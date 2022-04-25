Русские из «Сент-Луиса» испортили прощание Гецлафа с Анахаймом: Тарасенко, Бучневич и Барбашев забросили по шайбе

Последний матч легенды.

24 апреля 2022 года станет важной датой для Райана Гецлафа – прошлым вечером состоялся последний матч нападающего за «Анахайм». Перед игрой с «Сент-Луисом» 17446 болельщиков чествовали канадца, который завершает карьеру. На его счету 1019 (282+737) очков в 1157 играх в НХЛ – и все в составе «Дакс».

«Это игра, которую я так давно люблю, и я старался отдавать все, что у меня было, каждый раз, когда выходил на этот лед. Я смог построить эту прекрасную семью рядом со мной, и я просто с нетерпением жду следующей главы прямо сейчас», – сказал Гецлаф.

Праздник начался бодро: хозяева повели 2:0, но к концу второго периода «Анахайм» уже летел 2:4. Постаралась русская тройка: Тарасенко, Барбашев и Бучневич отличились по разу.

Тарасенко добил шайбу в пустые ворота собственным телом, даже не коснувшись ее клюшкой:

Барбашев классно подкараулил передачу на пятаке:

А Бучневич классным щелчком от левого борта прошил Джона Гибсона.

«Мы вернулись к нашей привычной игре, особенно в атаке, – сказал Барбашев, – Получилось некоторое движение, и нам очень повезло забросить четыре шайбы подряд».

В итоге у Тарасенко и Бучневича по 2 (1+1) очка – 82 и 75 результативных баллов в сезоне соответственно. У Барбашева 1+2 – и 60 очков в 79 играх. Алексей Торопченко провел на льду 12 минут, но без результативных действий – закончил матч с полезностю «-1».

В третьем периоде «Блюз» забросили еще две шайбы, а виновник предматчевого торжества Райан Гецлаф в конце игры сделал изящную голевую передачу, которая стала для него 33-й в сезоне.

В календаре «Дакс» осталось еще два гостевых матча – с «Сан-Хосе» и «Далласом», но это уже без Райана. Прошлой ночью у «Анахайма» закончилась целая эпоха.

Регулярный чемпионат