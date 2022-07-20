«Буду играть сколько бог даст. Может, в Россию вернусь». Супергерой плей-офф-2020 Антон Худобин и худший сезон в его карьере – с травмой и ссылкой в фарм

Но еще год – точно в НХЛ.

НХЛ сегодня можно назвать лигой российских вратарей. Шестеркин и Василевский входят в условный топ-3, Сорокин, Бобровский и Варламов держат высокий уровень, Самсонов и Георгиев перемалывают трудности, подрастают Тарасов и Кочетков. Всего в прошедшем сезоне сыграли 11 русских вратарей.

Один из них – Антон Худобин, супергерой плей-офф-2020, и он, пожалуй, единственный, у кого этот сезон откровенно не получился. Он сыграл всего девять матчей, и в каждом давало о себе знать травмированное бедро. В конце концов, 36-летний вратарь, который совсем недавно играл в финале Кубка Стэнли, оказался в АХЛ.

Но Антон не унывает: готовится к следующему сезону, чтобы доказать, что предыдущий – не более чем неудачное стечение обстоятельств, и даже не думает о завершении карьеры. Ниже вы узнаете:

• как Антон узнал, что его отправляют в фарм-клуб;

• как пережить 7 пропущенных шайб;

• сколько может длиться кураж вратаря;

• как справляться с обезвоживанием после игры;

• почему не получилось красиво проводить Бена Бишопа;

• почему нужно заступаться за вратарей;

• почему не хочет быть тренером.

«Нечего разбирать. Надо чинить травму»

– Чем занимаетесь в последние недели?

– Восстанавливаюсь, провожу время с родными и друзьями. Сделали операцию. Когда получил травму, мне сразу сказали, что нужно делать. Сейчас все идет по плану, скоро начну кататься и более усердно работать. К старту следующего сезона буду готов, собственно, поэтому операцию и сделали еще в марте.

– Последний сезон получился неудачным во всех смыслах. Трудно было?

– Да, но помогали родители, друзья, близкие, все поддерживали. Сам тоже всегда стараюсь мыслить позитивно, так что все нормально.

– Статистика тоже просела.

– Это связано с травмой. Бедро давало о себе знать по ходу всего сезона.

– Уже провели работу над ошибками с тренером вратарей?

– Нет, не разговаривали. Я побеседовал с доктором, генеральным менеджером. Да и какую работу над ошибками можно делать, когда у тебя травма? Нужно чинить травму, а потом вперед и с песней.

– В 36 лет вратарю с именем, чемпиону мира, оказаться в АХЛ – удар по репутации?

– У любого спортсмена бывают спады и взлеты. Мне никогда ничего не давалось легко. Да, было неприятно, но такова жизнь спортсмена.

– Как узнали, что поедете играть в фарм-клуб?

– Генеральный менеджер сообщил. Сказал, что выставляют меня на драфт отказов: «Если кто-то заберет – желаем удачи, если нет – будем рады, если останешься у нас в системе».

– Получается, этот сезон – один из худших в карьере?

– Можно и так сказать.

– В ноябре вы пропустили семь шайб от «Миннесоты». Кошмар?

– Большинство шайб забросили в третьем периоде. Когда пропускаешь семь – это неприятно. Но тренерский штаб решил дать мне возможность доиграть матч, поверил в меня. Однако потом все шло по накатанной.

– Что говорили после игры в раздевалке тренеры, партнеры?

– Всегда только поддержка. Конечно, тренеры сказали, что проигрывать с таким счетом плохо и нельзя столько пропускать.

«В 36 лет в АХЛ еще больше требований к себе предъявляешь»

– В «Техасе» чувствовали к себе особое отношение?

– Все было отлично. Все поддерживали, чтобы я сыграл как можно лучше, вплоть до того, что вместе на ужин ходили.

– Насколько неудобно переезжать спонтанно из одного города в другой при ссылке в фарм?

– Конечно, неудобно, потому что все вещи в одной квартире. И при сборах ты не понимаешь, какое количество времени проведешь там. Приходилось собирать как можно больше всего, потом это разбирать, а через полтора месяца опять перевозить. Но такое происходит не в первый раз, поэтому все нормально.

– А как насчет мотивации? Не падает?

– Наоборот, даже больше требований к себе предъявляешь. Тебе 36 лет, ты самый опытный, и нужно делиться этим опытом с другими. Больше внимания уделяется тактике, чем игровым моментам. А в основной команде игроки уже сформированные и знают, чего ждать.

– «Даллас» в этом сезоне вышел в плей-офф, проиграл в первом раунде «Калгари» лишь в седьмом матче. Нормальный результат?

– Нет. У нас задачи всегда самые высокие – дойти до кубка.

– У вас очень много ветеранов в команде – это больше плюс или минус?

– Больше плюс, потому что опытные ребята всегда знают, что сказать в раздевалке, куда сделать следующий шаг.

«Конкуренция – это хорошо. С уходом Бишопа легче не станет»

– Сейчас безоговорочный первый номер команды Джейк Эттинджер. Как он вам?

– Хороший габаритный вратарь, неплохо двигается, много работает. В команде ведет себя так, как нужно.

– Приходил советоваться?

