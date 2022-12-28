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3 матча – 3 клатча! Второй этап регулярки в Лиге ВТБ – лучшее, что было с российским баскетболом за последнее время

Локомотив-Кубань Локомотив-Кубань
БК Пари Нижний Новгород БК Пари Нижний Новгород
МБА МБА
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
УНИКС УНИКС
Зенит Зенит
Баскетбол Баскетбол

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С момента старта второго этапа регулярного чемпионата в Единой Лиге прошло меньше недели, а соцсети уже взрываются: Мэйкон спасает УНИКС, простой русский парень Емченко прибивает действующего чемпиона, «Зенит» добывает победу данком…

Так, стоп. О чем вообще речь?

Что за новый формат?

Предыдущие 8 лет регулярный чемпионат Лиги ВТБ проходил по классике: 2 круга, все клубы играли друг с другом дома и на выезде. В среднем команда проводила один матч в неделю, и это было оптимально для всех: многие совмещали участие в Единой Лиге с евротурнирами – Евролигой, Еврокубком, Лигой чемпионов или Кубком ФИБА-Европа.

Сейчас же ни один российский клуб по понятным причинам не выступает на евроарене – и это дало возможность существенно увеличить количество матчей в самой Лиге ВТБ.

Так возникла идея нового формата «регулярки», которую в итоге разделили на 2 этапа. На первом, как и раньше, все клубы дважды встречались друг с другом, после чего 6 лучших команд отправлялись в группу «А» и автоматически получали путевку в плей-офф, а остальные 6 команд продолжали борьбу за плей-офф в группе «Б». Очки, набранные, на первом этапе, естественно, сохраняются. Две лучшие команды группы «Б» выходят в плей-офф с седьмого и восьмого мест.

Чем хорош этот формат: на втором этапе количество несмотрибельных матчей с разницей в 20-30 очков должно уменьшится в разы. Топы играют с топами, середняки продолжают выяснение отношений между собой, никаких больше фантастических по напряжению дуэлей ЦСКА и «Минска», УНИКСа и «Астаны».

Первый этап был завершен 20 января – и вот как разделились по группам команды:

3 победных броска за 3 игровых дня – это новая реальность

Со старта второго этапа регулярного чемпионата прошло меньше недели, а он уже подарил 3 незабываемые концовки. Причем две из них – в Санкт-Петербурге с участием действующего чемпиона.

В среду «Зенит» принимал МБА. И неожиданно к середине сезона эта дуэль расценивается не как  «чемпион против дебютанта» или «возвращение Карасева-старшего в Питер» – скорее, теперь это «главная сенсация сезона готова еще раз удивить Паскуаля».

МБА, играющая сразу без троих основных защитников (да и вообще без легионеров), лидировала практически весь матч, тогда как напичканный именами – Эртель, Томпкинс, Моэрман – «Зенит» думал не о том, как оторваться в счете, а как бы его сравнять. В одном из тайм-аутов Паскуаль вообще включил Куртинайтиса и как заведенный повторял «я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю».

Но МБА, хоть и под руководством опытного Карасева, выступает в Лиге ВТБ первый год и только учится забирать подобные концовки, как с «Зенитом». На последних секундах питерцы отбились, и Томас Эртель, не горя желанием отыграть еще один овертайм, полетел в решающую атаку. Что интересно, победу «Зениту» принес не он, а новичок Ройс Хэмм – подбором в нападении после промаха француза и путбэк-данком:

Это, кстати, уже не первая напряженная концовка с участием «Зенита» на втором этапе «регулярки». Тремя днями ранее на Сибур-Арену приехал «Локо», который, есть ощущение, серьезно недооценивают. Вот и «Зенит», на бумаге в разы сильнее соперника, в реальности как будто забыл, как нужно защищаться.

За половину «Локомотив-Кубань» набрал 53 очка – и это при том, что в среднем по сезону питерцы пропускали 71. Затормозить атаку гостей у «Зенита» не вышло, а вот затащить в клатч – вполне. Героем вечера неожиданно стал Владислав Емченко: защитник «Локо», которого по ходу сезона лишили капитанской повязки и отправляли в Суперлигу в краснодарскую «молодежку», совершил бросок из самой неудобной точки на площадке и в самый психологически сложный момент игры. И попал.

«Прокручиваю в голове этот момент и понимаю, что всё получилось очень быстро, я даже не успел подумать. Заметил, что опекавший меня Дима Кулагин сомневался, страховать или нет. А когда он побежал к Джейлену Барфорду, то я уже понимал, что Джей Би будет отдавать пас, и заранее знал — нужно быстро бросать, чтобы не накрыли», – вспоминал потом в интервью Емченко.

На следующий после этой мини-сенсации в Питере день в шаге от провала был УНИКС. Казанцы, потерявшие из-за болезней и травм главного тренера Велимира Перасовича и одну из главных звезд Джалена Рейнольдса, горели дома «Нижнему Новгороду» «-13» после большого перерыва.

Четвертую четверть нижегородцы начинали с «+11» в активе, но слишком увлеклись удержанием счета и реагированием на каждый свисток – и пропустили камбэк соперников. УНИКС же в буквальном смысле вытянул Дэрил Мэйкон, который показал свой лучший баскетбол в этом сезоне. 31 очко и впечатляющие 9 из 12 с игры, 3 перехвата, 2 передачи и треха на победу в лицо, возможно, главному российскому спецу по защите Евгению Бабурину.

У «Нижнего» были 7 секунд и тайм-аут на адекватный ответ при «-1» на табло, но то ли Зоран Лукич так и не придумал, что делать, то ли его подопечные решили импровизировать и сделали это крайне неудачно. Так или иначе, УНИКС забрал этот матч, а игроки эффектно поздравили заменявшего Перасовича Артура Бигеева с первой победой на тренерском мостике.

Все это – только первая неделя второго этапа «регулярки». Уже в четверг УНИКС примет «Локо», в понедельник ЦСКА ждет в гости «Зенит», а перед самым Матчем Звезд армейцы отправятся на выезд в Казань.

Фото: vtb-league.com

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