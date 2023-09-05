Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

Sports.ru Казахстан ведет обновляемый календарь главных событий бокса и MMA с участием казахстанских спортсменов.

Что пройдет в сентябре:

8 сентября. Турнир OCTAGON 49.

Главным лейтмотивом турнира командное противостояние сборный Кыргызстана и Египта. Подобное уже проходила в рамках казахстанской лиге несколько ивентов назад, когда в Алматы сборная Казахстана разбила сборную Бразилии.

Из самого ожидаемого – это возвращение в октагон на этом турнире экс-чемпиона лиги, непобежденного Шемурата «Пантеры» Калилова. Воспитанник астанинского зала Takhtay Team оставил пояс лиги, но успел пошуметь в Грузии, завоевав пояс GFC.

9 сентября. Alash Pride 89.

Большой турнир казахстанской лиги в Астане, в главном бою Даутбек Каршыга встретится с экс-чемпионом UFC бразильцем Брандао. В со-главное победитель гран-при Alash Pride Багдос Олжабай проведет бой с крепким бразильцем Лопесом.

Помимо этого, на турнире подерутся еще ряд известных казахстанских бойцов – за титул в легком весе будет биться Рустем Кудайбергенов, после поражения вернется Багдат Жубаныш, также выйдут Георгий Майсурадзе, Болат Заманбеков, Максат Есболатов и другие.

10 сентября. Бой за титул WBO Global в Китае

Казахстанский боксер Али Балоев (12-1, 8 КО) проведет бой за титул WBO Global в китайском Ухане. Соперник – француз Сирил Макаиди.

21.09 Возвращение Батыра в США

Казахстанец Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) проведет свой второй бой в Америке. Его соперником будет аргентинец Уго Алберто Ролдан (22-1-1, 7 КО).

Этот поединок станет вторым для Джукембаева в штатах, в первом в мае 2021 года он потерпел свое первое поражение в профи карьере.

23.09 OCTAGON 50

На юбилейном турнире лиги OCTAGON пока бои не анонсировались, но уже прошла информация о возвращении в восьмиугольник казахстанского бойца и актера Еркебулана Токтара, а также экс-чемпиона лиги Дамира «Казахстанский Сехудо» Толенова.

27 сентября. Рахмонова сразится за контракт с UFC

Сестренка Шавката Рахмонова Сора в этот день проведет первый свой бой в Америке. На шоу претендентов Даны Уайта казахстанка сразится с представительницей Литвы Карецкайте.

На кону – контракт с сильнейшей лигой мира.

29 сентября. Хамитов – Шлеменко

Очень громкая вывеска на главный бой лиги Top Fight в Москве – казахстанец Куат Хамитов поднимается на две весовые категории, чтобы провести бой с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

Этот поединок уже анонсирован официально лигой, однако Top Fight уже анонсировал бой Хамитова в октябре прошлого года с Давидом Хачатряном, однако этот поединок так и не состоялся.

Также ожидается проведение турнира лиги NAIZA в сентябре, однако официальной даты и место ивента анонсировано не было.