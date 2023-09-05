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Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

MMA MMA
Sports.ru - Казахстан Sports.ru - Казахстан
Сора Рахмонова
Диего Брандао Диего Брандао
Каршыга Даутбек
Багдат Жубаныш
Батыр Джукембаев Батыр Джукембаев
Alash Pride
бокс бокс
OCTAGON
Naiza Fighting Championship
Александр Шлеменко Александр Шлеменко
Куат Хамитов Куат Хамитов
Bellator Bellator
UFC UFC
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Sports.ru Казахстан ведет обновляемый календарь главных событий бокса и MMA с участием казахстанских спортсменов.                                         

 

Что пройдет в сентябре: 

8 сентября. Турнир OCTAGON 49.

Главным лейтмотивом турнира командное противостояние сборный Кыргызстана и Египта. Подобное уже проходила в рамках казахстанской лиге несколько ивентов назад, когда в Алматы сборная Казахстана разбила сборную Бразилии.

Из самого ожидаемого – это возвращение в октагон на этом турнире экс-чемпиона лиги, непобежденного Шемурата «Пантеры» Калилова. Воспитанник астанинского зала Takhtay Team оставил пояс лиги, но успел пошуметь в Грузии, завоевав пояс GFC.

 

9 сентября. Alash Pride 89.

Большой турнир казахстанской лиги в Астане, в главном бою Даутбек Каршыга встретится с экс-чемпионом UFC бразильцем Брандао. В со-главное победитель гран-при Alash Pride Багдос Олжабай проведет бой с крепким бразильцем Лопесом.

Помимо этого, на турнире подерутся еще ряд известных казахстанских бойцов – за титул в легком весе будет биться Рустем Кудайбергенов, после поражения вернется Багдат Жубаныш, также выйдут Георгий Майсурадзе, Болат Заманбеков, Максат Есболатов и другие.

 

10 сентября. Бой за титул WBO Global в Китае

Казахстанский боксер Али Балоев (12-1, 8 КО) проведет бой за титул WBO Global в китайском Ухане. Соперник – француз Сирил Макаиди.

 

21.09 Возвращение Батыра в США

Казахстанец Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) проведет свой второй бой в Америке. Его соперником будет аргентинец Уго Алберто Ролдан (22-1-1, 7 КО).

Этот поединок станет вторым для Джукембаева в штатах, в первом в мае 2021 года он потерпел свое первое поражение в профи карьере.

 

23.09 OCTAGON 50

На юбилейном турнире лиги OCTAGON пока бои не анонсировались, но уже прошла информация о возвращении в восьмиугольник казахстанского бойца и актера Еркебулана Токтара, а также экс-чемпиона лиги Дамира «Казахстанский Сехудо» Толенова.

 

27 сентября. Рахмонова сразится за контракт с UFC

Сестренка Шавката Рахмонова Сора в этот день проведет первый свой бой в Америке. На шоу претендентов Даны Уайта казахстанка сразится с представительницей Литвы Карецкайте.

На кону – контракт с сильнейшей лигой мира.

 

29 сентября. Хамитов – Шлеменко

Очень громкая вывеска на главный бой лиги Top Fight в Москве – казахстанец Куат Хамитов поднимается на две весовые категории, чтобы провести бой с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

Этот поединок уже анонсирован официально лигой, однако Top Fight уже анонсировал бой Хамитова в октябре прошлого года с Давидом Хачатряном, однако этот поединок так и не состоялся.

Также ожидается проведение турнира лиги NAIZA в сентябре, однако официальной даты и место ивента анонсировано не было.

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