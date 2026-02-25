Кому достанутся последние путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов?

Аналитика Olimpbet на матчи «Реал» – «Бенфика» и «Ювентус» – «Галатасарай».

Лига чемпионов. 1/16 финала. Ответные матчи.



«Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). 26 февраля, 01:00 (время Астаны)

Первый матч – 1:0

В очном споре «галактикос» и «орлов» решится, кто из них продолжит борьбу за победу в Лиге чемпионов, а для кого международный сезон завершился уже на первой стадии плей-офф главного еврокубка.

Эксперты Olimpbet практически не сомневаются, что путь по турниру продолжит «Реал».

Статистика

Пиренейские гранды дважды встретились в Лиссабоне с перерывом всего в три недели. Сначала – в рамках заключительного тура общего этапа, затем – в первой битве 1/16 финала.

Эти матчи получились совершенно разными как по сценарию, так и по результату. Сначала «Бенфика» одержала ярчайшую победу со счетом 4:2. Она, собственно, и позволила португальцам дальше претендовать на трофей. Затем успех праздновал «Реал», выиграв благодаря единственному голу Винисиуса Жуниора – 1:0.

При этом нельзя сказать, что в матче плей-офф команды закрылись и ждали ошибок друг друга. Всего один пропущенный мяч «орлов» – огромная заслуга их голкипера Анатолия Трубина, по воротам которого «сливочные» нанесли 16 ударов (ровно половина из них – в створ). Лиссабонцы били по мадридским владениям десять раз (три – в «рамку»).

«Королевский клуб» имел довольно серьезное превосходство и по угловым (6 на 3), и по владению мячом (58 % на 42 %).

Скандалы

По желтым карточкам в игре 1/16-й на арене «Да Луш» было зафиксировано равенство – 2:2. Удалений в том матче не было, однако постфактум произошла дисквалификация одного из футболистов «Бенфики».

Испанская сторона обвинила аргентинского полузащитника португальцев Джанлуку Престианни в проявлении расизма по отношению к Винисиусу. УЕФА счет доводы «Реала» убедительными и отстранил южноамериканца на ответную игру.

В то же время осталось без внимания обращение руководства «орлов» с требованием наказать за грубость капитана «галактикос» Федерико Вальверде. Уругваец не получил даже предупреждения за удар соперника в лицо и сможет принять участие в матче на «Сантьяго Бернабеу».

История противостояния

Между тем, у «Реала» нет никакого статистического преимущество перед «Бенфикой». История их взаимоотношений насчитывает десять дуэлей. Каждой из сторон удалось победить по четыре раза, всего однажды они не смогли выявить сильнейшего. А по голом «орлы» и вовсе впереди – 22:18.

Правда, на поле мадридцев «орлам» еще никогда не доводилось выигрывать, а сейчас даже ничья для них будет равносильна поражению.

Вывод

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что «галактикос» забьют не менее двух мячей, а сам матч на «Сантьяго Бернабеу» будет носить «верховой» характер.

Существенное предпочтение хозяевам отдается и по угловым, которых ожидается не менее десяти.

«Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). 26 февраля, 01:00.

Первый матч – 2:5.

В Турине «Ювентус» примет «Галатасарай». Эксперты Olimpbet видят в хозяевах однозначных фаворитов ответной битвы 1/16 финала.

При этом они считают, что шансы турецкой команды на выход в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов примерно в четыре раза выше, чем итальянской.

Статистика

«Старая синьора» поставила себя в крайне затруднительное положение по итогам матча в Стамбуле. Вернее, серьезные неудобства ей доставили футболисты «Галатасарая», выиграв на своем поле со счетом 5:2 .

Домашняя победа «львов» оказалась волевой и крупной, хотя к перерыву они уступали 1:2. Но во второй половине встречи стамбульцы полностью доминировали на поле, сломив сопротивление «бьянконери», которые больше половины тайма действовали в меньшинстве. Причем удаленный защитник Хуан Мурильо вышел на замену и получил две желтые карточки в течение всего восьми минут.

В родных стенах «Галатасарай» просто уничтожил «Юве» статистически. Турки в три раза чаще били по воротам (21 на 7) и в точно такой же пропорции попадали в створ (9 на 3).

Кроме того, хозяева первого матча намного больше владели мячом (60 % на 40 % игрового времени). И только по угловым был паритет – 5 на 5.

История противостояния

Впрочем, если взглянуть на общий баланс личных взаимоотношений, то поражение «Ювентуса» в Стамбуле не должно удивлять. «Старой синьоре» лишь однажды удалось одолеть «Галатасарай», при трех победах «львов» и таком же количестве ничейных исходов.

Теперь же туринцам необходимо не просто выигрывать, а громить неудобного для себя соперника с перевесом минимум в три мяча.

Вывод

Аналитики Olimpbet вполне допускают, что команда Лучано Спаллетти сумеет взять реванш, причем забить не менее двух голов.

Наиболее вероятным автором результативного удара называют канадского нападающего туринского клуба Джонатана Дэвида, не принимавшего участия в первом матче из-за небольшого повреждения.

Однако в продолжение борьбы за трофей «Ювентусом» эксперты почти не верят.