Казахское доминирование на UFC Vegas 57: очередная победа Рахмонова, реванш Морозова за Жумагулова и успех Шайлана

Парни пишут историю.

Утром 6 июня в Лас-Вегасе в зале Apex прошел турнир UFC Vegas 57.

Всего 12 боев, главным из которых стало противостояние россиянина Армана Царукяна и поляка Мариуша Гамрота.

Но для нас куда важнее были три других поединка.

Первый прошел в прелимах. Актюбинец Сергей Морозов противостоял Раулино Пайва. У этого противостояния уже длинная история. Во-первых, Пайва стал дебютным соперником близкого друга Морозова – Жалгаса Жумагулова, одержав очень спорную победу решением. После этого боя Пайва поднялся в весе в категорию, где выступает Морозов.

Сергей после победы над немцем Тахой, сразу же бросил вызов Пайве, назвав его читером из-за того, что у бразильца были проблемы с весогонкой. Спустя время UFC дали все-таки Морозову шанс поквитаться за друга.

Пайва к поединку с казахстанцем подошел после громкого поражения от Шона «Сахарка» О’Мэлли, улетев в нокаут. Морозову же предстояло провести последний 4-й бой по первому контракту с американской лигой, и рекорд 1-2 давал понять, что поражение в поединке с Пайвой может означать лишь одно – увольнение из UFC.

Первый раунд боя остался за бразильцем: Морозов дважды был в очень критичной ситуации – Пайва попадал так, чтобы у Сергея начали подкашиваться ноги, но казахстанский характер никто не отменял. Мороз выдержал.

В перерыве тренер Морозова по АТТ Паррумпа, а также угловой казахстанца Нурбек Кабдрахманов, призывали актюбинца контролировать в борьбе. Сказано – сделано, Мороз дважды переводил Пайву в партер, контролируя его там.

На третий раунд они вышли при счете 1-1. И тут случилось то, что предсказывал Морозов в интервью, бразилец задышал, чем Сергей и воспользовался, начал перебивать на руках. Пайва на последних секундах боя сумел провести тейкдаун, но это ему не помогло. Все трое судей дали 2:1 по раундам в пользу казахстанца.

Таким образом, Морозов одержал вторую победу в сильнейшей лиге мира, и теперь может отправиться домой с уверенностью в том, что UFC предложит новый контракт. А вот Пайва идет на серии из 2 поражений в новом для себя весе. Что теперь? Ждем перезагрузки или возвращение в вес Жумагулова?

После боя Сергей признался, что не понимает, почему не мог включиться в бой сразу с первых минут, но отдал должное тренерскому штабу, который выстроил победный геймплан на два оставшихся раунда.

Сразу же за Морозовым в октагон вышел этнический казах из Китая Шайлан Нурданбек. В углу у Шайлана находился несостоявшийся соперник Шавката Рахмонова Ли Дзинлянь, которого казахстанец активно вызывал на бой до того, как дали Нила Магни.

Что же касается поединка, то план Нурданбека план был похож на Морозова: проиграв в первом раунде в стойке, казах начал раз за разом переводить в партнер ТиДжея Брауна. Но тут есть одна оговорка, ТиДжей на настиле оказался куда более подкован, чем джитсер Пайва. Браун несколько раз угрожал Шайлану, сначала рычагом плеча, а затем и удушением.

Но Нурданбек выдержал, раз за разом разбивая в граунд-паунде соперника. Первый раунд остался за американцем, а вот второй и третий уже забрал казах.

После боя, одержавший вторую победу подряд Шайлан, на чистом казахском языке признался, что он хотел биться в стойке, показав, что он не только борец, но и хороший ударник.

Получилось или нет, судить уже болельщикам. Но в сухом остатке 2-1 в лиге и неплохие перспективы для обновившего свой имидж Нурданбека. На бой он вышел с обесцвеченными волосами.

Главной «вишенкой на торте» стал бой непобежденного Шавката Рахмонова против рекордсмена UFC Нила Магни.

Шавкат показал очередное доминирующее выступление. В первом раунде Рахмонов перевел американца на настил и методично разбивал соперника. Магни угрожал лишь скручиванием пятки, но так прием довести до завершения не сумел, но выжил после первых пяти минут.

Второй раунд также прошел почти без конкуренции, за минуту Шавкат перевел Нила на настил октагона и продолжил разбивать. За 10 секунд до конца раунда Рахмонов накинул гильотину американцу, из которой Нил уже не выбрался.

В итоге рекорд Шавката теперь составляет 16 досрочных побед в 16 боях. Плюс к этому, он заработал второй бонус в 50 000$ за лучшее выступление вечера, а также гарантированно попадет в ТОП-10 лучших полусредневесов лиги.

После боя Шавкат обратился к Дэйне Уайту: «Запомни мое имя, через год-два я буду чемпионом».

Рахмонов вызвал на бой Стивена Томпсона, который на данный момент занимает 7-е место в рейтинге.

Фото: UFC