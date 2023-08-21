Волшебный шапалак
Блог

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

Sports.ru - Казахстан Sports.ru - Казахстан
Naiza Fighting Championship
MMA MMA
UFC UFC
Шон О'Мэлли Шон О'Мэлли
Алиби Идрис
Сергей Морозов Сергей Морозов
Жалгас Жумагулов Жалгас Жумагулов
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Одним из главных боев турнира NAIZA в Бишкеке станет претендентский бой между Дастаном Амангельды и Еламаном Шертаевым. Победитель станет основным кандидатом на бой за титул лиги против корейца Суйона.

Представитель клуба «Еркын Куш» Амангельды в интервью Sports.ru Казахстан рассказал о нежелании проводить реванш с Султаном Жолдашбеком, бое с Шертаевым, завершении карьеры Морозова и бое мечты:

«Я уже не хочу реванша с Султаном, – прокомментировал отказ от боя на турнире в Бишкеке Жолдашбеком, – этот бой интересен болельщикам. Я же считаю, что я выиграл, хоть и с маленьким преимуществом. При этом это не только мое мнение, но и экспертов ММА, нейтральных болельщиков.

- Пересматривал ли ты тот бой, какие выводы для себя сделал?

- Этот бой дал мне много уроков и опыта, не только в плане техники, но и в плане восстановления, психологии, и как вести бой в сложных ситуациях!

 - Впереди у тебя бой с Еламаном Шертаевым. В прошлый раз он не сделал вес и слетел с боя, нет опасения, что перед боем с тобой также у него будут проблемы с весогонкой?

- Хорошо общаемся с ним, только спортивный интерес для нас этот бой! Есть конечно опасения, но он обещал мне что сделает вес, как профессионал!

- После боя против Алиаскара ты говорил, что в партере использовал прием, который Жако и Морозов привезли из Америки. Что-то еще из «американского» научился?

- Они, как старшие всегда делятся своими знаниями, которые получили в Америке, показывают маленькие детали, которых нам не хватало.

- Морозов не проводит проф бои, но при этом постоянно с вами в зале. Не растерял ли он форму?

- Сергей сейчас тренируется один раз в день, постоянно помогает нам, поправляет ошибки. Что касается формы, то наверно, немного растерял боевую форму, но спортивная форма, техника у него также на высоте.

 -Как ты думаешь, увидим ли мы его в клетке?

- Думаю, что точно ответит лишь он. Но, наверно нет, у него сейчас другие планы, цели, мотивация.

 - Кто из зала будет у тебя в углу на турнире в Бишкеке?

- Думаю, что будет Алиби Идрис, он больше понимает мое поведения в боях

- Сейчас у тебя впереди Еламан, а что дальше? С кем бы ты хотел встретиться?

- Хотелось бы если выиграть Еламана, отобрать пояс у корейца и защищать его уже чисто в боях зарубежными бойцами, потому что это мой 7 бой в NAIZA и все 7 были чисто с казахстанскими соперниками.

- Назови в целом свой бой мечты. С кем бы из бойцов, может быть UFC тебе бы хотелось разделить октагон?

- Наверно, бой мечты с Шоном О’Мелли, хотелось бы проверить себя в поединке с ним!

- Ваш тренер Айбек-агай не выезжает с вами на турнире. Как думаешь, будь он в углу помогло бы это бойцам?

 - Айбек агай переживает, когда мы деремся. Мы привыкли, что проводим бои уже без него. Но до боя мы всегда на связи с ними!

 - Перед финалом гран-при ты говорил, что деньги истратишь на строительство дома в ауле. Достроил в итоге дом без гонорара за гран-при?

- Дом достроили без моего гонорара. Хорошо было бы если лига, посмотрев мой бой еще раз, и вернули бы 5 миллионов (смеется).

Фото: NAIZA

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Головкин обратился к Рахмонову: «Болеем за тебя»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий