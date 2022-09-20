«Несмотря на все тютютю, вы для нас мимими». Игроки «Сибири» принесли на игру плакаты и выдали шикарный камбэк

Зарешал Бутузов.

Хоккей – одно из главных увлечений Новосибирска: три предыдущих домашних матча «Сибири» собрали полные трибуны. Увы, во вторник за игрой с «Нефтехимиком» смотрели вживую лишь 3800 зрителей (при вместимости ЛДС в 6050 мест). Тут негативно сказались два выездных поражения и статус нового соперника – нижнекамцы идут последними в лиге.

Но хоккеисты «Сибири» знают, насколько сильно их любят в регионе, и этим вечером они оригинально ответили на любовь болельщиков, воспользовавшись их же инструментом поддержки – плакатами.

Получилось не только мило, но и оригинально. Среди остальных выделяются плакаты Дениса Голубева «Здесь могла быть ваша реклама», Валентина Пьянова «Сибирь» и точка» и Вячеслава Литовченко «Несмотря на все тютютю вы для нас мимими» – оригинально обыгран мем, созданный Мартемьяновым. Нарезкой с этим аудиофрагментом клуб недавно перекрывал все нехорошие слова от тренера.

Но прежде важно было не испортить такую креативную заготовку – хотя изначально все шло именно к этому. «Нефтехимик» вел после второго периода 2:0 и был близок к первой победе в сезоне.

«Сибирь» вовремя завелась в третьем: сначала Илья Морозов забросил первую шайбу в сезоне, а затем Владимир Бутузов включил Макдэвида – ушел от троих и забросил в ближний.

Сам же Бутузов за две минуты до конца третьего периода забросил победную.

В итоге «Сибирь» продолжает набирать очки в каждом домашнем матче (проиграли только «Трактору» по буллитам) и готовится к встрече с «Автомобилистом». Нижнекамцы остаются худшей командой лиги с нулем побед и одним набранным очком.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/hcsibir1962