Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

После завоевания титула чемпиона WBO Жанибеком Алимханулы, выиграл без боя, из-за перехода Деметриуса Андраде в другой вес титул был передан временному чемпиону, которым и являлся Жанибек, казахстанец активно бросал вызовы чемпионам по версиям других организаций.

Но всегда уважительно подчеркивал, что драться с Геннадием Головкиным не будет, называя GGG старшим братом. Но Геннадий принял решение отказаться от титулов и пояса в среднем весе по версии IBO, IBF и WBA оказались вакантны.

Вот за один из них, IBF, и подрались олимпийский чемпион бразилец Эскива Фалькао и немец Винченцо Гуальтьери. Немец выиграл единогласным решением, забрав пояс себе, нанеся первое поражение Фалькао, совершив, пожалуй, один из громких апсетов последнего времени.

Винценцо также не знает поражений в профи – 21 победа, из них 7 нокаутом в 21 бою. 30-летний немец носит прозвище Il Capo, что на русский язык можно перевести, как «Босс».

Свою профи карьеру Гуальтьери начал довольно-таки рано, дебютировав в 22 года, нокаутировав Оскара Борковски (0-2). Бой, как и вся его карьера проходила на Родине – в Германии. Все свои поединки Винценцо провел исключительно в домашних стенах, таким образом, бой с Жанибеком станет для него первым испытанием не домашних трибун.

При этом немец имеет минимальную любительскую карьеру. Так сайт Boxrec его рекорд в любителях показывает, как 3-3, при этом также лишь один бой прошел вне пределов Германии.

Нужно понимать, что в любителях у Алимханулы куда более яркая карьера за плечами – победы на Чемпионе Мира, Азиатских играх и Чемпионате Азии.

В профи же у «Босса» в коллекции помимо титула IBF есть второстепенный титул по этой же версии Intercontinental, IBO Interconinental и BDB German.

Возможно, что легкой прогулкой для Алимханулы этот бой не будет, но пока по раскладам выглядит так, что шансы вернуть титул IBF в Казахстан вполне реальны.

14 октября узнаем. На кону два титула – WBO и IBF.

Фото: Инстаграм боксера