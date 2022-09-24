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Очень смешной автогол в КХЛ: игроки «Северстали» даже не касались шайбы

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Диас Гусейнов Диас Гусейнов
Батырлан Муратов
Юлиус Гудачек Юлиус Гудачек
Александр Петунин Александр Петунин
Макар Хабаров Макар Хабаров
Дмитрий Моисеев Дмитрий Моисеев
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Хоккей Хоккей

А позже вообще забили головой.

«Северсталь» и так не очень уверенно начала этот сезон (4 победы в 9 матчах), так еще и лишилась главного тренера – Андрей Разин пропускал матч с «Барысом» из-за болезни. 

Но кто бы мог подумать, что в такой ситуации соперник сам придет на помощь.

На третьей минуте хоккеисты вели борьбу у борта в зоне астанчан – и шайба отскочила к центру. Нападающий «Барыса» Батырлан Муратов пытался зацепить ее крюком клюшки, но случайно направил в сторону собственных ворот – она прошла между ног Диаса Гусейнова (возможно, даже рикошет) – и заскочила под щитки Юлиуса Гудачека. Словацкий вратарь явно не думал, что первый гол в этом сезоне (в прошлом матче был сухарь) пропустит от своих. 

Не думал так и Муратов, который еще ни разу не забивал в КХЛ, и такой дебютный гол его явно не устраивает. 

Победителем из ситуации вышел только Дмитрий Моисеев, на которого записали заброшенную шайбу. Она стала для него первой в сезоне (чуть позже он забьет и сам). 

В конце периода «Барыс» сравнял счет и исправил случившееся недоразумение, но во втором «Северсталь» забросила еще три. 

Причем четвертая шайба череповчан получилась не менее забавной: Макар Хабаров щелкнул от синей линии и попал в шлем Александру Петунину. Получилось что-то вроде футбольного гола: навес и красивый удар головой.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Северсталь – Барыс 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Дата проведения
24 сентября, 17.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Моисеев (Колмыков, Хабаров)
1:1 – 20 Сагадеев (Бракко, Михайлис)
2:1 – 22 Пилипенко (Вовченко, Пресс)
3:1 – 25 Абросимов (Морозов, Лишка)
4:1 – 29 Петунин (Хабаров, Тихонов)
4:2 – 39 Бракко (Грэм, Михайлис)
5:2 – 49 Моисеев (Думбадзе, Колмыков)

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Фото: Хоккейный клуб «БАРЫС» / Астана

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