шарили в уголовном кодексе». Дорожные истории нашего хоккея
Фото: hctraktor.org
Комментарии