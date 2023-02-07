Сходили на чемпионат Испании в Африке. И зафанатели от маскота – скумбрии! 🐟

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Всем привет! Это блог «ЧМ во время зимы», его авторы Марина и Костя – в Марокко на клубном ЧМ. После четвертьфиналов два дня паузы, мы решили провести их максимально продуктивно.

Рано утром на машине отправились на границу Марокко и Испании – в город Сеута.

Немногие знают, что у Испании есть сразу два анклава в Северной Африке – кроме Сеуты это Мелилья.

Подробнее про эти анклавы и их футбольное значение на Sports.ru уже писали, повторяться не будем, просто оставим ссылку.

В 9:30 по местному времени мы уже были на границе: указатели привели нас в узкий коридор, по нему мы прошли к марокканскому пограничнику.

Он поставил штамп и отправил нас в следующий коридор.

Это дорожка довела нас уже к испанскому пограничнику, у него уже возникло к нам несколько вопросов. Во-первых, он с радостью посмотрел на наш российский паспорт: радовался любому отличию от марокканских и испанских.

Во-вторых, начал сразу же расспрашивать Марину, откуда она знает язык. В-третьих, посоветовал для практики смотреть побольше фильмов на испанском. В общем, уровень дружелюбия – запредельный, вот-вот бы и к конкретному кино перешли.

Обе границы мы прошли за 15 минут и оказались в ином мире: суетной и не всегда опрятный Танжер сменился на аккуратную, вальяжную и очень спокойную Сеуту.

Чистота и размеренный темп жизни не единственное, что отличает Испанию.

Именно здесь все еще действует масочный режим в общественном транспорте. И это не условность: зайти в автобус без маски не получится.

Мы прогулялись по городу и отправились на стадион Альфонсо Мурубе – 6500 зрителей при 85-тысячном населении города.

Несмотря на раннее время матча и тяжелое турнирное положение «Сеуты», собралось около трех тысяч. Кстати, не бесплатно: билеты по 15 и 20 евро. Мы взяли подешевле и пошли за ворота.

Нас сразу же поразил местный талисман Кабаллат.

Долго не могли понять, какое существо он символизирует, но антибан в гугле позволил справиться: это атлантическая скумбрия!

Кайф, правда?

Пишите в комментариях, если тоже любите скумбрию.

На трибунах было очень уютно: местные дедушки с внуками кричали на судью, а в одну из трибун вообще были вписаны ворота.

Как вам?

«Сеута» в этом сезоне идет на последнем месте в третьей лиге Испании. Похоже, вылета уже не избежать. Тем не менее, болельщики довольны сезоном, ведь в Кубке Короля «Сеута» зашла очень далеко и впервые с 2000 года привезла в свой город «Барселону». Хоть и проиграла ей дома 0:5.

Зато все прошло удачно в день нашего приезда: победа в игре с «Фуенлабрадой» стала четвертым подряд матчем без поражений. Единственный гол в конце первого тайма со штрафного забил некто Нито Гонсалес. Надеюсь, мы можем показать этот гол, и испанское телевидение не будет кидать страйк. Посмотрите на эту красоту и оцените яркую реакцию болельщиков.

Известных игроков в этот день на поле не было. Да, несколько футболистов провели пару матчей в Ла Лиге в разные годы, кто-то даже играл в молодежных командах грандов, но самым знаменитым в заявке на этот матч был полузащитник «Фуенлабрады» Энцо Зидан. 27-летний француз так и отсидел весь матч на скамейке. Как вы понимаете, карьера у сына ЗиЗу не задалась, а в клуб с 17-го места третьего дивизиона он пришел свободным агентом.

Единственный момент, который очень не понравился на матче «Сеуты» – полное отсутствие атрибутики. Вежливый стюард посоветовал приобрести шарфик в официальном шопе, но потом сам же отменил свою мысль, ведь в выходной день магазин закрыт. Так что мы остались без шарфика. Но ничего, будет еще один повод вернуться.

После игры позитивных впечатлений добавила невероятная набережная, которую мы почти всю прошли пешком.

Наша обратная дорога в Марокко была уже чуть дольше из-за очередей на границе. В общей сложности мы провели в транзитной зоне около 50 минут. В целом, переход между странами пешком очень сильно напомнил границу России и Эстонии, где мост дружбы соединяет Ивангород и Нарву.

Правда, через тот самый мост дружбы теперь без веских оснований перейти нельзя. В Марокко и на их границе с Испанией пока все спокойно и доступно. Так что очень рекомендуем!

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Фото: Марина и Костя; twitter.com/ADCeuta_FC