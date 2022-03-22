Хезоня? Нет, Серега Карасев! «Зенит» обыгрывает лидера чемпионата в Казани

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Любой, кто следит за российским баскетболом, понимает, что питерский «Зенит» – самая сильная команда в Лиге ВТБ прямо сейчас. Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович, само собой, следит за чемпионатом особенно усердно, и его слова перед игрой с питерцами лишь подтверждают расклад сил: «На данный момент «Зенит» – главный претендент на победу в Единой Лиге ВТБ».

Все дело в том, что в Санкт-Петербург вернулись практически все американские игроки, за исключением Шабазза Напьера (тот так и не сыграл за «Зенит» ни в одном официальном матче). Да, у ЦСКА есть Швед и Милутинов, у УНИКСа – Хезоня, Воронцевич и Джекири. Но «Зенит» подходит к плей-офф в самом укомплектованном виде среди всех конкурентов на чемпионский титул.

Сергей Карасев проводит лучший матч за 4 года

Игра между УНИКСом и «Зенитом» была едва ли не самой интересной в заключительной части регулярного чемпионата. Казанцы еще не уступали дома в этом сезоне и вообще не проигрывали в 2022-м году, выдав серию из 7 побед подряд и захватив лидерство в таблице. Питерцы неделей ранее отдали уже выигранный матч ЦСКА и не имели права на второе подряд поражение.

И какое-то время УНИКС действительно держался на равных с «Зенитом». Марио Хезоня, как и прежде, не замечал никого из соперников и уже к середине 1-й четверти набрал 9 очков.

Но героем к большому перерыву стал вовсе не хорватский форвард, а российский. Сергей Карасев совершил 5 бросков с периметра – и забил все, выведя «Зенит» в лидеры по итогам первой половины.

Сразу после большого перерыва Карасев столкнулся с партнером по команде, не без помощи медперсонала покинул площадку, но затем вернулся и продолжил веселье: положил сложный мяч с небольшим заступом и фолом Мэйо, отправил в кольцо еще один трехочковый и успокоился только после того, как преимущество «Зенита» достигло максимальных «+14» в 4-й четверти.

В итоге форвард настрелял 26 очков, а 7 забитых трехочковых стали повторением рекорда карьеры. В последний раз Карасев набирал больше 25 очков в сезоне 2018/19 – тогда он, кстати, тоже играл за «Зенит».

Кто бы мог подумать, что судьбу важнейшего матча в конце регулярки будет решать не кто-либо из легионеров «Зенита», а форвард, которого все списали еще 2 года назад в Химках?

Расслабленность «Зенита» едва не привела к камбэку УНИКСа

Еще одна история о том, почему нельзя расслабляться даже в 4-й четверти при, казалось бы, комфортном двузначном перевесе. «Зенит» контролировал ситуацию на паркете после большого перерыва, но ближе к середине последней 10-минутке позволил себе играть чуть небрежнее, чем обычно.

В результате Марио Хезоня и Вячеслав Зайцев организовали погоню, набрав на двоих 15 очков за половину четверти, а трехочковый Андрея Воронцевича за минуту до сирены сократил разницу в счете до минимальной – 77:78.

Но в оставшееся время Джордан Лойд успешно завершил атаку «Зенита», а вот Вячеслав Зайцев не забил трехочковый, который потенциально мог перевести игру в овертайм.

Похвально, что УНИКС нашел в себе силы на борьбу, даже несмотря на усталость лидеров. Марио Хезоня провел на паркете 38 минут, Тони Джекири – почти 34, Андрей Воронцевич – больше 30.

Велимир Перасович задействовал на площадке 9 игроков, но на послематчевой пресс-конференции все равно намекнул на нехватку исполнителей: «Нелегко играть против такого соперника, как «Зенит», всего с двумя большими игроками и новым центровым, который присоединился к команде только утром (речь об Иване Лазареве, который подписал контракт с УНИКСом в это воскресенье)».

Кто теперь фаворит на победу в регулярном чемпионате?

Несмотря на поражение от «Зенита», УНИКС все еще возглавляет турнирную таблицу Единой Лиги, обходя ЦСКА по дополнительным показателям. Но права на ошибку у казанцев больше нет: любая неудача откинет их сразу на 3-ю строчку. А календарь не самый простой: «Локо» в гостях, затем «ПАРМА» и «Автодор» дома. У ЦСКА, к примеру, из соперников остались лишь «Нижний», «Астана» и «Цмоки». Конечно, у УНИКСа хорошие шансы на победу в «регулярке», но все же помнят, как казанцы любят проваливать концовки чемпионата в играх с середняками?

«Зениту» подняться на 1-е место будет крайне сложно. Для этого нужно не только побеждать в оставшихся матчах (это как раз вполне реально), но и верить, что УНИКС и ЦСКА проиграют минимум по разу.

Велика вероятность, что УНИКС и «Зенит» могут встретиться только в последнем раунде плей-офф. Хотели бы увидеть такой финал?

УНИКС – «Зенит» – 80:84 (21:19, 18:21, 18:25, 23:19)

УНИКС: Хезоня (27 + 10 подборов), Джекири (17), Зайцев (10), Воронцевич (6), Комолов (5) – старт; Мэйо (8), Списсу (6), Узинский (1), Лазарев (0).

«Зенит»: Лойд (14), Пойтресс (14 + 8 подборов), Мики (11 + 7 подборов), Д.Кулагин (8 + 6 передач), Захаров (0) – старт; Карасев (26), Фридзон (6), Картер (5 + 6 передач), Вольхин (0), Моня (0), Зубков (0).

Фото: vtb-league.com/