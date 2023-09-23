Волшебный шапалак
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«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

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Тренер команды DAR Team Азиз Разыев в интервью Sports.ru Казахстан поделился мнением о бое Рахмонов – Томпсон, травме Соры Рахмоновой, гран-при NAIZA и возможном переходе чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмухана в ММА:

 - Уже заявлена пятерка бойцов на гран-при NAIZA. Почему выбор пал именно на этих бойцов?

- На данном этапе в нашей команде это одни из сильнейших и самое главное опытных в любительском спорте бойцов. Каждый уже имеет большой бекграунд и это те ребята, кто на протяжении последнего времени проявляют себя в тренировочном процессе, дисциплинированны, ответственны. У нас, конечно, еще есть хорошие бойцы, которые не попали в список на гран-при. Но по мнению тренерского штаба, мы выставили именно ту пятерку, на которую делаем большую ставку в будущем. Повторюсь, у них уже есть огромный опыт. Акида – мастер спорта по рукопашному бою, неоднократный чемпион Казахстана, финалист Чемпионата Мира, 2-0 в профи. Шахзаде – один из сильнейших в своем весе по панкратиону. Есть такой ежегодный турнир Saq Pro Team, он является обладателем пояса. Аслан – один из самых опытных молодых бойцов по рукопашному бою, он семикратный чемпион Казахстана, трехкратный чемпион Азии, чемпион Мира по рукопашному бою, мастер спорта. Очень талантливый и опытный боец. Намика все помнят по прошлому гран-при, он хорошо о себе заявил, но в финале допустил оплошность, за что и поплатился. Сейчас он голоден до побед, себя проявит. Алиби – финалист Чемпионата Европы и призер ЧМ по ММА, финалист ЧМ по рукопашному бою. В обоих видах спорта имеет звание Мастера Спорта.

 - В прошлом году DAR Team были в финале, насколько принципиально выиграть в этом году?

- Действительно, в финале, к сожалению, мы проиграли, но любое соревнование для бойцов нашей команды принципиальное, в каждом поединке они хотят победить.

- После прошлогоднего гран-при очень много медийки получил Акула. Кто из этой пятерки потенциально может медийно выстрелить?

- Акула хорошо медийно подрос, выстрелил Саид Агаев. В этом году все зависит от ребят, от того, как они будут себя преподносить и опять же от боев. Каждый из ребят может показать яркий бой, что в стойке, что в борьбе. Думаю, что из всех медийно может взлететь Искандеров Аслан, потому что помимо опыта, он не стесняется камер, умеет говорить. Но и другие также имеют такую же возможность.

- Самый опытный – Акида (2-0). У него была травма, из-за которой получился небольшой простой. Как он перенес его и готов ли он сейчас на 100%?

- Он пахарь, всегда голоден до боев, до побед. Восстановился от травмы и готов показать себя на все 100. Все парни давно ждут этого гран-при, поэтому они с нетерпением ждут 7 октября, чтобы себя показать.

- Если бы была возможность поставить в гран-при 2-3 более опытных бойца, воспользовались бы ей, или все-таки гран-при – это шанс для молодых?

- Чем хорошо данное гран-при – это возможность растить новых звезд из молодых бойцов, которых в ММА никто до этого не видел. Поэтому для популяризации нашего вида спорта это самое правильное решение от организации.

- Не могу не спросить про Сору. Как Вы отреагировали на ее травму. Как Сора сама перенесла отмену боя, все-таки она шла к тому, чтобы быть ближе к UFC, а тут отмена боя за неделю.

- На самом деле ее травма беспокоила еще в Казахстане, но мы прошли реабилитацию, подводились к бою. В Америке она также проходила реабилитацию. Но к сожалению, травма все больше стала ее беспокоить. Я разговаривал с Сорой, она очень сильно переживает. Но все, что ни делается, делается к лучшему. Она вернется в Казахстан, восстановится и будет готовиться дальше. Эксперты говорят, что она может сразу подписать контракт с UFC. Поэтому может быть за это время у кого-то из тренеров появится виза, и ей будет легче в Америке, все-таки девушка, без знания языка, одна в новой стране-  это сложно.

- Мы с Вами разговаривали о девушках в команде. Но теперь, когда есть успешный пример с Сорой, можно ли ждать еще девчонок в Дар?

- Пока я не вижу ярких претенденток, кто может попасть в нашу профи команду. Есть девочки в любительских группах, но особо пока никого не могу отметить. Если будут талантливые девочки, у которых будут четкие цели, и они будут готовы многим пожертвовать, то наши двери открыты. У нас уже был опыт, но не каждая может выдержать такие нагрузки.

- Сегодня бой у Айдына в октагон. Какие ожидания? Готов ли он морально вернуться на победную серию?

- У нас большие ожидания. Айдын после поражения, дерется с одним из топовых соперников своего веса. Он сейчас в одной из своих лучших форм, но все будет завесить от настроя. Если честно, была сложная весогонка, сейчас мы сделали всю работу, что от нас зависит, а дальше все в руках Айдына и Всевышнего. Ему нужно вернуться на победную серию.

- Вопрос по Шавкату. Анонсирован бой против Томпсона. Как в команде отреагировали на анонс?

- Отличная новость для всех любителей ММА, особенно болельщиков Шавката. Это очень громкий бой, Шавкат сам хотел давно подраться с Томпсоном. Думаю, что будет зрелищный бой. Шавкат находился в тренировочном режиме, сейчас перейдет в усиленный режим. Скорее всего, в ближайшее время вылетит в Штаты для подготовки к этому бою. Все это обсудим с командой. Как тренер, я рад, что соперником Шавката станет именно Томпсон, он более стабилен, как боец, с ним меньше рисков, чем с тем же Гастелумом. Келвин давно не спускался в полусредний вес, плюс он травмировался. Томпсон точно сделает вес, поэтому бой, которые многие ожидали, точно состоится. Добавляет интерес, что поединок в одном карде с титульным боем Эдвардс – Ковингтон, это говорит, что Шавкат становится еще ближе на один шаг к своей цели. Самое главное пройти Томпсона.

- Аналогичный вопрос по Асу. Ждать ли его в 2023 году?

- Асу в форме, тренируется два раза в день, хочет больше драться. Готов подраться до конца года, хотелось бы его видеть в ТОП-15, он сам тоже к этому стремится. К сожалению, от нас организация боев не зависит, наша задача – быть в форме и готовыми к боям.

- Ну и последний вопрос – Айтмухан тренируется в Дар, стал чемпионом мира. Понятно, что сейчас он главная надежда на ОИ. Но, не пробовали его перетянуть в ММА?

- Ризабек тренируется у нас в команде под руководством Эдуарда Базрова и Еркебулана. Он- очень талантливый спортсмен, помогает, работает с нашими ребятами. Хотелось бы поздравить весь Казахстан, его родителей, тренерский штаб с этим результатом. Было вложено много времени и сил, чтобы сотворить этот исторический результат. Что касается ММА, то мы в шутку с ним обсуждали это, но все понимаем приоритет олимпийского вида спорта. Считаю, что сейчас он пишет новую историю для Казахстана. Он еще молод, может быть в будущем, когда он добьется всего, он захочет попробовать себя в ММА, но сейчас об этом нет смысла даже говорить и думать об этом.

Фото: социальные сети Азиза

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Шавкату Рахмонову нашли идеального соперника

1 комментарий

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Амиржан Таубалды
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