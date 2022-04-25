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Русские из «Сент-Луиса» испортили прощание Гецлафа с Анахаймом: Тарасенко, Бучневич и Барбашев забросили по шайбе

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Иван Барбашев Иван Барбашев
Павел Бучневич Павел Бучневич
Райан Гецлаф Райан Гецлаф
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Алексей Торопченко Алексей Торопченко
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Анахайм Анахайм
Сент-Луис Сент-Луис
Хоккей Хоккей

Последний матч легенды.

24 апреля 2022 года станет важной датой для Райана Гецлафа – прошлым вечером состоялся последний матч нападающего за «Анахайм». Перед игрой с «Сент-Луисом» 17446 болельщиков чествовали канадца, который завершает карьеру. На его счету 1019 (282+737) очков в 1157 играх в НХЛ – и все в составе «Дакс».

«Это игра, которую я так давно люблю, и я старался отдавать все, что у меня было, каждый раз, когда выходил на этот лед. Я смог построить эту прекрасную семью рядом со мной, и я просто с нетерпением жду следующей главы прямо сейчас», – сказал Гецлаф.

Праздник начался бодро: хозяева повели 2:0, но к концу второго периода «Анахайм» уже летел 2:4. Постаралась русская тройка: Тарасенко, Барбашев и Бучневич отличились по разу.

Тарасенко добил шайбу в пустые ворота собственным телом, даже не коснувшись ее клюшкой:

Барбашев классно подкараулил передачу на пятаке:

А Бучневич классным щелчком от левого борта прошил Джона Гибсона.

«Мы вернулись к нашей привычной игре, особенно в атаке, – сказал Барбашев, – Получилось некоторое движение, и нам очень повезло забросить четыре шайбы подряд».

В итоге у Тарасенко и Бучневича по 2 (1+1) очка – 82 и 75 результативных баллов в сезоне соответственно. У Барбашева 1+2  – и 60 очков в 79 играх. Алексей Торопченко провел на льду 12 минут, но без результативных действий – закончил матч с полезностю «-1». 

В третьем периоде «Блюз» забросили еще две шайбы, а виновник предматчевого торжества Райан Гецлаф в конце игры сделал изящную голевую передачу, которая стала для него 33-й в сезоне. 

В календаре «Дакс» осталось еще два гостевых матча – с «Сан-Хосе» и «Далласом», но это уже без Райана. Прошлой ночью у «Анахайма» закончилась целая эпоха. 

Регулярный чемпионат

Анахайм – Сент-Луис 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)
Дата проведения
25 апреля, 03.30, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Комтуа (Стил, Леттьери)
2:0 – 13 Мэйхью (Шустр, Зеграс)
2:1 – 28 Кайру (Фолк, Барбашев)
2:2 – 29 Тарасенко (Томас, Миккола)
2:3 – 33 Барбашев (Бозак, Кайру)
2:4 – 35 Фолк (Тарасенко, Парайко)
2:5 – 45 Бучневич (Миккола, О′Райлли)
2:6 – 46 Сканделла (Бучневич, Барбашев)
3:6 – 58 Хенрик (Терри, Гецлаф)
Вратари: Гибсон 31/37 – Хуссо 14/17.

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