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0,016 секунды до сирены! Крутой камбэк «Автомобилиста» – он потом выиграл в овертайме

Ник Эберт
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Ю Сато
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Джесси Блэкер Джесси Блэкер
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Фантастическое спасение.

Невероятный матч в Челябинске: «Автомобилист» после двух периодов проигрывал «Трактору» 0:2, а в итоге увез победу.

Причем второй гол – настоящее чудо. За 2:11 до конца основного времени гости сняли вратаря, а сравняли счет – за 0,016 секунды до сирены! Кертис Волк выдал пас из-за ворот на Ника Эберта, а тот классно бросил низом. Вот же вредительские легионеры!

В овертайме Джесси Блэкер классно бросил с кистей и принес «Автомобилисту» два очка. Хоккеисты «Трактора» пытались оспорить гол – им показалось, что перед ним Андрей Обидин не по правилам выбил клюшку из рук Алексея Бывальцева.

Кстати, это не первый случай за последнее время, когда приходится смотреть время до сотых секунды. В прошлую пятницу японец Ю Сато из «Торпедо» забросил шайбу в ворота «Северстали» за 0,01 секунды до конца овертайма.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Трактор – Автомобилист 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)
Дата проведения
23 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Шумаков ()
2:0 – 14 Котляревский (Блажиевский)
2:1 – 44 Да Коста (Неучев, Эберт)
2:2 – 60 Эберт (Волк, Трямкин)
2:3 – 64 Блэкер (Белоусов, Обидин)
Вратари: Мыльников 34/37 – Маттссон 26/28.

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Фото: hctraktor.org

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