«Зенит» подвинул ЦСКА в Единой Лиге. Пока – в молодежной

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Впрочем, в этот раз питерцы привезли с собой Андрея Топтунова – того самого, который в текущем сезоне уже успел поиграть у Хави Паскуаля в основной команде, скататься в аренду в «Новосибирск» и вернуться обратно после отъезда легионеров (как оказалось – временного).

И если в основе «Зенита» Топтунову крайне сложно отобрать минуты у Лойда, Кулагина, Бэрона и Захарова, то в молодежном чемпионате 19-летний защитник выглядит суперзвездой. В первой части сезона «молодежки» Андрей набрал 34 очка против «Локо», затем оформил дабл-дабл с 18 очками и 11 передачами с «Пармой», а еще чуть позже не заметил защиту «Химок» (22 очка) и «Пармы» (24).

В «Финале восьми» статистика Топтунова была уже не такой яркой: 9,7 очка, 6,7 передачи и 2,3 подбора. Но именно молодой защитник сыграл ключевую роль в победе над ЦСКА в финале: тянул «Зенит» на протяжении матча и перевел игру в овертайм сложнейшим броском. Это попадание могло стать и победным, но Андрей заступил за трехочковую линию:

В овертайме молодежка ЦСКА долго был впереди, но «Зенит» нашел в себе силы вернуться, а за 18 секунд до сирены Топтунов ворвался в «краску», стянул на себя двоих соперников и нашел под кольцом свободного одноклубника Артема Антипова – тот реализовал решающий бросок.

У армейцев была возможность как сравнять счет и подарить всем еще один овертайм, так и рискнуть и бросить на победу. Но «Зенит» выстоял в защите, а победный блок-шот принадлежит Егору Рыжову, который, кстати в этом финале собрал дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов (7 в нападении)!

Совершенно обоснованно Андрей Топтунов был признан MVP «Финала восьми» – в решающей игре он стал лидером «Зенита» по очкам (14), передачам (4) и точным трехочковым (3).

Но самым полезным игроком турнира вполне мог быть назван другой молодой человек. В случае победы ЦСКА награда MVP наверняка ушла бы к Филиппу Гафурову – еще одному талантливому баскетболисту, который уже успел дебютировать за основную команду в Лиге ВТБ.

Гафуров – 20-летний форвард с удивительно подходящей для баскетбола антропометрией. Во вторник после матча «Ф8» отбегал за «ЦСКА-2» против «Югры» в утешительном плей-офф Суперлиги-1, и поэтому, возможно, был не так заметен в полуфинале «молодежки» с «Химками-2»: всего 7 очков (3/13 с игры) и 6 подборов за полчаса на паркете.

А вот в финале Гафуров разошелся: набрал 14 очков в основное время в далеко не самом результативном матче, отметился 8 очками в овертайме (это все очки ЦСКА в ОТ), собрал впечатляющий для финала дабл-дабл (22 + 14 подборов)…но не сумел дотащить ЦСКА к чемпионству. Возможно, в решающей атаке дополнительной 5-минутки бросок стоило доверить именно ему.

Разумеется, Филипп Гафуров все же получил индивидуальный приз, попав в символическую пятерку «Финала восьми». Также там оказались Егор Рыжов («Зенит-М»), Кирилл Есипов (МБА-2), Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань-2-ЦОП») и Дмитрий Кадошников («Химки-2»).

Сезон в Единой молодежной Лиге завершен, а вот в самой Лиге ВТБ все интересное только начинается. В эту пятницу стартует плей-офф – и почему бы «Зениту» Хави Паскуаля не повторить подвиг своих младших одноклубников? Тем более, ЦСКА и «Зенит» как раз могут встретиться в главном финале.

Плей-офф Единой Лиги 2022: формат, даты проведения и расписание четвертьфинальных серий

Фото: vk.com/vtbyouth