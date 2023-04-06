Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC
Сложный путь к успеху.
Асу Алмабаев – известный на постсоветском пространстве боец MMA,
один из сильнейших в весовой категории до 57 кг. Асу владел поясами организации М-1, а чуть позже и Naiza FC. В последнее время Алмабаев был бойцом Brave CF, где добрался до титульного поединка, но отказался от него ради мечты – выступать в UFC.
5 апреля Алмабаев подписал контракт с лигой: официально на одного казаха в UFC стало больше.
Асу планомерно шел к дебюту в лучшей лиге мира: он вместе со своим другом и одноклубником по DAR Team Рахмоновым ездил в тренировочный лагерь в США, а в последнем бою с Джеффом Нилом был секундантом Шавката. Боец ставил перед собой цель: оказаться в октагоне не в качестве углового, а в статусе бойца UFC.
Но путь к мечте был непрост.
«Я до 2018 года работал на базаре «Алтын Орда» на Ташкентской в Алматы, пока не выиграл пояс М-1. У нас было семейное место, много чего продавали, много работали. Это был мой доход, много там провел непрофессиональных боев (смеется) и набрался хорошего жизненного опыта», – вспоминал Асу.
«В 2012-13 годах, когда был клуб в Каскелене [город в Алматинской области], мы за ночь по 2-3 боя проводили в Alash Pride. Тогда мы просто шли туда, выступали, чтобы просто попасть в телевизор и на завтрашний день про тебя говорили в колледже», – рассказывает Алмабаев о начале своей карьеры.
Дальше были титулы в лиге М-1, казахстанской лиге Naiza и дебют в BRAVE.
Пожалуй, главной проверкой в бахрейнской лиге стал Зак Маковски – экс-чемпион Bellator. Но Асу не стушевался перед титулованным бойцом: «Я об этом не думаю, мне без разницы, кто и где дрался, хоть на Марсе. Сейчас мое время, я на пике формы, с любым готов выскочить», – оценивал свой настрой Асу.
После победы над Заком стало понятно, что уровень Brave Асу перерос и он начал активно говорить о желании попробовать силы в UFC.
«Я хочу попасть в UFC, зачем мне другие лиги. Если бы я хотел просто подраться, я бы подрался в Brave за пояс. Но я из-за своей мечты отказался, хотя там было хорошее предложения. Я им благодарен за работу, но я жду бой от UFC. Я увидел их уровень, больше нигде не хочется драться», – говорил Асу после возвращению из США.
В UFC Асу пришел в самом расцвете сил – 29-летний боец идет на победной серии из 13 боев. Казахстанец хорош как в партере (отличная база боевого самбо), так и в стойке.
Впереди борьба под солнцем в дивизионе казахстанца Жалгаса Жумагулова, в котором титул принадлежит Брендану Морено. Несколько лет назад Дана Уайт был готов закрыть этот дивизион, но сейчас в нем полно топовых бойцов, на фоне которых Асу точно не затеряется.
Фото: BRAVE CF
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