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5 лет без «Кузни» в КХЛ. Она могла стать крутым середняком: выносила топ-клубы, собирала полный стадион и находила крутых легионеров

Николай Соловьев
Анатолий Емелин
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
ВХЛ ВХЛ
Аман Тулеев
Иван Емец Иван Емец
Антон Лазарев Антон Лазарев
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Ностальгии пост.

24 мая 2017 года КХЛ официально покинули две команды: загребский «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург». Хорватский клуб провел четыре сезона и не успел стать своим для российских болельщиков, а вот потеря «Кузни» стала ударом даже для фанатов других команд.

«Металлург» был в лиге с ее основания и подарил мировому хоккею сразу нескольких топ-звезд: Бобровский, Сорокин, Орлов, Капризов. Если добавить тех, кто не показал себя в Америке, но блеснул в России, список будет куда длиннее. Неудивительно, что многие воспитанники с грустью восприняли исключение клуба.

«Ужасная новость. Для клуба, для города, для области, – сокрушался Сергей Бобровский в интервью «Спорт-Экспрессу». – Город жил хоккеем. У клуба богатая история, он воспитал немало хороших ребят и мог продолжать поставлять молодых парней для ведущих клубов КХЛ, для сборной России. Сложно будет удержать школу без команды мастеров. Разрушать легче, чем строить. Для кого-то это просто очередное принятое решение, а для тысяч мальчишек со всей области это потеря мотивации, потеря мечты. Печально».

Вот только в лиге «Металлург» считался аутсайдером: за девять лет клуб ни разу не вышел в плей-офф, а четырежды вообще заканчивал сезон на последнем месте в конференции.

Хотя был период, когда «Кузня» могла вырасти в крепкого середняка – и в 2011-2013 годах руководство даже начало перестройку команды. Увы, идея рухнула быстрее, чем зародилась.

Емелин показал «Металлургу», как играть в атаку

По ходу провального сезона-2010/11 Анатолий Емелин сменил Дмитрия Пархоменко на посту главного тренера «Металлурга». Моментального результата от него никто не ждал – без сборов и наработки тактических идей выполнять хоть какие-то задачи было нереально: «Кузня» закончила сезон последней на Востоке (да и во всей КХЛ). Но свои тренерские задумки Емелин в полной мере реализовал в следующем чемпионате: помогли и полноценные летние занятия, и удачная селекция – подписали нескольких хороших игроков даже по меркам лиги. 

«Пришли профессионалы и в менеджмент, и на тренерский мостик, подписали более-менее качественных игроков, – вспоминает нападающий «Кузни» в сезоне-2011/12 Никита Выглазов. –  У команды появился рисунок игры, мы даже пытались действовать в атакующем стиле, несмотря на то, что Анатолий Емелин – ученик Петра Воробьева, адепта защиты. В хоккей играют не деньги, но, когда они есть, можно скомплектовать команду, способную решать задачи». 

Другой нападающий той команды – Антон Лазарев (поработал с тренером потом и в «Автомобилисте») – в интервью Sports.ru назвал основные качества Емелина: «Анатолий Анатольевич очень требовательный. Как и у многих тренеров, главным было выполнять то, что он требует. Выполняешь – играешь, если нет, то ждешь своего шанса. 

Он нам всегда говорил, что негатив в команде может идти только от него, а игроки всегда должны быть на позитиве. Мог вставить жестко, но по делу. Но был момент, когда он накричал на одного из игроков во время матча незаслуженно и на следующий день извинился перед ним при всей команде. Думаю, это поступок сильного человека».

При этом «Металлург» не бездумно несся к чужим воротам: в сезоне-2011/12 пропустил всего 130 шайб (лучший результат клуба в КХЛ) – третья по надежности оборона на Востоке и пятая во всей лиге! Те 24 победы в регулярке (18 – в основное, 2 – в овертайме, 4 – по буллитам) так и останутся лучшим результатом команды в истории лиги. Через год «Кузня» заметно прибавит в нападении (скачок со 108 шайб до 132), но там уже начнется распродажа игроков.

