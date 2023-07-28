«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Магомед Кабардиев активно называется следующим казахстанцем в UFC. Пока контракт с лигой завершился у Дамира Исмагулова, Казахстан в ростере лиги не представлен, как раз Мага может закрыть этот пробел.

Кабардиев родился в Махачкале, но свой путь в ММА начал именно в Казахстане, поэтому себя позиционирует исключительно, как казахстанский боец:

«Да, я родился в Махачкале, но свою профессиональную карьеру по ММА начал в Казахстане — и последние семь лет живу здесь. Поэтому считаю правильным, что меня представляют, как бойца из Казахстана. Если попаду в UFC, то конечно же, буду выступать под флагом Казахстана. Тут без вопросов», – заявил Кабардиев в интервью sports.kz

В Казахстане Магомед занимался в залах у Василия Тахтая и позже перебрался в Tobet Top Team к Диасу Кабдуову, где и продолжил свое развитие. Уже сейчас Кабардиев в своей коллекции имеет пояс чемпиона лиги Abadan и NAIZA, при этом не имеет поражений в карьере (10-0) и идет за поясом гран-при «Наше Дело».

Возвращаясь к UFC, его делами занимается сейчас Саят Абдрахманов (который подписал в лигу Шавката Рахмонова, Жалгаса Жумагулова и Сергей Морозова, Азата Максума), поэтому с большой долей вероятности подписание Кабардиева лишь вопрос времени. Но главная проблема – виза в США.

«Кабардиев подписал контракт с компанией, где работает Саят Абдрахманов, сейчас занимаемся рабочей визой в США, если у него он ее получит, то есть вероятность в течение следующего года увидеть его в UFC. С их стороны по крайней мере есть определенный интерес», – в интервью Baza MMA рассказывал тренер бойца Диас Кабдуов.

Чего-чего, а уверенности в себе Магомеду не занимать: «Я вижу, как я могу побеждать. Я бы не сказал, что там есть что-то недосягаемое. Да, опыта у них побольше, но за счет навыков я могу там выигрывать, доминировать», – оценил свои перспективы боец в интервью vesti.kz.

Кстати, Кабардиева часто сравнивают с Забитом Магомедшариповым, который оставил пусть и короткий, но яркий след в UFC, что тоже может склонить чашу весов к контракту.

«Меня сравнивают с Забитом, мы с ним с одной школы, многие фишки у такого высокого уровня подсматриваешь. Но у меня стиль отличается – локти, колени, борьба. А так, конечно, даже болевой, который я сделал на одном из турниров по грепплингу – рычаг колена, подсмотрел у Забита», – поделился мнением о сравнении с Забитом Магомед в интервью «Ушатайке».

Еще одним плюсом для контракта могут стать его яркие бои. Хайлайты его победы над экс-бойцом UFC Валмиром Лазаро облетели весь мир. Даже Хорхе Масвидаль на своем youtube-канале отметил «бекфист» Кабардиева.

Но до UFC у Магомеда есть два незаконченных дела – уже анонсированы его два боя, оба чемпионские и оба с чемпионами очень сильных лиг.

1 сентября Кабардиев проведет бой в финале гран-при «Наше дело» с Александром Грозиным, который не так давно сумел выиграть титул в легком весе одной из сильнейших российских лиг Open FC, одолев решением бразильца Андре Аугусто.

А затем до конца года уже анонсирована первая защита титула в лиге NAIZA против Наримана Аббасова. Да, формально Нариман является экс-чемпионом лиги AMC Fight Night, но он, во-первых, был доминирующим чемпионом (4 защиты), а во-вторых титул оставил сам, выбрав для продолжения Серию претендентов Даны Уайта.

Эти два боя могут ответить на вопросы о реальной готовности Кабардиева добраться до UFC, а яркие победы однозначно его приблизят к заветной цели.

Первая точка – в день знаний. Посмотрим и будем знать.

Фото: социальные сети бойцов