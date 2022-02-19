Свечников в огне: сделал дубль и обошел Малкина по голам до 22 лет

8 очков в последних 4 играх!
Мы целых пять дней не писали про Андрея Свечникову. Отчасти он сам виноват, ведь в прошлой игре с «Флоридой» (2:3 ОТ) не набрал очков. Видимо, это был отдых перед очередным перфомансом.
За день до матча с «Нэшвиллом» Андрею прилетел респект от коллеги по «Каролине» Энтони Деанджело: «Свеч – доминирующий игрок. Он отлично катается, мощный парень. Когда он играет на своем лучшем уровне, это делает нашу команду намного сильнее и разнообразнее. Он великолепен, и его точно ждет награда за то, что он делает».
В матче с «Предаторс» Свечников включил забивной режим только в третьем периоде, но сначала помог Джейккобу Слэвину пробить Юусе Сароса за секунду до сирены на перерыв.
На 47-й минуте Андрей забил уже сам: получил пас от Терявяйнена и отправил шайбу в пустой угол, реализовав большинство.
«Нэшвилл» сократил отставание до минимума и имел все шансы сравнять счет, но российский нападающий вырвался на пустые ворота и окончательно похоронил гостей. Итог – 5:3 и 2+1 у первой звезды матча.
В этом сезоне у лидера «Каролины» уже 47 (22+25) очков. За карьеру в НХЛ он забил уже 81 гол – до 22 лет даже Евгений Малкин успел меньше. Впереди только Илья Ковальчук (108), Александр Овечкин (98) и Павел Буре (89). И до 22 у Андрея есть еще пять недель.
«Харрикейнс» идут вторыми на Востоке, отставая от лидирующей «Флориды» на 3 очка и имея игру в запасе. Впереди у «Каролины» игра с «Питтсбургом».
- Дата проведения
- 19 февраля, 03.00, «PNC Arena»
- 1:0 – 11 Шей (Трочек, Нечас)
- 2:0 – 26 Котканиеми (Шей, Нечас)
- 2:1 – 39 Канин (Йоси, Джохансен)
- 3:1 – 41 Слэвин (Ахо, Свечников)
- 4:1 – 47 Свечников (Ахо, Терявяйнен)
- 4:2 – 55 Форсберг (Дюшен, Йоси)
- 4:3 – 58 Жанно (Йоси)
- 5:3 – 60 Свечников (Слэвин)
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Фото: REUTERS/James Guillory
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