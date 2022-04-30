В воротах «Анахайма» сыграл любитель с плохим зрением – оба кипера сломались по ходу матча. Отбил два броска из трех и получил респект от соперника

Знакомьтесь – Томас Ходжес.

«Даллас» и «Анахайм» должны были сыграть рядовой матч предпоследнего дня регулярки: «звезды» готовятся к плей-офф, а «утки» давно потеряли все шансы и просто доигрывают сезон. Но гости столкнулись с неожиданной проблемой.

После первого перерыва игру не смог продолжить основной голкипер Джон Гибсон – из-за травмы верхней части тела. На второй период вышел Энтони Столарц: 10 бросков, две пропущенные шайбы, а закончилось все еще одной травмой.

Каждый клуб на домашних играх должен иметь «экстренного сменщика» – голкипера, готового встать в ворота любой из команд в случае необходимости. Поэтому неожиданным героем дня стал Томас Ходжес – англичанин с опытом игры за команду Южного методистского университета (SMU) Далласа. Также на его счету одна игра за «Аллен Американс» в ECHL (хоккейная лига Восточного побережья) – единственный опыт молодого человека на профессиональном уровне. И тоже в роли экстренного вратаря!

Томас забавно выглядел в полной экипировке: на нем были щитки, блин, ловушка и шлем «Далласа» и джерси «Анахайма». Довольно интересное сочетание.

Естественно, в третьем периоде при счете 2:2 гости не особо летели вперед – был риск нарваться на контратаку. «Дакс» прижались к воротам и старались сделать так, чтобы шайба не дошла до Ходжеса. Но в середине периода «Анахайм» все-таки пропустил: Джейсон Робертсон реализовал большинство.

За 44 секунды до конца утки выпустили шестого полевого, но не помогло. Окончательный результат установил Владислав Наместников, забросивший свою третью шайбу за «Даллас».

«Анахайм» проиграл, но на Ходжеса, у которого 2 сэйва при 3 бросках, точно никто не обижался. После игры англичанина поблагодарили обе команды, а болельщики скандировали его имя с трибун.

«Я немного запыхался, но все в порядке. Мы не были точно уверены, что мне стоит выходить, но Столарц едва мог ходить, и мне пришлось надевать свитер. Я просто рад, что не опозорился там», – рассказывал Томас после игры.

Ходжес уточнил, что нервничал перед выходом на лед, но его новые партнеры очень ему помогли: «Я думаю, все видели, что я немного нервничал… Но это прекрасная команда. Они просто подошли ко мне и попытались успокоить, чтобы у меня не началась паника. Я никогда не играл перед таким количеством людей. Опыт, который я запомню на всю оставшуюся жизнь».

Журналистка Мишель Макмахон после матча в твиттере поделилась необычной деталью из жизни вратаря: «Томас Ходжес сказал мне, что терял зрение в молодости, поэтому он никогда не думал, что игра в НХЛ станет для него возможной… Сегодня эта мечта сбылась… Я люблю такие истории».

Руководство лиги засчитало Томасу Ходжесу его дебютную игру в НХЛ, пусть она и была проигранной. Его случай стал первым с февраля 2020 года, когда за «Каролину» против «Торонто» сыграл заливщик льда Дэвид Эйрс, отразивший 7 бросков.

Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports