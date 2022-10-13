У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о самых ярких событиях в жизни Лиги ВТБ. Не жалейте плюсов, и таких событий будет больше.

МБА стала всего четвертой командой, которая дебютировала в Лиге ВТБ с трех побед подряд. До этого подобное удавалось ЦСКА и УНИКСу в первом сезоне турнире, а также питерскому «Спартаку» в чемпионате 2011/12.

Вот только отличие МБА от остальных дебютантов-рекордсменов в том, что здесь нет легионеров, а весь ростер состоит полностью из россиян. Здесь также нет игроков уровня, к примеру, Виктора Хряпы и Андрея Воронцевича, как это было в ЦСКА образца 2009/10. Да и в принципе здесь нет игроков, к которым можно добавить приставку «топ». Пожалуй, единственная звезда – это тренер Василий Карасев.

Так как команде, которая в прошлом сезоне даже не попала в плей-офф Суперлиги-1, сейчас удается побеждать в Единой Лиге?

Голод до игры и побед

В июне, еще перед тем, как МБА стала участницей Единой Лиги, появились слухи, что московская команда откажется от своей концепции игры без легионеров ради выступления в турнире. Но вместо этого офис МБА пошел другим, совершенно непривычным для всех путем: перехватил у «Пармы», «Зенита» и УНИКСа ветеранов Воронова, Пушкова и Валиева, а затем наполнил ростер молодежью.

О многих из этих молодых баскетболистах вы слышали: Лопатин и Хоменко выступали в ЦСКА, Макар Коновалов призывался в сборную России и даже отыграл в ней 26 секунд, Тимофей Якушин в предыдущих двух сезонах время от времени выходил в старте «Енисея». Но всех их объединяет одно – желание доказать свою состоятельность на площадке. Каждый из новичков МБА считался (или считается) перспективным, но до лета-2022 так и не поднялся на новую ступеньку. Не получил признание, если хотите.

Что-то похожее можно сказать и о ветеранах МБА. Евгений Воронов в Лиге уже 12-й год, но лишь дважды – в сезонах 2017/18 и 2021/22 – набирал больше 10 очков (10,8 и 11,1 соответственно). Евгений Валиев после 5 лет в «Зените» сменил 3 команды, но так и не прижился ни в одной из них. Антон Пушков был главным долгожителем питерского клуба и выиграл-таки с ним чемпионство, эффектно выкурив сигару в раздевалке, вот только с каждым годом в «Зените» он получал все меньше минут на паркете.

И ведь даже у главного тренера МБА в карьере был момент, когда в него перестали верить. Василий Карасев с «Зенитом» трижды подряд останавливался в одной победе от финала, но так и не шагнул в главную серию плей-офф Единой Лиги – и в итоге оказался уволен. Полтора года он вообще не работал, затем неожиданно для всех стал ассистентом в женском «Динамо Курск». В мужской баскетбол он вернулся еще через 2 года – уже с титулом чемпиона женской Премьер-лиги.

Каждому из МБА есть что доказывать – и молодым, и ветеранам, и тренерам, и самому клубу, который на фоне ЦСКА в Москве как будто бы не замечали. И ситуация в инфополе вокруг новичков Лиги ВТБ этим летом только подогревала их амбиции и желание. Вспомните, к примеру, ваши впечатления, когда «Самара» объявила о переходе Джеймса Энниса с 8-летним опытом игры в НБА. Или когда волжане подписали Кей Си Риверса и Малькольма Томаса, не безызвестных в Лиге. Или когда вернули в баскетбол Сергея Базаревича. Что в это время было у МБА? Контракты со сбитыми летчиками и малоизвестными молодыми, начало подготовки к Спартакиаде и победа в финале над полулюбительской командой с разницей в 2 очка.

Казалось бы, понятно, кто за что будет бороться: в «Самару» верили и авансом бронировали за ней место в плей-офф, МБА прочили игру одного уровня с «Астаной» и «Минском».

Раннее начало подготовки

Но пока что получается наоборот. У «Самары» Базаревича совершенно не просматривается игровой рисунок, волжане без шансов уступили ЦСКА, совершили 28 потерь с «Локо» и с огромным трудом выиграли у «Енисея» в овертайме. У МБА – 3 победы подряд и лучший по показателю «+/-» дебют в Лиге ВТБ.

Частично раннее открытие тренировочного лагеря этому поспособствовало. У Василия Карасева было 2 месяца на подготовку команды, и за это время тренер успел наладить коммуникацию в защите. Упор был сделан именно на оборону, ведь когда у тебя нет ярковыраженных скореров, способных стабильно забивать 20 за матч, то побеждать нужно именно на своей половине. А таких скореров нет: по итогам 3 игр в Лиге ВТБ сразу 7 игроков набирают 9 или больше очков.

Спартакида также пришлась ко двору: тренерский штаб получил возможность посмотреть в деле всех новичков, а сами игроки не только получили минуты и доверие, но и почувствовали вкус побед, добытых собственноручно – пусть и в соперниках были далеко не команды уровня Лиги ВТБ.

МБА Василия Карасева – это не про зрелищный баскетбол, а скорее про такую тянущуюся игру, где любой из 12 баскетболистов команды, выходящий на паркет, будет доказывать свое право на большие минуты и пахать в каждой защите. Это не совсем то, что нравится стороннему зрителю, но это приносит победы! Обычно быстрый «Локо» за 3 четверти набрал всего 50 и отстал на «-13», «Астана» к финальной сирене не добралась до 70 очков, а «МИНСК» и вовсе остановился на 62.

Не топовые соперники

Само собой, и «Астана», и «МИНСК» – совершенно не те, соперники, на которых стоит ровняться. Победа над «Локо» в первом туре стала сенсацией, но и здесь есть определенные оговорки: новый главный тренер кубанцев Александр Секулич прибыл в Краснодар только в конце сентября, как и американец Даррал Уиллис. Да и в целом «Локо», сменивший вектор с американского рынка на развитие молодежи, постепенно отстает по уровню от тройки «Зенит»-ЦСКА-УНИКС и будет проигрывать значительно чаще, чем раньше.

Так что для МБА все самые серьезные проверки еще впереди, и первая из них – московское дерби с ЦСКА уже в этот понедельник. В целом же если команду Василия Карасева не настигнет спад (что вполне возможно с учетом раннего старта сборов), то она способна завершить регулярный чемпионат в шестерке сильнейших – и это будет невероятным успехом как для клуба, так и для всего российского баскетбола.

Ведь МБА – это такой смелый эксперимент , от результатов которого зависит довольно много. Можно ли добиваться чего-то серьезного, не имея в составе легионеров? Нужны ли для громких побед звезды уровня Шведа, Астапковича и Карасева-младшего? Или же можно посмотреть на реальность под другим углом, начать верить в своих и грамотно провести селекционную работу без большого вложения средств? Ответы на эти вопросы мы получим ближе к концу весны.

Фото: mbabasket.pro; vtb-league.com