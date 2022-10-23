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Хоккеист укусил соперника в драке. Смеялась вся арена

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Самое дикое удаление нашего хоккея.

Если вы никогда не смотрели матчи ВХЛ, то пора начинать – там тоже интересно. Забавная история произошла в воскресенье в Тольятти, во время матча «Лады» с «Рязань-ВДВ».

Во втором периоде команды устроили настоящее шоу для болельщиков. Началось все с жесткого силового приема игрока Тольятти Павла Медведева на Романе Кривошееве. Произошло это возле скамейки «Рязани», игроки которой решили заступиться за партнера.

Все вылилось в массовую потасовку – ее самыми активными участниками стали Никита Аноховский и Ростислав Халиуллин. Судьи с трудом разняли драчунов, перешедших в партер. Отправляясь на скамейку штрафников, нападающий «Лады» зачем-то показывал левую руку рефери.

Ситуация прояснилась, когда диктор объявлял выписанные штрафы. Ростислав Халиуллин стал единственным игроком в эпизоде, получившим 5+20 – с мощной формулировкой «За укус!». Трибуны просто разразились хохотом.

Помимо него, у «Рязани» наказали только Вячеслава Сараева, который в сумме получил шесть минут. У хозяев удалили Павла Медведева, Никиту Аноховского и Михаила Патрикеева. Всего за эпизод судьи выписали 42 минуты штрафа.

Весело было слушать комментарии тренеров и игроков после матча. Например, вот что ответил главный тренер «Лады» Валерий Белов на вопрос о том, сталкивался ли он раньше с укусами игроков на льду: «Нет, никогда. Только в боксе видел такое».

В микст-зоне тоже шутили насчет этого. Вот небольшой отрывок интервью игрока тольяттинцев Ивана Романова:

– Кусал когда-нибудь кого-то в игре?

– Нет. Может, в детстве только кого-нибудь кусал.   

Не смешно только Халиуллину – ему теперь грозят дополнительные санкции: штраф или дисквалификация на несколько матчей.

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Фото: vk.com/hc_lada

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