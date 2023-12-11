«Локо» – криптонит для ЦСКА? Краснодарцы победили армейцев в 4-й раз подряд после мощного камбэка

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К чему приучил нас Александр Секулич за полтора года во главе «Локо»?

Во-первых, к ярким цитатам. «Дончич и «Даллас» должны выиграть титул в течение 2-3 лет», «у «Локо» есть все необходимое для чемпионства», «я мог бы тренировать в НБА, но вряд ли меня туда позовут».

Во-вторых, к тому, что «Локомотив-Кубань» по ходу матча может отстать и на 10, и на 15, и даже на 20 очков – и не опустить руки, продолжив борьбу. Примеров – масса: буквально месяц назад кубанцы победили УНИКС, отыграв «-22». Поэтому если при «-16» в игре с ЦСКА вы выключили трансляцию, могу только посочувствовать.

В-третьих, «Локомотив» Секулича – это не банда легионеров и безликие россияне на фоне, как это было принято в Краснодаре раньше. Результат игры теперь определяют не только иностранцы, но и молодые «свои», ключевые действия которых в решающие моменты уже не удивляют, а просто радуют.

За примером далеко не пойдем: Влад Емченко спровоцировал у армейцев 2 потери в последние 2 минуты встречи, фактически выиграв для своей команды клатч. Год назад, напомню, Секулич отправлял Емченко в молодежную команду в Суперлигу, не видя его в основном составе.

ЦСКА не хватило эмоций на 40 минут

Армейцы, как и подобает лидеру сезону и фавориту противостояния, начали матч в Краснодаре с позиции силы и во второй четверти убежали на «+16» – 43:27. Нападение ЦСКА работало превосходно, к большому перерыву команда набрала 53 очка, все шло к очередной победе и сотне.

Но в большом перерыве гости как будто остыли – та агрессия, которая ломала чужую защиту в первой половине, просто испарилась. За 5 минут третьей четверти игроки ЦСКА реализовали лишь один бросок и позволили сопернику организовать рывок 21-3. Интересно, что 18 из 21 очка в этом рывке набрали молодые россияне – Кирилл Темиров, Андрей Мартюк, Захар Ведищев и Владислав Емченко.

К концу 10-минутки ЦСКА все же завелся и не позволил южанам уйти в отрыв, но дал «Локо» другое – поверить в свои силы. Что, в сочетании с мощнейшей поддержкой переполненного «Баскет-Холла», в итоге привело к победе краснодарской команды.

Акун-Перселл набрал 30 очков, но победу добыл не только он

Александр Секулич сыграл против ЦСКА широкой ротацией в 11 человек – и меньше 10 минут получили только Антон Квитковских (9) и Захар Ведищев (7). В центре внимания оказался Девон Акун-Перселл, набравший 30 очков при 9/18 с игры.

Но если вы не только открыли сухую статистику, но и посмотрели баскетбол, то наверняка увидели, насколько велико влияние на результат российских игроков. И речь не только о Емченко, который (имея 4 фола) великолепно отзащищался в клатче, не позволив сопернику набрать важнейшие очки в концовке. Буквально каждый из появлявшихся на паркете отметился полезными действиями.

И тут важно подчеркнуть, насколько удачно ротировал состав Александр Секулич. 22-летний Кирилл Темиров, проводящий свой первый сезон на взрослом уровне, очень уверенно вошел в игру и набрал 7 из 21 очка в рывке «Локо» после большого перерыва. Захар Ведищев просидел на лавке всю первую половину, но затем вышел и достаточно грамотно отработал минуты, дважды забив издали. Под щитами были полезны Кирилл Елатонцев и Андрей Мартюк, хотя играли против гораздо более опытных оппонентов.

Это на самом деле важный поинт: Александр Секулич доверяет своим молодым подопечным не только в матчах с середняками и аутсайдерами, но и против топов. Это позволяет чуть разгрузить лидеров, это нравится болельщикам и нейтральным зрителям, это работает на длинной дистанции регулярного чемпионата. И в любой момент игры у тренерского штаба на скамейке целый ряд исполнителей, которые могут помочь при необходимости.

ЦСКА срочно нужен лидер

С уходом Шведа и Милутинова Каспер Уэйр выглядел наиболее подходящим на роль нового №1 в этой версии армейцев. Но он как будто оказался не готов примерить роль Бэтмена после года в костюме Робина: статистика ухудшилась, а в ключевых играх защитник растворяется. Выезд в Краснодар – не исключение: 7 очков (2/8 с игры), 1 ассист и 2 потери за полчаса на паркете.

Впрочем, остальные представители стартовой пятерки ушли в огромный минус по показателю «+/-», а единственным светлым пятном этой команды выглядел Мело Тримбл – 28-летний разыгрывающий, перезагружающий в ЦСКА свою карьеру после сезона в Китае. В матче против «Локо» он стал лучшим среди армейцев по очкам (23), передачам (6) и полезности (24 балла). Хотя даже он был более эффективен в первой половине, которую завершил с 15 очками, и не сверкнул в клатче.

ЦСКА все еще лидирует в чемпионате и пока является фаворитом на победу в «регулярке». Тем не менее, в плей-офф отсутствие сильного лидера, умеющего решать в концовке, может аукнуться – и если Уэйр не вернет свою магию, москвичам придется крайне сложно.

«Локо» – уже второй. Догнать ЦСКА реально?

Краснодарцы ужасно начали сезон и какое-то время даже шли вне зоны плей-офф, но сейчас выиграли уже 7 матчей подряд и благодаря победе «ПАРМЫ» в Казани в параллельном матче догнали идущий вторым УНИКС.

До ЦСКА далековато – команды разделяют 3 победы. С другой стороны, впереди еще 14-15 туров, и к плей-офф расстановка в таблице может измениться.

ЦСКА разучился обыгрывать «Локо»?

В регулярном чемпионате 2022/23 армейцы выиграли все 4 матча против краснодарцев…чтобы затем отдать полуфинальную серию (3-4). С тех пор ЦСКА не может победить «Локо»: в сентябре произошло поражение в четвертьфинале Суперкубка, затем в ноябре москвичи завершили свою победную серию домашней неудачей, а сейчас проиграли и в Краснодаре. Получается, южане обыграли армейцев в четвертый раз подряд.

Кстати, за всю историю Лиги ВТБ только 6 командам удавалось дважды обыгрывать ЦСКА в регулярном сезоне: «Жальгирис»-12/13, «Химки»-13/14, «Локо»-14/15, УНИКС-18/19, «Зенит»-20/21 и УНИКС-21/22.

Получится ли у «Локо» стать первой командой, которая обыграет ЦСКА трижды за «регулярку»?

«Локомотив-Кубань» – ЦСКА 89:85 (22:27, 22:26, 25:20, 20:12)

«Локомотив-Кубань»: Акун-Перселл (30), Мартюк (10 + 7 подборов), Уайт (8 + 10 подборов + 5 потерь), Емченко (5), Узинский (2) – старт; Барфорд (15), Темиров (7), Ведищев (6), Щербенев (5), Елантовцев (1), Квитковских (0).

ЦСКА: Мбайе (21 + 9 подборов + 5 потерь), Астапкович (8), Уэйр (7), Жан-Шарль (7), Руженцев (3) – старт; Тримбл (23 + 6 передач), Джекири (11), Ухов (3), Антонов (2), Карданахишвили (0), Михайловский (0).