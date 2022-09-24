Очень смешной автогол в КХЛ: игроки «Северстали» даже не касались шайбы

А позже вообще забили головой.

«Северсталь» и так не очень уверенно начала этот сезон (4 победы в 9 матчах), так еще и лишилась главного тренера – Андрей Разин пропускал матч с «Барысом» из-за болезни.

Но кто бы мог подумать, что в такой ситуации соперник сам придет на помощь.

На третьей минуте хоккеисты вели борьбу у борта в зоне астанчан – и шайба отскочила к центру. Нападающий «Барыса» Батырлан Муратов пытался зацепить ее крюком клюшки, но случайно направил в сторону собственных ворот – она прошла между ног Диаса Гусейнова (возможно, даже рикошет) – и заскочила под щитки Юлиуса Гудачека. Словацкий вратарь явно не думал, что первый гол в этом сезоне (в прошлом матче был сухарь) пропустит от своих.

Не думал так и Муратов, который еще ни разу не забивал в КХЛ, и такой дебютный гол его явно не устраивает.

Победителем из ситуации вышел только Дмитрий Моисеев, на которого записали заброшенную шайбу. Она стала для него первой в сезоне (чуть позже он забьет и сам).

В конце периода «Барыс» сравнял счет и исправил случившееся недоразумение, но во втором «Северсталь» забросила еще три.

Причем четвертая шайба череповчан получилась не менее забавной: Макар Хабаров щелкнул от синей линии и попал в шлем Александру Петунину. Получилось что-то вроде футбольного гола: навес и красивый удар головой.

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Фото: Хоккейный клуб «БАРЫС» / Астана