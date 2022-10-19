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Суперсэйв Мифтахова (в овертайме, лежа!) спас Казань от 7-го поражения подряд. В ответной атаке забили победный

Кристиан Хенкель Кристиан Хенкель
Александр Бурмистров Александр Бурмистров
Амир Мифтахов Амир Мифтахов
Металлург Мг Металлург Мг
Никита Евсеев
Олег Знарок Олег Знарок
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Можно выдохнуть.

«Ак Барс» подходил к домашнему матчу с «Магниткой» в ужасном состоянии: шесть поражений подряд, слухи об отставке Знарка, постоянная критика лидеров команды и отвратительное большинство. К тому же казанцы восемь дней назад уже проиграли «Металлургу» 1:4, а теперь соперник еще и приехал в Казань с серией из трех побед.

Но, кажется, казанцы удивили самих себя – и выиграли в среду. Причем забивали не лидеры клубного рейтинга зарплат, а игроки, которые до сих пор были с 0 голов в сезоне: восемнадцатилетний Никита Евсеев и Александр Бурмистров. Для защитника это вообще дебютная шайба в КХЛ.

«Насколько я удовлетворен игрой Евсеева? Ну, если он играет постоянно, конечно, удовлетворен. Это молодой игрок, по-мужски не тушуется. Молодец», – хвалил игрока главный тренер казанцев Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции.

В овертайме казанцы могли несколько раз вырвать победу еще на первых минутах, но в итоге чуть сами не пропустили. Спас Мифтахов, которого паузой уложил на лед Алексей Маклюков – это не помешало красиво отбить шайбу ловушкой. 

«Ак Барс» тут же убежал в ответную атаку и Кристиан Хенкель броском от синей прервал серию из шести поражений кряду – тоже первый гол в сезоне. Посмотрите этот эпизод полностью, с повторами:

«С победой нас долгожданной. Надеюсь, будем продолжать в том же духе, – делился впечатлениями после матча Знарок. – Победа была очень важна. Я думал, что она произойдет в Екатеринбурге – там тоже неплохо играли. Видимо, после этого наступил момент переломный».

У «Ак Барса» есть два дня на подготовку к зеленому дерби с «Салаватом Юлаевым» на своем льду, а затем – снова поездка в Магнитогорск. Пока в противостоянии с «Металлургом» 1-1.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Ак Барс – Металлург Мг 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 30 Лайпсик (Майе)
1:1 – 38 Евсеев (Галиев, Семенов)
2:1 – 52 Бурмистров (Лямкин)
2:2 – 56 Голдобин (Яковлев)
3:2 – 64 Хенкель (Бурмистров, Глухов)
Вратари: Мифтахов 25/27 – Паскуале 34/37.

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