Вайсфельд привез в Новокузнецк трех обладателей Кубка Стэнли и двух чемпионов мира

15 ноября 2010-го в кузбасском клубе появился Леонид Вайсфельд – его должность поначалу звучала как спортивный директор, но по окончании сезона его переоформили уже как генерального менеджера. Кстати, именно по его рекомендации клуб выбрал тренером Анатолия Емелина – и их назначения объявили в один день.

«Кошу траву на участке, – вспоминает Леонид Вайсфельд в интервью Sports.ru. – Звонит Рожихин (генеральный директор «Металлурга» – Sports.ru) и говорит: «Леонид, мы хотим тебя пригласить поработать». Я говорю: «В качестве кого?» – «В качестве кого хочешь. Выбирай любую должность. Только должность генерального директора занята – это я. Хочешь, генеральным менеджером или спортивным директором». Я говорю: «Хорошо, согласен. А зарплата какая?» – «Вот такая» – «Тогда спортивный директор» – «Почему?» – «Потому что функционал на такую зарплату». Не уверен, что они понимали разницу между генеральным менеджером и спортивным директором».

Новый генеральный менеджер решил сделать ставку на молодых, а сэкономленные деньги уже вкладывал в легионеров, которые могли помочь и в плане развития молодежи, и в плане результата. Иногда получалось привезти очень крутых иностранцев.

«У «Металлурга» никогда не было крупного бюджета, даже среднего, – продолжает Вайсфельд. – Но удавалось привлекать иностранных игроков: уговаривали, объясняли. У всех были разные жизненные ситуации. Приехал Брент Сопел – обладатель Кубка Стэнли, Теему Лассила и Юрки Вяливаара – чемпионы мира в составе сборной Финляндии. Мы старались на небольшие деньги относительно разумно их приглашать.

Ситуация была какая: в связи с тем, что денег не было, играло очень много молодых. Сейчас часто говорят: «Вот, новокузнецкая школа…». Все это ерунда. Школа как школа, самая обычная, как у всех. Другой вопрос, что когда у тебя мало денег, то встает дилемма: либо приглашать возрастных ветеранов, которые уже с ярмарки едут, либо ставить молодых. Мы выбрали второй путь, чуть ли не из школы брали людей. Капризов уже в юном возрасте тренировался со взрослой командой, просто ему играть было нельзя. Если бы можно было – мы бы и его поставили. Имея большое количество молодых игроков, которые стоят дешево, мы могли какие-то деньги выкроить на немногочисленных иностранцев, либо брали ветеранов, которые с нашей точки зрения могли молодым помочь.

Если честно, у нас был очень удачный драфт (речь о драфте 2011 года – Sports.ru). Я сколько работал скаутом, генеральным менеджером – у меня никогда в жизни такого драфта не было. Мы выбрали пять человек – и все пятеро играли в КХЛ. Это были Жафяров (первый номер), Слепышев, Любушкин… Какие фамилии! Взяли еще Скутара, Андрея Кареева просто так забрали, так как он «Спартаку» не нужен был».

«В тех сезонах у нас был очень сплоченный коллектив, пусть и не особо звездный, – вспоминает Антон Лазарев, которому перед сезоном-2011/12 исполнился только 21 год. – Все молодые, голодные пацаны, которым было что доказывать. Плюс игроки, которые уже поиграли: Косоуров, Медведев, Головин. Они помогали нам, а мы тянулись к ним. Постоянно все вместе собирались, проводили свободное время. Была семейная атмосфера – это одна из главных причин наших результатов. Легионеры у нас тоже были хорошие. Очень добрые и общительные парни, всегда помогали молодым пацанам. Крис Саймон вообще везде с молодыми ходил – в ресторан, в боулинг. Нам казалось, что это очень круто, когда такие известные игроки общаются с тобой на равных».

