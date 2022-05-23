Мощный день Шестеркина: затащил третий матч с «Каролиной» и поразил даже Гретцки – легенда сделала фото с вратарем

Поможет «Рейнджерс» с финалом конференции?

«Чуть больше нервничаем из-за того, что у соперника топовый вратарь. Я играл в «Рейнджерс» и могу сказать, что Бенни (тренер вратарей Бенуа Аллер – Sports.ru) – один из лучших специалистов в НХЛ и замечательный человек», – сказал голкипер «Каролины» Антти Раанта накануне третьей игры в серии.

Переживал он не зря: Шестеркин даже при 0-2 продолжал оставаться надежным и бить рекорды. Теперь покорился еще один: в 10 первых играх плей-офф у Игоря 339 сэйвов – это повторение клубного рекорда Майка Рихтера из Кубка Стэнли-1997.

Но самое главное, что Игорь Шестеркин затащил такую важную игру. «Рейнджерс» выиграли 3:1, сократив отставание в серии, а вратарь сделал 43 сэйва и был признан первой звездой.

После игры Шестеркина хвалил главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан: «Мы чувствовали, что сегодня вечером выиграем матч. Наш вратарь был невероятен в первой половине игры. Он сделал несколько важных сэйвов для нас, но я думаю, что мы играли достаточно хорошо, чтобы победить».

Сам же Игорь после игры скромничал через переводчика: «Хорошо, что они сделали так много бросков. Они старались бросать отовсюду, пытаясь нащупать игру. Но ни один из этих бросков не был по-настоящему опасен.

Я бы не сказал, что чувствую какое-то давление как игрок. Я понимаю серьезность ситуации. Этот город, эта команда определенно заслуживают Кубка Стэнли, и мы делаем все возможное, чтобы это произошло».

Наградой для первой звезды матча стала фотография с Уэйном Гретцки, которую легендарный канадец выложил после игры с подписью: «Хорошая победа и отличный вратарь. Приятно было познакомиться. Нереальная игра!».

В этой серии Шестеркину надо провести еще минимум 3 таких нереальных матча. Пока его игра – это то единственное, на чем держатся шансы «Рейнджерс» в плей-офф-2022.

2-й раунд

Счет в серии: 1-2