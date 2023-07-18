ЧМ во время зимы
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Едем в Австралию на ЧМ – женский. Зачем и сколько это стоит?

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем привет! Это блог «ЧМ во время зимы», его создала в ноябре 2022-го парой из Петербурга – Костя и Марина.

Мы ездили в Катар на чемпионат мира и ежедневно выпускали тексты из Дохи. Сразу же после возвращения в Россию мы решили, что хотим не пропускать большие турниры, поэтому в феврале сгоняли на клубный ЧМ в Марокко, а теперь собираемся в Австралию на женский чемпионат мира.

В этом посте отвечаем на все вопросы, которые у вас могли появиться.

Зачем вам это надо?

Во-первых, мы очень любим путешествовать и давно мечтали побывать в Океании.

Во-вторых, женский футбол, на наш взгляд, незаслуженно обделен вниманием, поэтому интересно изнутри последить за атмосферой Мундиаля и сравнить с мужским.

Что нужно для поездки? Виза?

Да, в Австралию и Новую Зеландию нужны две разные визы. Данные для них мы начали собирать еще в январе 2023-го, тогда же и подали документы. Анкеты очень подробные и сформулированные странным юридическим языком, требуют невероятное количество бумаг и подтверждений.

Австралийцы ответили очень быстро, так что уже в марте мы получили годовые визы на въезд в Австралию. А вот новозеландцы тянули долго и в итоге отказали: мотивировали тем, что у нас якобы недостаточно поводов вернуться в Россию (а что случилось?), и мы можем остаться жить у них. Вторая версия отказа – мы просто до сих пор не посмотрели «Властелина колец». Теперь и не будем.

В общем, после отказа новозеландцев география нашей поездки сократилась вдвое.

В какие города полетите? Что посмотрите?

Матчи ЧМ пройдут в пяти австралийских городах: Мельбурн, Сидней, Аделаида, Брисбен и Перт. Мы решили посетить все за исключением Перта. Он находится в отдалении от остальных, а внутренние билеты оказались очень дорогими (почти половина цены прилета в саму Австралию).

В остальных четырех мы посетим по два матча. Таким образом, выйдет восемь игр: Нигерия – Канада, Германия – Марокко, Китай – Гаити, Корея – Марокко, Ирландия – Нигерия, Корея – Германия и два матча 1/8 финала.

Матчей не очень много, но мы, конечно, хотим объемно посмотреть саму Австралию. Еще в планах матчи мужского Кубка Австралии и местной ФНЛ. Об этом тоже обязательно расскажем в блоге.

Как летите? Надолго?

18 июля мы вылетаем из Иркутска в Бангкок, там чуть больше шести часов пути.

В Таиланде мы пробудем сутки (кстати, спортивных события тоже в плане, следите за нашим телеграм-каналом, там будем рассказывать все оперативнее).

После – 10-часовой рейс до Мельбурна. Таким образом, 20 июля в 7:30 по местному времени мы окажемся на месте. Улетим же мы после 1/8 финала – 8 августа из Сиднея с пересадкой в Дубае.

Как там с погодой?

В Австралии сейчас зима, поэтому название блога «ЧМ во время зимы» все еще актуально.

Что такое австралийская зима? Мы сами не до конца понимаем. Например, в Мельбурне будет всего +8, а в Аделаиде и Брисбене вполне комфортные +15. Интересна и разница в часовых поясах, особенно забавная у Аделаиды с Москвой – 6 часов и 30 минут.

Учитывая, что мы уже несколько дней в Иркутске, надеемся, что джетлаг пройдет комфортно.

Скажите уже, сколько это стоит?

Билеты на матчи дешевые, цена не сопоставима с мужским ЧМ. Мы взяли билеты разных категорий на разные матчи. Самый дешевый – 600 рублей, самый дорогой – 2500. Мы не до конца разобрались, но, кажется, на одну из игр взяли билеты в некую специальную зону с алкоголем. Обязательно расскажем, что имеют в виду австралийцы.

На матчи попасть дешево, а вот билеты на самолет, конечно, дорогие. С момента, когда решили, что полетим на турнир, раз в два-три дня мы обязательно заходили на разные ресурсы и агрегаторы (здесь могла бы быть их реклама, но пока с нами не связались). Диапазон цен на билеты за одного человека туда-обратно колебался от 70 тысяч до бесконечности. В итоге мы выбрали практически идеальные варианты, но для этого как раз заранее прилетели в Иркутск и пробудем лишний день в Бангкоке.

Какого контента ждать?

Конечно, постараемся передать атмосферу женского ЧМ. Конечно, сложно будет избежать сравнений с мужским.

Конечно, будем много рассказывать о том, что увидим в Австралии. Постараемся ориентироваться на ваши комментарии: будем ждать их, чтобы понять, что именно вам будет интересно.

Так что обязательно подписывайтесь на этот блог, на наш телеграм и ждите наши австралийские включения вверх ногами!

От редакции: на Sports.ru теперь всем доступны донаты, и такой амбициозный план их заслуживает, правда?

Фото: Gettyimages.ru/Joe Allison / Stringer, Dave Rowland / Stringer, Bradley Kanaris / Stringer, Paul Kane / Stringer

4 комментария

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Under
Странно, что на время ЧМ не стали хотя бы признавать визы друг друга.
Не говоря уже о какой-то упрощёнке.
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Tigranodovar
"В Австралии сейчас зима, поэтому название нашего блога «ЧМ во время зимы» все еще очень актуально"

В Сиднее ночью +10, но днем 20 в тени, а на солнце все 30. Вот такая зима.
Светает в 7 утра, темнеет в 17, я лично в 6-7 вечера играю в теннис все еще в шортах и майке.
+2
0
+2
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Японч
Ребята, вы мои кумиры! Очень интересно было читать ваши выпуски с ЧМ в Катаре и клубного ЧМ. Обязательно буду следить за вами в Австралии. Удачи!
+2
0
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