Перасович переиграл Паскуаля, Хезоня в режиме MVP. УНИКС открыл счет в полуфинале с «Зенитом»

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Давайте представим ситуацию: основной центровой команды, играющий важнейшую роль на обеих сторонах площадки, выбывает прямо перед полуфинальной серией. В заявке есть еще 2 номинальных центровых. Один в среднем за 4 сезона в УНИКСе играет меньше 10 минут за матч, а в этой «регулярке» лишь в одном матче (и то – с «Цмоки») собрал больше 3 подборов. Второй вроде как завершил карьеру с началом пандемии, успел поработать в киберспорте, побегать в любительской лиге и вернуться в большой баскетбол пару месяцев назад. В соперниках – играющая дома команда с двумя атлетичными американскими «большими» с опытом выступления в НБА и Евролиге.

На кого вы поставите в первом матче серии?

В отсутствие Тони Джекири у главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича была возможность выпустить в старте новичка Уильяма Мосли или сыграть смол-бол с парой форвардов Воронцевич-Хезоня. Хорватский специалист поставил на Артема Клименко, удивив, кажется, вообще всех – даже «Зенит». Но российский центровой как будто бы весь сезон готовился к этому матчу и доверие тренера оправдал: 6 очков, 3 подбора и 1 блок-шот – все это за неполную первую четверть.

Что более важно: Клименко выполнил роль защитного центра, став частью командной обороны. За 10 минут «Зенит» с трудом набрал 10 очков, отстав на «-10». И даже более бодрая вторая четверть в исполнении питерцев, по итогам которой разница сократилась до 3 очков, не внушала оптимизма для болельщиков на Сибур-Арене.

Тут важно еще раз сказать: статистика в регулярном чемпионате (практически любой лиги мира) – это статистика в регулярном чемпионате, она фактически обесценивается, когда ты начинаешь серию с претендующим на чемпионский титул соперником. Особенно в ситуации весны-2022, когда в клубах Единой Лиги произошли серьезные изменения в составах.

Каким был «Зенит» до серии с УНИКСом? Много и достаточно хорошо забивал издали, закрывался в защите, не позволял себе длительных провальных отрезков в одном матче.

Первая полуфинальная игра не выявила ничего из этого. Свой первый трехочковый подопечные Паскуаля забили лишь на 17-й минуте, выбросили 2/9 за половину и 3/13 за 3 четверти. Лишь в концовке Бэрон что-то попал, но все, что удалось выжать питерцам – это уход от двузначного отставания к финальной сирене и 65 очков за 40 минут – при среднесезонной норме в 85,4.

А вот что проявилось ярче всего, так это проблема на щитах. И в «регулярке»-то «Зенит» был не самой подбирающей командой, а в игре с УНИКСом это превратилось в катастрофу. К концу 3-й четверти – решающему моменту матча, когда разница на табло колебалась на 10-15 очках – казанцы имели на 14 подборов больше (35-21), а к финальной сирене – уже на 19 (46-27). «Зенит» снял всего 5 отскоков в нападении, и это действительно стало Х-фактором матча, учитывая низкий процент попаданий и низкий темп. И Мики, и Пойтресс очень пассивно отыграли на щитах, не спас и подписанный перед плей-офф Эрик Бакнер.

УНИКС, учитывая кадровые проблемы, проделал отличную работу, в первую очередь в защите. Никто из потенциальных лидеров «Зенита» – Бэрон, Мики, Пойтресс, Лойд – не имел достаточно свободного пространства для творчества, а российские игроки так и не показались из-за легионерских спин. Никто не взял на себя роль супергероя и, что пугает больше, никто кроме Бэрона с травмированной спиной и в меньшей степени Лойда и не хотел ее на себя брать.

У УНИКСа с этим оказалось все в порядке. Марио Хезоня был настроен на борьбу и без всяких сомнений стал лучшим игроком матча: 27 очков при 8 из 14 с игры, 11 подборов и всего 2 потери за 35 минут на паркете. Хорват играл агрессивно, вынудил оппонентов совершить на нем 10 фолов и не промахнулся с линии штрафа ни разу – 9 из 9 (7 из 7 в 4-й четверти).

И ведь не скажешь, что УНИКС играл на своем максимуме. Да, Хезоня выдал очередной перформанс, но к этому уже привыкли. Очень невзрачно добегался до фолаута Мэйо, у Воронцевича – 3 очка, Лоренцо Браун вообще 2 из 13 выбросил. А ведь у казанской команды очень глубокий ростер, и там есть кому зажечь в нужный момент.

Разумеется, эта серия еще не закончена – УНИКС всего лишь взял первый матч в серии до 3 побед и отобрал у «Зенита» преимущество домашней площадки. Возможно, этот «Зенит» Паскуаля провел свой худший матч в сезоне, и испанский тренер в ближайшие 2 дня проведет работу над ошибками и придумает, как оживить подопечных – им в первой игре явно не хватило эмоций и агрессии. Второй матч серии – в это воскресенье.

«Зенит» – УНИКС 65:74 (10-20, 22-15, 9-19, 24-20)

«Зенит»: Лойд (15), Пойтресс (10 + 7 подборов), Д.Кулагин (8), Мики (6), Карасев (0) – старт; Бэрон (17), Зубков (4), Бакнер (3), Картер (2), Захаров (0), Фридзон (0).

УНИКС: Хезоня (27 + 11 подборов), Браун (10 + 6 передач), Клименко (8), Комолов (3), Воронцевич (3) – старт; Мозли (6 + 9 подборов + 5 потерь), Джонсон (5), Мэйо (5), Шакич (5), Зайцев (2).

Счет в серии до 3 побед: 0-1

Фото: vk.com/vtbleague