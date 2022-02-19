Свечников в огне: сделал дубль и обошел Малкина по голам до 22 лет

8 очков в последних 4 играх!

Мы целых пять дней не писали про Андрея Свечникову. Отчасти он сам виноват, ведь в прошлой игре с «Флоридой» (2:3 ОТ) не набрал очков. Видимо, это был отдых перед очередным перфомансом.

За день до матча с «Нэшвиллом» Андрею прилетел респект от коллеги по «Каролине» Энтони Деанджело: «Свеч – доминирующий игрок. Он отлично катается, мощный парень. Когда он играет на своем лучшем уровне, это делает нашу команду намного сильнее и разнообразнее. Он великолепен, и его точно ждет награда за то, что он делает».

В матче с «Предаторс» Свечников включил забивной режим только в третьем периоде, но сначала помог Джейккобу Слэвину пробить Юусе Сароса за секунду до сирены на перерыв.

На 47-й минуте Андрей забил уже сам: получил пас от Терявяйнена и отправил шайбу в пустой угол, реализовав большинство.

«Нэшвилл» сократил отставание до минимума и имел все шансы сравнять счет, но российский нападающий вырвался на пустые ворота и окончательно похоронил гостей. Итог – 5:3 и 2+1 у первой звезды матча.

В этом сезоне у лидера «Каролины» уже 47 (22+25) очков. За карьеру в НХЛ он забил уже 81 гол – до 22 лет даже Евгений Малкин успел меньше. Впереди только Илья Ковальчук (108), Александр Овечкин (98) и Павел Буре (89). И до 22 у Андрея есть еще пять недель.

«Харрикейнс» идут вторыми на Востоке, отставая от лидирующей «Флориды» на 3 очка и имея игру в запасе. Впереди у «Каролины» игра с «Питтсбургом».

Фото: REUTERS/James Guillory