Про Саймона вспомнил и Выглазов: «Крису очень не нравилось, когда ребята на скамейке стояли. Он всегда сидел и ему было не видно, и если кто-то стоял перед ним, то он мог взять за шкирку и посадить игрока. Я разочек сам попадал в такую историю».

Посещаемость старой арены была выше, чем у московских клубов

Еще одним фактором преображения «Металлурга» оказались болельщики, которых стало гораздо больше на трибунах – по сравнению с провальным сезоном-2010/11. Средняя посещаемость выросла с 3061 до 4822 человек – 14-й показатель во всей лиге. Это был один из самых мощных всплесков в КХЛ – больший скачок был только у минского «Динамо» и СКА.

Тут же пошли слухи о строительстве новой домашней арены или хотя бы реставрации старой. Дворец спорта кузнецких металлургов был возведен – хотя на самом деле реконструирован из открытого стадиона в закрытый – в 1984 году и умолял о капитальном ремонте. Но тогда этот вопрос не стали решать глобально.

К лету 2022-го ремонт во Дворце идет уже третий год. Сроки окончания работ были сорваны предыдущими подрядчиками. Ориентир новых – декабрь этого года. 

Обыгрывали «Магнитку» с Малкиным и Гончаром, забрасывали ЦСКА 5 шайб за период и трижды обижали «Салават»

В новой сборке «Металлург» перестал быть аутсайдером КХЛ. В первых пяти матчах сезона-2011/12 «Кузня» взяла 10 очков из 15, но на длинной дистанции стабильности не хватило. 

Хотя кузбассовцы превратились в настоящую угрозу для фаворитов. Если брать матчи с двумя лучшими командами каждого дивизиона, то обыграть не получилось только «Трактор» и московское «Динамо» – но даже у них «Металлург» отбирал очки.

В решающий момент – на самом финише регулярки – «Металлург» дал сбой: только одна победа в последних четырех матчах, да и та уже ничего не решала. А ведь до клубов, которые попали в плей-офф, было не так уж далеко: 8 очков до «Югры» (как раз набрала 8 очков в четырех заключительных играх) и 9 – до «Амура» (6 очков в 4 играх). «Металлург» стал девятым на Востоке – и, как выяснилось позже, это был лучший результат клуба в КХЛ. Вдвойне обидно, что ЦСКА, который набрал на Западе на пять очков меньше, смог попасть в плей-офф.

Летняя кампания-2012/13 началась с массового ухода игроков – клубу нужны были деньги, и именно с того момента стали появляться регулярные слухи о проблемах с финансированием, которые преследовали команду вплоть до ее исключения из КХЛ.

Но «Кузня» все равно оставалась одной из самых зрелищных в лиге: могла лететь после двух периодов 0:3 в гостях от ЦСКА, а затем забросить пять шайб в третьем и победить (по конспектам молодежной сборной-2011). Эти же хоккеисты устраивали перестрелку в домашнем матче с «Барысом», забросив 14 шайб на двоих. А серия из четырех подряд побед сменялась пятью поражениями.

Еще в Новокузнецке пострадал другой «Металлург» – с Малкиным, Гончаром (да, в локаутный сезон) и Мозякиным в составе, который однажды влетел «Кузне» 1:4. Но такие матчи чередовались с крупными поражениями от «Трактора» (0:6), «Сибири» (1:7), «Атланта» (0:5) и других.

Как итог: уход почти всех лидеров команды перед дедлайном, 10-е место в таблице Востока, а одна из главных бед – конец работы Анатолия Емелина с «Кузней». С этого момента начинается деградация клуба, который мог добиться большего.

Дальше «Металлург» запомнился только проблемами с деньгами и обменом воспитанников

Хотя закат команды начался еще раньше. Первым звоночком стала речь президента «Металлурга» Сергея Кузнецова на встрече с администрацией города в 2012 году:

«Если есть проблема – ее надо проговорить. И я этой проблемы не стесняюсь. Она действительно есть. И связана с финансированием «Металлурга». В чем она заключается: тех денег, что выделяет титульный спонсор – «ЕвразХолдинг», нам уже не хватает».

С сезона-2013/14 бюджета стало катастрофически не хватать даже для 10-го места на Востоке: опять обмены игроков, постоянные слухи о выходе из лиги и частая смена тренеров.

«Была история, когда серия поражений перевалила за десяток, – вспоминает Никита Выглазов в интервью Sports.ru. – Болельщики уже с негативом подходили к нам и спрашивали: «Вы когда играть начнете?». После четырнадцатого поражения наш капитан Алексей Косоуров не выдержал и сказал: «Все, ребят, пятнадцатого точно не будет». И он оказался прав – в следующей игре мы победили («Металлург» дома обыграл «Авангард» 4:3, а Косоуров забросил победную шайбу в конце матча – Sports.ru)». 

Результаты из сезона в сезон особо не менялись, но именно в те темные времена клуб породил Илью Сорокина и Кирилла Капризова, которые сейчас отжигают в «Айлендерс» и «Миннесоте» соответственно.

«Наверное, дело в кузбасской аномалии. Там каждый год появлялись талантливые ребята, особенно сильна вратарская школа. Не знаю, чем это объяснить. В Кузбассе очень талантливые ребята. Плюс очень сильный тренерский и руководительский состав», – так ответил Выглазов на вопрос о том, откуда в Новокузнецке столько самородков. 

«Кирилл – добрый и позитивный парень. Лидерскими качествами в раздевалке не выделялся – ему всего 18 было в тот момент. Но на льду видели, что задатки у него хорошие для игры в топовой команде КХЛ. Уже в том возрасте он держал борьбу и создавал моменты против взрослых и физически более сильных противников», – рассказал Sports.ru нападающий «Кузни» в сезоне-2015/16 Кирилл Лебедев.

Перед стартом последнего для «Кузни» года в КХЛ команда неожиданно выиграла предсезонный турнир – Кубок президента Республики Казахстан.

Нападающий Иван Емец говорит, что игроки порадовались, но не особо придавали значения такой победе: «На этом турнире больше стояла задача наиграть состав, посмотреть, в каких сочетаниях ребята себя лучше чувствуют. Попробовать новые комбинации в большинстве и отточить меньшинство. Конечно, приятно выиграть, но все понимали, что в регулярке будет совсем другая игра, уже за очки».

«Самая большая радость от того, что такая молодая команда, как наша, действительно добилась хорошего результата, – главный тренер «Кузни» Николай Соловьев был счастлив после того турнира. –  Перед началом сезона – это очень важно. Чтобы ребята поверили в себя. Рад за великолепную игру вратаря Михаила Бирюкова – она вносит уверенность и в игру остальных ребят. Рад, конечно, и за нашу молодежь – хоккеистов 1996-97 годов рождения – которая, по сути, уже чуть ли не костяк команды составляет». 

Всего через четыре недели (и спустя два матча со старта регулярки) Соловьев покинул команду – и ее опять возглавил тренер, не проводивший предсезонку. Результата снова можно было не ждать.

«Николай Дмитриевич – справедливый и мудрый человек. Как тренер – это рай для игроков, которые любят свободу. Он всегда поддерживал креатив, прививал комбинационный хоккей: больше передач и скрещиваний. Ему нравился красивый хоккей. Я получал удовольствие от игры под его руководством. Из особенностей могу вспомнить интересную вещь в его тренировках: уже на третий день сборов, за два месяца до старта сезона, мы начали тренировать большинство, причем только 5 на 3. Такого я раньше не встречал», – рассказывает Sports.ru Кирилл Лебедев.

Спортивные достижения, расходы на зарплату, ТВ-индекс, госфинансирование, средняя посещаемость, задержки по зарплате и потенциал местного рынка – те пункты рейтинга лиги, по которым «Металлург» оказался на последнем месте. То есть практически все. Это стало приговором для команды, и на очередном заседании руководства КХЛ большой хоккей в Новокузнецке убили.

