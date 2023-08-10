«Мог сняться с последнего боя, но мужской характер не позволил». Рустем Кудайбергенов о титуле Alash Pride, поражении в UAE Warriors и амбициях в АСА

Казахстанский файтер легкого веса Рустем Кудайбергенов стал одним из открытий ММА в 2022 году, получив награду «Лучший боец» от лиги Alash Pride.

В 2023 году он успел провести три боя: нокаутировал Елдияра Байжана в Alash Pride и поставил рекорд лиги UAE Warriors, отправив соперника в нокаут за 8 секунд. Теперь ему предстоит поединок за вакантный титул лиги Alash Pride в легком весе.

О бое за титул на турнире в Астане, поражении в UAE Warriors и желании попробовать себя в АСА и UFC Кудайбергенов рассказал в интервью Sports.ru Казахстан.

- Как прошла подготовка?

- Я начал тренироваться в Алматы в команде зала «Triumph Fight» под руководством Данеша Дунгенбаева (тренер бойца UFC Азата Максума – sports.ru). Я готовился на бой, который стоял в карде турнира 26 августа, но за пять дней до начала турнир отменили. Мне это пошло на пользу. Была травма, но сейчас все хорошо, я в лучшей форме. После Алматы продолжил подготовку дома в Таразе в своем зале «Gladiator». Инша Аллах, вы увидите все в бою. Я настроен удосрочить соперника.

- Бой должен был состояться чуть раньше в родном для вас Таразе. Не обидно, что перенесли? Перенос как-то повлиял на настрой или процесс подготовки?

- Конечно, было бы хорошо выступить в родном городе. Арена заполнилась бы нашими жамбылскими болельщиками. В Таразе любят ММА. Но перенос на мой настрой никак не повлиял, я полностью сконцентрирован на завоевании титула.

- Удалось посмотреть бои Низамуддина, что от него ждать в поединке?

- Я посмотрел пару его боев, он хороший и сильный спортсмен. Как он себя там проявит, будет видно в октагоне,

- Не удивил выбор соперника? Первый бой в лиге и сразу за титул?

- Не мне решать, это решение лиги. Я не выбираю соперников, с любым могу, только не с казахами.

- Вы идете после поражения в UAE Warriors. Удалось ли сделать выводы из боя с Ходжаевым?

- Да, я проиграл свой последний бой. В тот день соперник был лучше меня. Я уважаю Абдулло, как бойца и как человека, но у этого поражения тоже были причины. Перед боем я заболел, был физически ослаблен. Я не хочу оправдываться, я проиграл, так было суждено. Мы хотели отказаться от встречи, но мужской характер не позволил это сделать.

- Какие остались планы на арабскую лигу?

- Президент лиги UAE Warriors обещал дать еще один бой. Слышал, что у них в октябре будет большой турнир, на нем будет Дана Уайт. Думаю, если дадут бой, покажу, что я лучший.

- С какой лигой связываете свое будущее?

- У меня нет контракта не с одной из лиг, так что я свободный воин. Где будет хорошее предложение, там и буду выступать. Конечно, есть желание попробовать себя в АСА и UFC.

- Кто будет Вас поддерживать с трибун на турнире в Астане?

- Надеюсь, что меня в этом бою будет поддерживать не только Астана, но и весь Казахстан.

Бой против Низамуддина Рамазанова запланирован на 9 сентября. В главном бою этого турнира Каршыга Даутбек сразится с экс-чемпионом UFC бразильцем Брандао.