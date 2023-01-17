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Непробиваемый в «регулярке» ЦСКА внезапно выдохся в полуфинале и потерял Милутинова, а действующий чемпион «горит» уже 0-2. Что происходит в полуфинальных сериях до 4 побед:

ЦСКА теряет доминирующего центрового, «Локо» – фаворит?

В регулярном чемпионате ЦСКА был действительно хорош: 30 побед в 32 матчах, фантастическая для Европы результативность (95,6 очка) – ничего странного, что именно наставник армейцев Эмил Райкович был удостоен награды лучшему тренера сезона.

Но в полуфинале с «Локо» магия ЦСКА растаяла. Причем армейцы были в шаге от 0-2 по итогам домашних матчей – в первой игре серии команду спас Каспер Уэйр, набравший 18 очков в 4-й четверти и реализовавший победный бросок в концовке:

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Показалось, что ЦСКА просто не готов психологически к такому сопротивлению от «Локо». Ведь в пользу армейцев говорило вообще все: и отсутствие переездов, и 4 убедительные победы над кубанцами в «регулярке», и атмосфера праздника – в этот день клуб отмечал 100-летний юбилей, собрав полные трибуны и установив рекорд сезона по посещаемости.

Но оказалось, что дело не только в готовности ЦСКА – «Локо» превосходно подготовился к этой серии, а Александр Секулич, в отличие от своих предшественников, не собирался отбывать номер. Кубанцы поработали над ошибками первого матча и во второй игре серии стали только лучше. Уэйр и Милутинов, набравшие в первой встрече 51 очков на двоих, уже не были такими эффективными, а в одиночку Швед не потянул. Просел у армейцев и процент трехочковых (с 40,2% до 33,3%), и здесь прослеживается проблема в распределении атак: лидеры – Швед, Уэйр – взяли на себя слишком много бросков, тогда как частенько выступавшие Х-факторами «ролевики» (Мур, Ухов, Комолов, Астапкович) либо не получали мяч на периметре, либо не попадали.

Дело во втором матче вновь дошло до жаркой концовки, но в этот раз «Локо» удержал победу – что удивительно, в защитном стиле. ЦСКА при «-1» за 5 секунд до сирены взял тайм-аут, но то ли армейцы не поняли, что нужно делать, то ли гости были готовы к развитию событий.

В любом случае, пока что Секулич очевидно переигрывает Райковича. Наставник «Локо» не боится рисковать и удивлять – как вам, например, пятерка Щербенев (позже Ведищев)-Барфорд-Емченко-Квитковских-Мартюк в середине третьей четверти? За 3 с небольшим минуты на паркете этот состав на равных отыграл с основой ЦСКА, уступив всего 3 очка на этом отрезке. Еще важнее то, что краснодарская молодежь позволила передохнуть лидерам, попутно получая ценный опыт с серьезным оппонентом.

«Локо» предложил ЦСКА агрессивную динамичную защиту – со сменами, подстраховкой и давлением на игрока с мячом. В итоге армейцы совершили нетипично много для себя потерь: 19 в первом матче, 17 во втором – при том, что в среднем по сезону подопечные Райковича ошибались 12,5 раза за игру.

И все же даже победа «Локо» в Москве меркнет перед другим событием, которое может изменить расклады всей серии. На последних минутах второго матча Никола Милутинов подвернул голеностоп и не смог вернуться на паркет. ЦСКА уже объявил, что центровой не поедет в Краснодар на две игры полуфинала, и нет гарантии, что к пятой игре серб вернется в строй. Потерю Милутинова сложно переоценить – Никола был одним из главных претендентов на титул MVP «регулярки», и без него ЦСКА придется оперативно перестраиваться как в нападении, так и в защите.

Значит ли это, что теперь «Локо» – явный фаворит серии? Если краснодарцы продолжат играть с такой же агрессией и таким же желанием, то определенно могут впервые за долгое время выйти в финал.

Но и ЦСКА недооценивать нельзя – это все еще команда, которая с учетом плей-офф потерпела всего 3 (!) поражения в 37 матчах. Безусловно, без Милутинова москвичи будут выглядеть по-другому, но кто знает, может, именно эти изменения помогут найти среди армейцев нового героя.

УНИКС идет напролом, а у «Зенита» большие проблемы

Пока что ожидания от полуфиналов не сходятся с реальностью, ведь именно в паре УНИКСа и «Зенита» прогнозировали серию из 7 матчей. И это все еще возможно – казанцы всего лишь защитили преимущество домашней площадки, выиграв две стартовые встречи.

Многие похоронили «Зенит» после первого матча, где (все еще) действующий чемпион проиграл «-27». Хавьер Паскуаль назвал эту игру «одной из двух-трех худших в карьере», предположив, что «команда осталась в Санкт-Петербурге».

Второй матч начался по схожему сценарию: УНИКС оторвался на 15 очков уже во второй четверти, деклассируя «Зенит» на обеих сторонах площадки. И, кажется, оторвался не только от соперника, но и от реальности – гости уже к большому перерыву свели отставание до одного броска (35:37). Велимир Перасович пытался привести своих подопечных в чувство в тайм-ауте, в котором из самого приличного было лишь «ват факин ви плэй?!» Не сразу, но казанцы пришли в себя и затащили оппонента в концовку, где лучше всех проявил себя новичок Маркос Найт, еще в марте выступавший за «Самару».

(и как тут не вспомнить Уэстбрука против «Финикса» в первой игре серии пару дней назад?)

За 2 матча питерцы выиграли лишь 2 четверти (каждую – «+3») , и этого, согласитесь, недостаточно, чтобы рассчитывать на победу даже в одной игре, не говоря о серии. Нападение «Зенита» в Казани выглядело слишком разрозненно, из-за чего отрезки с высокой эффективностью атак перемежались с полнейшей засухой. Зависимость от Эртеля дала о себе знать, и как только УНИКС понял, как отрезать француза от остальной команды, у «Зенита» начались проблемы.

Впрочем, «Зенит» уже показал, что сдаваться не собирается: проигрывая по ходу второго матча «-15», он вернулся и за 2 минуты до сирены уступал всего «-1»… Но пропустил рывок 0-8, не сумев ответить на этом отрезке вообще ничем. Постепенно питерцы прибавляют, привыкая к условиям игры, предложенным УНИКСом. Где же мы это видели?...

А, ну да, в прошлом финале: «Зенит» очень, нет ОЧЕНЬ крупно проиграл ЦСКА в гостях (59:83 и 73:82) и даже летел 1-3 в серии до 4 побед – но в итоге переписал историю. Конечно, сейчас условия чуть другие, но это лишь начало серии.

Об этом, к слову, на пресс-конференция предупреждает и наставник УНИКСа Велимир Перасович: «Такой великий тренер, как Хавьер Паскуаль обязательно найдет способ мотивировать свою команду и удивить нас», «мы сделали только первый шаг – вся серия еще впереди» . И это не просто классический комплимент в адрес коллеги – хорватский тренер прекрасно понимает, насколько опасен «Зенит» Паскуаля, стоящий на краю пропасти.

Фото: Единая Лига ВТБ