Вы хотели хорошие полуфиналы Единой лиги ВТБ? ЦСКА и «Локо» мощно начали свою серию

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором любят подчеркивать достоинства российского баскетбола. Подписывайтесь, что быть не менее позитивными. Классика жанра: соперник навязывает упорную борьбу ЦСКА, но армейцы уже привычно ускоряются к большому перерыву и отрываются на «+9» – 52:43 после двух четвертей в первом полуфинале с «Локо». После перерыва ожидалась еще более привычная 20-очковая разница, а самой интересной темой должна была стать новая прическа Клайберна – Уилл вышел на игру с крутецким афро.

В 3-й четверти преимущество ЦСКА в самом деле стало двузначным. «+15» выглядели как приговор для кубанцев, которые, ко всему прочему, остались и без Эрика Макколлума – тот сорвался и полетел разбираться с судьями, которые не дали фол на одном из кубанцев. Что именно Макколлум наговорил арбитрам, нам не рассказали, но за пару фраз защитник быстро схватил 2 подряд технаря .

Этот момент, как ни странно, оказал магическое влияние на весь «Локо». Еще несколько владений «железнодорожники» находились в оцепенении, но затем главный тренер Бранко Максимович скомандовал «Играем, несмотря ни на что!»

И «Локо» заиграл. Джейлен Барфорд серией точных атак приблизил гостей на «-4», вынудив Димитриса Итудиса спалить 2 тайм-аута кряду – такого давно не было. Затем включился, наконец, Джонатан Мотли, которого до этого армейцы держали действительно плотно. В итоге постепенно счет сначала сравнялся, а затем на паркете поменялся лидер. Молодые Мартюк и Ведищев подарили «Локо» «+5» за несколько минут до сирены, и все шло к первой сенсации в плей-офф 2022.

Но кроме куража для победы над действующим чемпионом нужны также мастерство и опыт. И вот этого в концовке краснодарцам и не хватило. Они заходили в клатч лидерами, но на последней минуте сначала Алексей Швед забил издали с фолом, сравняв счет. А еще через десяток секунд Каспер Уэйр положил трехочковый – победный, как оказалось чуть позже.

И если за принятие решение во второй половине «Локо» можно похвалить, то действия в концовке можно охарактеризовать как «отвратительные». Перед трехочковым Уэйра у гостей был шанс вновь выйти вперед, но решающий бросок на себя почему-то взял Александр Щербенев. Молодой защитник «Локо», без сомнений, стал одним из главных открытий весны, забивая с высоким процентом с игры и при этом руководя командным нападением кубанцев. Но встреча в Москве оказалась для него, возможно, худшей в чемпионате: 0 из 6 с игры, 0 набранных очков и незабитый бросок в клатче.

И в этом случае у Краснодара все равно оставался шанс на овертайм – но после тайм-аута на дальний бросок вывели Джонатана Мотли… Центровой уже демонстрировал свои снайперские умения, но даже без удаленного Макколлума в составе «Локо» хватало шутеров, способных на подвиги.

В итоге «Локомотив-Кубань» упустил отличный шанс отобрать у ЦСКА преимущество домашней площадки. Сколько раз в истории армейцы показывали, что в серии являются едва ли не лучшей командой в Европе, а тем более – в Лиге ВТБ? Как бы кубанцы не поплатились за подобную халатность сухим 0-3 в полуфинале.

С другой стороны, и сам ЦСКА далеко не всегда может атаковать так же эффективно, как в этой встрече. Потрясающий матч провел Каспер Уэйр, на счету которого в итоге оказались 18 очков при 5/7 издали и, конечно, геймвиннер. А Алексей Швед вновь стал самим собой: много бросков с не лучшим процентом (7/18) и высокая результативность (23 очка), 7 передач и всего 3 потери за 36 минут с мячом в руках. После ухода части легионеров Швед вновь видится ключевым исполнителем, вот только напомните, сколько раз он выигрывал титул, будучи главной звездой команды?

Дабл-дабл Николы Милутинова – 15 + 10 подборов – это уже обыденность. Вот только преимущества на щитах у ЦСКА, как в серии с «Нижним», теперь нет. Армейцы взяли всего на 2 подбора больше (36 против 34), но более важным кажется другой факт: команда Итудиса чаще совершала трехочковые броски, чем двухочковые (37 против 36). И в этом заслуга не только Мотли и Ильницкого, но и молодежи «Локо»: Андрея Мартюка, Валерия Калинова и даже сыгравшего не так много Егора Сычкова.

Мартюку, кстати, еще даже не исполнилось 22, но он уже доказывает, что готов стать лидером претендента на чемпионство. Он начал эту игру с 2 подряд данков, а в какой-то момент пошел на конфликт со Шведом – авторитетов молодой форвард «Локо» не признает. На пару с таким же молодым Захаром Ведищевым Мартюк наколотил 29 очков – и почему бы им не повторить это в следующих матчах серии?

«Вы хотели хороших полуфиналов Единой лиги ВТБ? Они у нас есть», – прокомментировал итог встречи президент Лиги Сергей Кущенко. Что ж, есть все основания полагать, что скучно в серии ЦСКА и «Локо» не будет. Следующий матч – уже в субботу.

ЦСКА – «Локомотив-Кубань» – 93:90 (20:20, 32:23, 24:25, 17:22)

ЦСКА: Швед (23 + 8 передач), Уэйр (18), Милутинов (15 + 10 подборов), Жеребко (9), Курбанов (2) – старт; Клайберн (13), Антонов (8), Ухов (3), Хоменко (2), Лопатин (0).

«Локомотив-Кубань»: Барфорд (18), Мотли (8 + 8 передач), Калинов (5), Ильницкий (4), Щербенев (0) – старт; Ведищев (15), Макколлум (15), Мартюк (14 + 9 подборов), Емченко (7 + 7 подборов), Сычков (3), Паунич (1), Долинин (0).

Счет в серии до 3 побед: 1-0

Фото: Единая Лига ВТБ