Пиком абсурда стало отношение самого руководства команды к происходящему. Даже в те годы, когда хоть что-то получалось, со стороны спонсоров и губернатора области наблюдалось полное безразличие.

«Руководство никаких задач не ставило перед командой, – вспоминает Леонид Вайсфельд в интервью Sports.ru. – Задача: поиграть в хоккей. Я само руководство не видел ни разу (в те годы клуб спонсировал «ЕвразХолдинг» – Sports.ru). Я не думаю, что оно ставило что-то. Я когда работал, один раз сказал: «Слушайте, где эти люди? Можно на них посмотреть?». У меня спрашивают: «Зачем тебе?» – А я в ответ: «Ну так, поздороваться».

В общей сложности я работал там четыре года с перерывом. И за все время тогдашнего губернатора Тулеева я не видел ни разу. А когда шел в «Автомобилист», то с Куйвашевым (губернатором Свердловской области) встречался два раза еще до подписания контракта, не говоря уже о рабочем времени. Это характеризует отношение. Когда я работал в «Металлурге», мне сказали, что Тулеев последний раз был во Дворце спорта, когда в Новокузнецке проводили Матч звезд (это 1999 год – Sports.ru). Я его ни разу не видел живьем – только по телевизору. 

Насколько помню, меньше бюджет был только у рижского «Динамо». Но, во-первых, они платили только в долларах, во-вторых, это Европа. При одинаковых возможностях пригласить игрока в Ригу или Новокузнецк – это две большие разницы».

Нападающий Кирилл Лебедев вспоминает времена в Новокузнецке так: «Конечно, никто не любит проигрывать. Но «Кузня» в последние годы в КХЛ была трамплином для перехода в более сильный клуб. Это и было мотивацией: играть, проявлять себя и набирать очки, чтобы на тебя обратили внимание менеджеры других команд». 

«Сейчас нет смысла скрывать: проблемы были всегда. Периодически зарплаты задерживали, и случалась та знаменитая распродажа, когда мы шли в зоне плей-офф, а потом распродали почти всех лидеров, чтобы выплатить долги по зарплатам, перелетам, проживанию», – закончил Никита Выглазов рассказ о времени в «Металлурге».

«Исключение произошло в мае, на тот момент команда находилась в отпуске, и многие ребята разъехались по домам. Но обсуждения начались еще в марте. Тогда мы молодежной командой участвовали в плей-офф МХЛ. И несмотря на наше достойное выступление, лига приняла такое решение. Первое время не мог поверить. Конечно, было немного страшно из-за того, что не знаешь, что будет дальше», – рассказал Sports.ru Иван Емец о конце «Кузни» в КХЛ.  

Сейчас «Металлург» на лидирующих позициях, правда, в ВХЛ. За пять лет в этой лиге происходило разное: от непопадания в плей-офф-2020 до финала-2021 с «Югрой». Еще одно важное событие – возвращение в команду Максима Кицына, который стал капитаном и главной звездой лиги. В сезоне-2021/22 его признали лучшим игроком и нападающим ВХЛ.

С уходом «Йокерита» и рижского «Динамо» из КХЛ, в медиа стало появляться все больше слухов о возвращении прежних клубов – чаще всего фигурируют «Югра», «Лада» и «Металлург». Но пока неизвестно, когда это может случиться. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о договоренностях с хоккейным клубом: «Мы заключили джентльменское соглашение с хоккеистами. Область взяла на себя финансирование новой ледовой арены для «Кузни» на 7,5 тысячи зрителей, полностью отвечающей требованиям КХЛ. Команда же должна подкрепить свои амбиции победами в ВХЛ».

Звучит оптимистично, хотя, кажется, скорого возвращения не получится. 

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Максим Богодвид, Александр Шеметов, Михаил Климентьев ; metallurg-nk.ru

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