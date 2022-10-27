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У наших вратарей появился очень мощный конкурент. Он уже подвинул Худобина в «Далласе»

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Знакомимся с Джейком Эттинджером.

Российские вратари давно оккупировали НХЛ – в прошлом сезоне за «Везину» бились Шестеркин и Василевский. В этом ожидается конкуренция еще и от Александра Георгиева и Ильи Сорокина: первый перешел к действующему чемпиону и здорово начал, а второй освоился в лиге и отправил в запас Илью Варламова.

Но у других тоже не все так плохо – в «Калгари» расцвел опытный швед Якоб Маркстрем. В прошлом сезоне за «Везину» с Шестеркиным также боролся Юусе Сарос из «Нэшвилла». А в «Далласе» вырос еще один конкурент – Джейк Эттинджер. В него уже верят – перед стартом сезона он занял седьмое место в списке претендентов на «Везину». Правда, набрал всего 10 баллов (для сравнения – у Шестеркина 63), и это удивительно, ведь сразу несколько аргументов говорят в пользу того, что американец будет реально опасен для наших вратарей уже в этом сезоне.

Старт карьеры как у суперзвезд

В декабре Эттинджеру стукнет 24 – он вступает в идеальный возраст для вратаря. Может показаться, что нужный опыт еще не накопился, но это не так.

За первые два сезона в НХЛ у Джейка уже больше 30 побед в регулярке. Это лучший показатель в истории франшизы среди вратарей до 24 лет. Такого же графика придерживались и другие топовые киперы. Из последних 11 вратарей лиги, которые выигрывали 30+ матчнй до 24 лет, девять из них в итоге выиграли либо «Везину», либо Кубок Стэнли. А такие уникумы, как Андрей Василевский, Марк-Андре Флери и Мартин Бродер – и то, и другое.

Уже в прошлом сезоне провел мощный плей-офф

Перед в прошлом плей-офф слабым местом «Старс» считалась именно вратарская линия. У их соперников по первому раунду был претендент на «Везину» Маркстрема, а у «Далласа» – неразбериха. Худобина сослали в АХЛ, Бишоп долго залечивал травму, а Холтби заканчивал карьеру. Оставался только молодой Эттинджер – с хорошей регуляркой, но с минимальным кубковым опытом – в сезоне 2019/20, когда команда дошла до финала, американец сыграл 17 минут с «Вегасом» и 19 с «Тампой».

«Когда мы начали серию, одним из самых больших вопросов, который у нас был – это молодой вратарь, который впервые играл в плей-офф Кубка Стэнли, — вспоминал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл. – Его резюме не очень длинное. Как он собирался с этим справиться? Теперь мы оглядываемся на него, и я никогда не видел, чтобы молодой человек так наслаждался моментом. Он дорожил пребыванием в воротах».

И вместо слабого места Джейк стал главной надеждой «Далласа» в серии с «Калгари». Для сравнения – все семь матчей отыграли и Маркстрем, и Эттинджер, но у шведа 181 спасение, а у американца – 272. Почти на 100 сэйвов больше! 

Определяющим стал седьмой матч в Канаде, где у «Старс» совсем не осталось сил. До овертайма дотянули – а уже там на 75-й минуте Джонни Годро похоронил старания молодого вратаря. В той игре Джейк отразил 64 (!) броска. Он стал первым с 1995 года, кто спасал ворота в седьмой игре плей-офф больше 60 раз. И установил рекорд «Далласа» по этому показателю вне регулярки. Для сравнения – Якоб сделал всего 26 сэйвов в том матче.

«Я был так погружен в игру, — рассказывал о той серии Эттинджер. – Было ощущение, что мне никогда не забьют».

Респект молодому голкиперу выразил даже главный тренер соперника Дэррил Саттер: «Он был лучшим хоккеистом в этой серии. Нет сомнений».

Год назад его отправляли в фарм-клуб, он вернулся через месяц и очень быстро стал первым

Перед стартом сезона Эттинджер продлил контракт с «Далласом» на три года и получил зарплату 4 млн долларов. Делаем вывод – руководство доверяет вратарю и хочет сохранить его подольше (но все же не настолько, чтобы сразу выписывать золотую максималку).

«Я ясно дал понять своим представителям, что хочу остаться в «Далласе» надолго, – сказал Джейк. – Я подписал бы контракт и на 8 лет, если бы мог. Но сделка должна быть выгодной для обеих сторон, и я очень доволен тем, как прошел процесс. Теперь я просто счастлив, что все это осталось позади и можно полностью сосредоточиться на хоккее. Груз с плеч снят».

А ведь всего-то год назад Джейка отправляли в АХЛ – на старте прошлого сезона «Даллас» ставил на опытных Холтби и Худобина. Но у ветеранов получалось не очень, и уже 16 ноября Эттинджера вернули в основу. После чего он выдал свои 30 побед в 48 матчах.

«Мы знали, что должны опустить его на уровень ниже. Он был недоволен, но если оглянется назад, то поймет, что это было для него лучшим выходом», — вспоминает генеральный менеджер Джим Нилл.

Изначально было наивно думать, что никому неизвестный Джейк Эттинджер выиграет конкуренцию у Антона Худобина и Бена Бишопа – у первого был пик карьеры, второй был надежным бэкграундом. 

Ссылка в фарм, конечно, получилась неожиданной, потому что в прошлом сезоне (2020/21) Джейк играл примерно поровну с Худобиным и выглядел как минимум не хуже нашего ветерана. Но летом в команду пришел Брэйден Холтби, и один вратарь стал лишним: в фарм отправили Эттинджера с двусторонним контрактом новичка.

Но опытные вратари играли нестабильно, и время Джейка очень скоро пришло. Во второй половине сезона он стал железным первым номером и вывел «Даллас» в плей-офф.

«Хороший габаритный вратарь, неплохо двигается, много работает, – рассказывал про молодого коллегу Антон Худобин. – В команде ведет себя так, как нужно. Бывало, что мы по 30-40 минут сидели после тренировки на льду и общались втроем – с тренером вратарей. Я как играющий тренер для него».

Здорово начал сезон – в топе по всем показателям

Тренеры «Далласа», намучившись с травмами вратарей в последние годы, вероятно, и рады бы поберечь Джейка, давая больше практики его бэкапу Скотту Уэджвуду. Но по первым матчам ситуация выглядит так, что ничего у них не получится. 30-летний Уэджвуд проиграл оба своих матча, пропустив в них 7 шайб. Столько же соперники смогли забить Эттинджеру – в пяти играх! Даже «Бостону» – единственной команде, которой удалось одолеть Джейка – было непросто. 

На старте у американца потрясающая статистика – коэффициент надежности 1.41, процент отраженных бросков – 95,3. Сейчас в лиге лучше него только голкипер «Баффало» Крэйг Андерсон, который сыграл всего два матча. Если так пойдет дальше, нашим парням сложно будет забрать очередную «Везину».

И Джейк понимает, что ставки на него высоки: «От меня зависит – вернется ли эта команда в плей-офф. Это большая ответственность. Но это то, на что я подписался».

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Фото: eastnews.ru/AP Photo/Mike Carlson; REUTERS/David Kirouac-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports

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