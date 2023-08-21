«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

Одним из главных боев турнира NAIZA в Бишкеке станет претендентский бой между Дастаном Амангельды и Еламаном Шертаевым. Победитель станет основным кандидатом на бой за титул лиги против корейца Суйона.

Представитель клуба «Еркын Куш» Амангельды в интервью Sports.ru Казахстан рассказал о нежелании проводить реванш с Султаном Жолдашбеком, бое с Шертаевым, завершении карьеры Морозова и бое мечты:

«Я уже не хочу реванша с Султаном, – прокомментировал отказ от боя на турнире в Бишкеке Жолдашбеком, – этот бой интересен болельщикам. Я же считаю, что я выиграл, хоть и с маленьким преимуществом. При этом это не только мое мнение, но и экспертов ММА, нейтральных болельщиков.

- Пересматривал ли ты тот бой, какие выводы для себя сделал?

- Этот бой дал мне много уроков и опыта, не только в плане техники, но и в плане восстановления, психологии, и как вести бой в сложных ситуациях!

- Впереди у тебя бой с Еламаном Шертаевым. В прошлый раз он не сделал вес и слетел с боя, нет опасения, что перед боем с тобой также у него будут проблемы с весогонкой?

- Хорошо общаемся с ним, только спортивный интерес для нас этот бой! Есть конечно опасения, но он обещал мне что сделает вес, как профессионал!

- После боя против Алиаскара ты говорил, что в партере использовал прием, который Жако и Морозов привезли из Америки. Что-то еще из «американского» научился?

- Они, как старшие всегда делятся своими знаниями, которые получили в Америке, показывают маленькие детали, которых нам не хватало.

- Морозов не проводит проф бои, но при этом постоянно с вами в зале. Не растерял ли он форму?

- Сергей сейчас тренируется один раз в день, постоянно помогает нам, поправляет ошибки. Что касается формы, то наверно, немного растерял боевую форму, но спортивная форма, техника у него также на высоте.

-Как ты думаешь, увидим ли мы его в клетке?

- Думаю, что точно ответит лишь он. Но, наверно нет, у него сейчас другие планы, цели, мотивация.

- Кто из зала будет у тебя в углу на турнире в Бишкеке?

- Думаю, что будет Алиби Идрис, он больше понимает мое поведения в боях

- Сейчас у тебя впереди Еламан, а что дальше? С кем бы ты хотел встретиться?

- Хотелось бы если выиграть Еламана, отобрать пояс у корейца и защищать его уже чисто в боях зарубежными бойцами, потому что это мой 7 бой в NAIZA и все 7 были чисто с казахстанскими соперниками.

- Назови в целом свой бой мечты. С кем бы из бойцов, может быть UFC тебе бы хотелось разделить октагон?

- Наверно, бой мечты с Шоном О’Мелли, хотелось бы проверить себя в поединке с ним!

- Ваш тренер Айбек-агай не выезжает с вами на турнире. Как думаешь, будь он в углу помогло бы это бойцам?

- Айбек агай переживает, когда мы деремся. Мы привыкли, что проводим бои уже без него. Но до боя мы всегда на связи с ними!

- Перед финалом гран-при ты говорил, что деньги истратишь на строительство дома в ауле. Достроил в итоге дом без гонорара за гран-при?

- Дом достроили без моего гонорара. Хорошо было бы если лига, посмотрев мой бой еще раз, и вернули бы 5 миллионов (смеется).

Фото: NAIZA

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