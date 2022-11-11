0,016 секунды до сирены! Крутой камбэк «Автомобилиста» – он потом выиграл в овертайме

Фантастическое спасение.

Невероятный матч в Челябинске: «Автомобилист» после двух периодов проигрывал «Трактору» 0:2, а в итоге увез победу.

Причем второй гол – настоящее чудо. За 2:11 до конца основного времени гости сняли вратаря, а сравняли счет – за 0,016 секунды до сирены! Кертис Волк выдал пас из-за ворот на Ника Эберта, а тот классно бросил низом. Вот же вредительские легионеры!

В овертайме Джесси Блэкер классно бросил с кистей и принес «Автомобилисту» два очка. Хоккеисты «Трактора» пытались оспорить гол – им показалось, что перед ним Андрей Обидин не по правилам выбил клюшку из рук Алексея Бывальцева.

Кстати, это не первый случай за последнее время, когда приходится смотреть время до сотых секунды. В прошлую пятницу японец Ю Сато из «Торпедо» забросил шайбу в ворота «Северстали» за 0,01 секунды до конца овертайма.

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Фото: hctraktor.org