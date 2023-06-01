Жалгас Жумагулов против дебютанта UFC! Где смотреть, какие коэффициенты

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов с четвертой попытки попытается провести свой седьмой бой в UFC. 24 июня на турнире UFC Fight Night в Джексонвилле его соперником станет Джошуа Ван из Мьянмы.

Букмекерская контора Tennisi.kz считает фаворитом предстоящего поединка именно Жумагулова. Коэффициент Tennisi на победу казахстанца составляет 1,52, а на победу Вана – 2,63.

Изначально Жумагулов должен был выступить еще в апреле, но его бои переносились на май и июнь – по вине соперников. Американец Нейт Мэнесс получил травму, бразилец Рафаэль Эстевам не смог сделать вес, а его соотечественник Фелипе Бунес сдал положительный допинг-тест.

34-летний Жумагулов за карьеру имеет 14 побед при 8 поражениях. В июле 2020 года он стал первым казахстанским бойцом-мужчиной, который выступил в UFC. В лучшей лиге мира у Жумагулова пока 1 победа при 5 поражениях.

21-летний Ван впервые выступит в UFC. В промоушен он перешел как чемпион американского Fury, а его статистика в ММА составляет 7-1. Ван станет первым представителем Мьянмы в истории UFC.

Турнир UFC в Джексонвилле официально называется UFC on ABC 5, а в главном его событии сойдутся топы полулегкого веса Джош Эмметт и Илия Топурия. Турнир стартует в 21:30 по астанинскому времени, а Жумагулов и Ван выйдут в пятой паре – примерно в 22:30.

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