100-тысячная арена и австралийский футбол – новые топ-впечатления из Мельбурна. Побывали на четвертом по вместительности стадионе мира!

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Всем привет! Это Костя и Марина, мы все еще находимся в Австралии на женском чемпионате мира по футболу.

Два дня подряд в Мельбурне нет матчей ЧМ, поэтому мы развлекаемся как можем. Во-первых, сходили сразу на четыре матча местной ФНЛ. Если пропустили – ловите подробный репортаж. Во-вторых, мы наконец-то попали на нормальный австралийский футбол, а не на ваш этот европейский соккер. Как раз об этом и расскажем.

Еще накануне в центре города было невероятное количество людей в атрибутике: одновременно играли два матча местного чемпионата. «Ричмонд» против «Хоукс» и «Карлтон Блюз» с «Вест-Кост Иглз». После таких крутых названий команд и атмосферы у нас не осталось выбора: надо идти на ближайший матч.

Особенно привлекала возможность попасть на 100-тысячный стадион «Мельбурн Крикет Граунд».

Нам выпал матч «Мельбурн Демонс» против «Аделаиды Краус». Первый квест – покупка билетов. Несмотря на то, что арена вмещает 100 024 человека, за сутки до игры в свободной продаже билетов уже не было.

Оказалось, что существует два вида билетов: с местами (от 39 австралийских долларов) и без места (19 долларов). Так вот первых действительно уже не было, а продажа вторых периодически закрывалась. В итоге мы смогли купить билеты онлайн и направились в сторону арены на уже знакомом бесплатном трамвае. О них мы писали в первый день, когда ехали на местную фан-зону.

Мы приехали на стадион за два часа до начала матча и просто обалдели от количества людей. Сразу же наткнулись на огромную очередь из детей, ожидающих своей возможности прокатиться на маленьком брендированном поезде.

После паровозика дети бегут на полосу препятствий, проходят ее и получают в подарок кепки от клуба.

Выглядит очень мило.

Мы решили, что этот конкурс не для нас, прошли мимо полосы препятствий и пошли покупать шарфик со значком в палатку атрибутики.

В фан-шопах есть абсолютно все: от ползунков до номерных знаков, от надувных матрасов до мячей с автографами игроков. Вдвойне интересно, что в официальных точках мерча продают атрибутику и гостевой команды. Возможно, у клубов джентельменское соглашение. Тем не менее, нигде раньше такого не видели.

Еще до стюардов нас встретили потрясающие аниматоры в костюмах силачей.

Такие бы пришлись очень кстати любой команде по австралийскому футболу.

После прохода турникетов мы моментально попали ко входу в австралийский музей спорта. Пройти мимо него просто невозможно, поэтому на полтора часа мы растворились в нем. Подробный рассказ об этом классном месте в отдельном посте. Обязательно читайте!

Крутейший музей спорта в Мельбурне: вопросы про политику и спорт, толстый вомбат и топовые интерактивы

После выхода из музея его сотрудник вежливо рассказал нам систему рассадки. Оказалось, что со своим билетом мы можем занять любое место на огромном количестве секторов.

Мы отправились на верхний ярус. Пройдя через точки питания, конечно. Они здесь работают волшебно. Если и образуется какая-то очередь, то простоите вы в ней не больше пяти минут, а чаще всего ждать не придется вообще.

Вкус у блюд приемлемый, но и самой вкусной стадионной едой мы это многообразие не назовем.

Отдельно отметим большой бар, он есть на каждом ярусе. Мы не очень любим пиво, но даже нам удалось оценить: в меню больше 10 разных вариантов!

Вид с трибун у нас был просто шикарный.

Сразу стало ясно, что аншлага не будет.

Тем не менее, солидные 33 122 человека и еще примерно тысяча чаек, которые постоянно перемещались по маршруту «крыша – газон».

Матч начался, а мы старались улавливать все правила. Раньше мы периодически посматривали австралийский футбол на Viasat, но вживую картинка намного понятнее и зрелищнее.

Уже в середине второй четверти почти все нюансы правил были понятны, и мы включились, чтобы болеть за обе команды.

И матч получился огненный: в какой-то момент хозяева вели +24, а потом пропустили рывок соперника как раз 0:24.

Поэтому мы получили жаркую концовку в лучших традициях НБА, где все решалось последним броском.

В случае с австралийским футболом – последним забросом мяча в надежде на чудо-ловлю от партнера.

Но чуда не случилось, решающая попытка стоимостью 6 очков оказалась неудачной: «Мельбурн Демонс» победили со счетом 97:93.

Отдельный респект логистике стадиона: уже через пять минут после матча трибуны были пусты, а в подтрибунках никакой давки и близко.

Да даже в трамвае после матча мы ехали достаточно свободно. Интересно, как тут все работает при аншлаге. Этого мы не узнаем, но к офигенным эмоциям от нового для себя вида спорта мы добавляем ачивку в виде первого в своей жизни посещения 100-тысячного стадиона.

Уже завтра в Мельбурне пройдет второй (и последний для нас) матч женского ЧМ: Германия сыграет с Марокко. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за спортивной Австралией в режиме онлайн. А также участвуйте в конкурсах (они в закрепе).

Фото: авторов; Gettyimages.ru/Graham Denholm/AFL Photos / Stringer, Daniel Pockett / Stringer