– Да, не один раз. Бывало, что мы по 30-40 минут сидели после тренировки на льду и общались втроем – с тренером вратарей. Я как играющий тренер для него.

– В плей-офф у него какая-то фантастическая статистика (95,4% отраженных бросков, 1,81 пропущенных за игру). Почему же тогда проиграли?

– Плей-офф – это совершенно другой хоккей, и там Джейк сыграл здорово. Но, видимо, «Калгари» просто был сильнее.

– Это был последний сезон для вашего коллеги Бена Бишопа. Как-то проводили его по-особенному?

– Нет, когда ты вылетаешь из плей-офф и не доходишь до цели, настроение достаточно опустошенное. Мы поблагодарили друг друга и пожелали удачи. Я ему сказал, что у него начинается новый этап в жизни. Да, может, раньше, чем он хотел, но как есть, так есть.

– В плане конкуренции станет проще?

– Конкуренция – это хорошо. Но с его уходом легче не станет. Есть Эттинджер, есть Уэджвуд, так что конкуренты в любом случае присутствуют. Когда молодые ребята наступают на пятки – это непросто, поэтому нужно доказывать свою состоятельность делом.

– В октябрьском матче с «Рейнджерс» вы заменили Брэйдена Холтби, у которого случилось обезвоживание. Как это вышло?

– Может, воды мало выпил перед игрой. Может, перелет, слишком интенсивные тренировки. У меня тоже такое случалось в плей-офф. Это нормально. В основном это выражается в судороге ног. Сводит мышцы и чувствуешь сильную боль, из-за которой не можешь двигаться.

– Он быстро отошел после игры?

– Да, там все отработано. Есть специальные напитки – изотоники, которые нужно выпить. Можно употребить спортивные соли – они тоже помогают.

«За вратарей всегда нужно заступаться»

– Главный спор текущего плей-офф: Василевский или Шестеркин?

– Никого не буду выделять. Они оба сыграли на высоком уровне.

– А кого-то еще из российских вратарей можете выделить по всему сезону?

– Кочетков себя здорово показал в регулярке, Самсонов отыграл достаточно уверенно. И Антон Худобин иногда играл хорошо.

– За молодыми российскими коллегами следите?

– Слежу за всеми. Просветов мало сыграл. Тарасов выглядел уверенно, но ему тоже нужно побольше играть. В тех играх, которые я смотрел, он показал себя очень достойно.

– У Кочеткова недавно была ситуация, когда он сцепился с Маршандом. И все потом удивлялись, почему партнеры по «Каролине» не заступились за своего вратаря.

– Не знаю, какие отношения у них в команде. За вратарей всегда нужно заступаться, потому что это человек, который играет 60-65 минут, а то и больше. Был ажиотаж вокруг того эпизода, но я не могу сказать, почему так произошло. В своих партнерах я уверен и знаю, что за меня заступятся.

– Рик Боунесс возглавил команду по ходу сезона, в котором «Даллас» дошел до финала. Как это вообще возможно – вот так сходу дать результат?

– У нас изначально был хороший тренер, а когда пришел Рик, то мы еще больше сплотились, потому что знали, что это плей-офф и он нам помог в этом. Были интересные моменты, когда мы компанией собирались за ночь до игры и слушали послания от родственников, жен, близких. Это было сюрпризом, и мы не знали, чьи пожелания будут в следующий раз. Очень приятные моменты.

– В той регулярке у вас космический процент отраженных бросков – 93, лучший за карьеру! Поймали кураж?

– На кураже можно продержаться максимум 15-20 игр. Бывало, что ты постоянно играешь, но от игры к игре понимаешь, что это другой противник, другой город, перелеты, усталость. Кураж куражом, но к каждому сопернику нужно готовиться по-разному.

– Что не получилось тогда в финальной серии против «Тампы»? Где ошиблись?

– Нигде, просто «Тампа» на тот момент была сильнее.

– Долго переживали поражение?

– Было неприятно. Но прилетели обратно в Даллас, посидели, пообщались с ребятами, и все нормально. Просто нужно отдохнуть морально и двигаться дальше.

– Задумываетесь о последних годах карьеры?

– У меня еще год контракта. Как бог даст, так и будет. Даст сыграть год – сыграю год, даст пять лет, значит, буду играть. Все, что ни делается, все к лучшему, поэтому я об этом не задумываюсь. Может быть, я вернусь в Россию и сыграю с ребятами, с которыми начинал карьеру. Было бы здорово.

– Такие мысли наводят грусть?

– Ты их отгоняешь. Да, рано или поздно это случится, и нужно заранее все продумать. Но сейчас я думаю о предстоящем сезоне, а когда почувствую, что сил не хватает и я не могу выступать на том уровне, на котором хочу – тогда буду решать, что делать дальше.

– В будущем видите себя в роли тренера?

– Если честно, нет. Отдохну годик-два, а там подумаю. Зная, какая это тяжелая работа, сколько сил и времени тренеры на нее тратят, мне пока не хочется этим заниматься.

Фото: eastnews.ru/Jason Franson/The Canadian Press via AP, Mark Humphrey, Frank Franklin II, Sam Hodde, Bruce Bennett, Darryl Dyck