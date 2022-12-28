Как отыграть «-9» за минуту? Отвечают Зоран Лукич и «Нижний Новгород»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором отказываются замечать вечный рекорд Леброна, так как «Нижний Новгород» намного круче.

«Нижний Новгород» – просто монстры!»

«НН опасные ребята»

«Браво КОМАНДА»

«Бабурин МЕГА крутой!!!»

Это и многое другое можно почитать в соцсетях после концовки игры «Локо» – «Нижний» в Краснодаре. Впрочем, самый популярный комментарий был достаточно прост: 🔥🔥🔥

Все дело в том, что нижегородцы отыгрались с «-9» за минуту (68 секунд, если быть точным), а решающий бросок Максим Салаш совершил за 0,0000000001 секунды до окончания четвертой четверти.

Это можно пересматривать вечно:

Нет, серьезно, только такой разыгрывающий до мозга костей, как Хвостов, мог отдать передачу в момент, когда уже и на подготовку своего броска-то времени не оставалось. Дмитрий пасовал на Салаша за 1,5 секунды до сирены, еще через 1,4 секунды Салаш расстался с мячом. Арбитры, само собой, пошли смотреть повтор, и при покадровом показе было четко видно, что белорусский форвард «Нижнего» успел:

А ведь минутой ранее победой «Нижнего» не то что не пахло – если бы вы в этот момент поставили на команду Лукича свою месячную зарплату, то утром ехали бы на работу на новенькой «Тесле» (или «Ладе» – в зависимости от вашего заработка, конечно).

Четвертая четверть вообще не задалась для волжан: в последние 4 минуты до камбэка они смогли набрать лишь 2 очка, а убежавший в отрыв Барфорд создал лучший (к тому времени) момент дня. Обычно после такого говорят, что игрок поставил эффектную точку в матче:

Но вместо того, чтобы сдаться, Зоран Лукич придумал идеальный план спасения. Началось все с того, что Хвостов быстро нашел фол и реализовал оба штрафных. Затем «Нижний» предложил сопернику прессинг по всей площадке – и это сработало даже лучше, чем ожидалось: «Локо» дважды подряд потерял мяч. В итоге за 20 секунд вместо «+9» кубанцы имели в активе «+3».

Еще через полминуты «Нижний» сравнял счет – но даже в этот момент никто в «Локо» не думал о поражении: или победа, или овертайм. Действительно, как вы можете проиграть, выходя после тайм-аута на заключительную атаку за 26 секунд до сирены? Просто доверьте мяч своему лучшему клатчеру и пусть тот держит его до последнего – у соперника на ответ останется несколько мгновений.

Лучше всех на этот вопрос на послематчевой конференции ответил Зоран Лукич: «Кто-то наверху как будто смотрел этот матч».

Камбэк «Нижнего Новгорода» в одном видео:

Все самые главные события матча в Краснодаре:

«Локомотив-Кубань» – «Нижний Новгород» – 80:82 (19:22, 21:19, 24:19, 16:22)

«Локомотив-Кубань»: Джейлен Барфорд (18 + 7 передач), Андрей Мартюк (14), ДеВон Акун-Перселл (11), Крис Хортон (6 + 10 подборов)

«Пари Нижний Новгород»: Евгений Бабурин (18 + 5 передач + 3 перехвата), Дмитрий Хвостов (15 + 8 передач), Максим Салаш (13)

Фото: Единая Лига ВТБ