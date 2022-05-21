Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где о российском баскетболе думают гораздо лучше, нежели он того заслуживает. Подписывайтесь – и тоже станете оптимистами.

16:3, 22:8, 36:24, 46:30 – краткий обзор первой половины Игры №1 Финала Лиги ВТБ. Уже там можно было понять, почему ЦСКА, по мнению букмекеров, главный фаворит этой серии с «Зенитом». Команда Димитриса Итудиса как будто до последнего не раскрывала все свои секреты и задумки, оставив их на решающий отрезок плей-офф 2022. С первых минут армейцы доминировали, как будто с ними играл не сильнейший по набору исполнителей соперник, а середняк турнира в рядовом матче регулярки.

А вот «Зенит» как будто бы головой до сих пор в полуфинале с УНИКСом – жестком, медленном, вязком. Даже в стартовой пятерке вновь вышел Сергей Моня. Но за счет чего питерцы собирались выигрывать у ЦСКА, совершенно не было понятно. Очень низкий темп, постоянные непонятные забросы на «больших», которые визуально легко перехватывались оппонентами. Никакой идеи, как остановить Милутинова, кроме как постоянными фолами. Потери.

Да, уйти от темы судейства тоже не удастся – практически все спорные моменты были трактованы в пользу действующего чемпиона. Уже по привычке каждый свисток в игре ЦСКА рассматривается под микроскопом, но все же нужно подчеркнуть: «-16» к большому перерыву «Зенит» получил далеко не из-за решений арбитров. Сложно надеяться на победу с таким соперником, если совершать 10 потерь за половину (8 за 1 четверть) и атаковать с 37% с игры.

Нельзя сказать, что ЦСКА показал какой-то супер-командный баскетбол. Правила были простыми: даешь играть один на один кому-то из лидеров или грузишь Милутинова. Идешь в проход – зарабатываешь фол. Грузишь своего центрового – зарабатываешь фол. Разница в штрафных после финальной сирены, конечно, бросалась в глаза: 29 из 32 у ЦСКА, 12 из 15 у «Зенита».

Милутинов с очередным дабл-даблом из 18 очков и 10 подборов очевидно стал самым полезным армейцев, но Х-фактором в этом матче оказался Каспер Уэйр. Защитник, который еще 2 месяца назад выступал за «Енисей», забил 19 за первую половину и в итоге набрал больше всех – 25 очков при 7 из 13 с игры.

Стоит понять: от того, как отреагирует «Зенит» на пощечину в стартовой игре серии (а «-24» по-другому и не назовешь), будет решаться судьба всего финала , который еще днем пятницы казался непредсказуемым и дико интересным. Он и сейчас таким может стать – все зависит сугубо от игроков питерской команды и от тренерского штаба.

Ведь как было раньше: к моменту выхода в Финал Единой Лиги клуб обычно уже решал свои вопросы с участием в Евролиге («Химки» до предыдущего сезона и получивший год назад wild-card УНИКС), и на серию с ЦСКА особого настроя уже не возникало. Сейчас же ситуация другая: мимо Евролиги пролетит, вероятно, и сам ЦСКА, а вот побороться за чемпионский титул «Зениту» вполне реально. И психология здесь сыграет важную роль – насколько команда из Северной столицы готова ответить своей игрой и доказать силу. В пятницу в «Мегаспорте» оказалась неготова на 100%, и это поражение – в головах каждого из команды.

Ведь на самом деле у «Зенита» есть практически все для того, чтобы считаться сильнейшим клубом в этом сезоне. Крепкий и глубокий состав, здоровые лидеры, сыгранность и взаимопонимание. Билли Бэрон ни в чем не уступает тому же Уэйру, мотивированный Лойд может переиграть в позиционном розыгрыше Шведа, а дуэт Пойтресс-Мики способен закрыть даже такого доминирующего центра, как Милутинов.

Кстати, в этом плей-офф «Зенит» уже проиграл без шансов в первой встрече серии: ведомый Хезоней УНИКС в Санкт-Петербурге открыл счет в полуфинале (74:65). Что было дальше? Паскуаль переиграл Перасовича, «Зенит» забрал 3 матча подряд, Хезоня больше не запомнился ничем, кроме своего ВСЕ КУПЛЕНО жеста .

С другой стороны, и ЦСКА – не УНИКС. Димитрис Итудис упростил игру в нападении и сделал ставку на Милутинова, окружив того снайперами. Каждый из пятерки армейцев с Николой на площадке опасен на дуге, и как только на сербе пытаются сдвоится, тот начинает движение мяча. Да, Уэйр не будет попадать так всю серию, но у ЦСКА, к сожалению для питерских болельщиков, есть кому забивать.

В любом случае в этом году финальная серия в Единой Лиге – до 4 побед. А это значит, что для сюрпризов еще предостаточно времени и возможностей.

ЦСКА – «Зенит» – 83:59 (20-8, 26-22, 16-18, 21-11)

ЦСКА: Каспер Уэйр (25), Никола Милутинов (18 + 10 подборов + 5 передач), Алексей Швед (11)

«Зенит»: Джордан Лойд (13 + 5 передач), Дмитрий Кулагин (11)

Счет в серии: 1-0

Следующий матч Финала – 22 мая в Москве.