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Николишин хет-триком затащил «Амур» в овертайм, но «Спартак» все же выиграл в Хабаровске впервые за 7 лет (а еще красиво забил!)

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Вадим Епанчинцев Вадим Епанчинцев
Роман Любимов Роман Любимов
Борис Миронов
Илья Талалуев Илья Талалуев
Иван Николишин Иван Николишин
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Был яркий матч.

«Амур» – последняя команда конференции: но не стоит думать, что этот статус уже в октябре означает приговор: во-первых, к утру воскресенья Хабаровск только на 3 очка отставал от зоны плей-офф на Востоке. Во-вторых, временами команда показывает как действительно стоящий хоккей, так и характер. Другой вопрос, что делает она это совсем уж нерегулярно. Но сегодня ей удалось.

Главным героем стал Иван Николишин, который тянул команду весь матч – сначала при 0:2, потом при 1:3 в самом конце третьего периода. В итоге – первый хет-трик в КХЛ:

• во втором периоде он буквально затолкал шайбу в ворота «Спартака»;

• за пять минут до конца основного времени Иван реализовал большинство, попав в ближнюю девятку классным кистевым;

• хет-трик случился через минуту с небольшим – подобрал шайбу в своей зоне, прошел всю площадку и бросил низом.

Этот гол, по сути, перевел игру в овертайм, но там «Амур» был в затруднительном положении: Махановский получил удаление на последней минуте периода. Формат 4-на-3 «Спартак» успешно реализовал. 

Главный тренер хабаровчан Вадим Епанчинцев остался не очень доволен результатом, но отдельно выделил героя дня: «Честно скажу, мы рассчитывали на большее. Но старание, желание было. Ванька Николишин и его звено – молодцы, забрали хотя бы одно очко. Не первый раз получаем удаление в концовке игры. Но ситуации, которые происходят, будут разбираться».

Красно-белые провели хороший матч – и хоть дважды упускали преимущество, все же выиграли в Хабаровске впервые за 7 лет. «Когда ведешь в счете, не надо ничего выдумывать, нужно играть надежно и просто», – ворчал после игры тренер Борис Миронов.

Но если бы его игроки вообще ничего не выдумывали, то «Спартак» не забросил бы такую красоту в первом периоде. Илья Талалуев обыгрался с Романом Любимовым, уложил Евгения Аликина и бросил с неудобной в пустые ворота:

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Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Спартак 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)
Дата проведения
23 октября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Талалуев (Любимов)
0:2 – 10 Вароне (Хохлачев)
1:2 – 26 Николишин (Лапин, Педан)
1:3 – 39 Цыплаков (Талалуев)
2:3 – 56 Николишин (Гребенкин, Йордан)
3:3 – 57 Николишин (Гребенкин, Йордан)
3:4 – 62 Хохлачев (Кин, Вароне)
Вратари: Аликин 29/33 – Рыбар 34/37.

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Фото: hcamur.ru

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