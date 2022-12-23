Клубный ЧМ – пока полный провал. ФИФА не смогла организовать даже продажу билетов. Репортаж из Марокко

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Привет всем, кто зашел в блог «ЧМ во время зимы». Он появился во время чемпионата мира в Катаре, а вели его Костя и Марина – пара из Петербурга, которая не понимает, как можно жить без путешествий и футбола. Да, даже сейчас.

После турнира в Катаре у нас была настоящая ломка: не хватало не только футбола, но и эмоций. Месяц в Дохе стал одним из лучших (если не лучшим) в нашей жизни, поэтому мы сразу же обозначили следующие футбольные планы для путешествий. Во-первых, решили поехать на клубный чемпионат мира-2022 в Марокко. Во-вторых, на женский чемпионат мира в Австралии и Новой Зеландии. До женского мундиаля еще полгода (хотя на визы стран-хозяек мы уже подаемся), а вот турнир в Марокко начнется 1 февраля.

У футбольных болельщиков в основном пренебрежительное отношение к клубному чемпионату мира: раз в год победитель Лиги чемпионов вторым составом обыгрывает какие-то команды из других частей света и делает легкий +1 к трофеям. За последние 15 лет клубный ЧМ всего раз выигрывали не европейцы: в 2012-м «Коринтианс» обыграл «Челси» (1:0).

Полное ощущение, что к турниру очень несерьезно относится и ФИФА, поэтому Джанни Инфантино и его друзья просто забивают на организацию . Мы за три недели до старта решили, что поедем в Марокко, полезли на сайт ФИФА и поняли: нет не только расписания, но даже списка городов, в которых пройдут игры.

15 января наконец-то прошла жеребьевка, а на сайте ФИФА рассказали, что игры состоятся в Танжере и Рабате. Билетов все еще не было.

Каждый день мы обновляли сайт ФИФА, чтобы 20 января увидеть новость о старте продаж. Почему-то организаторы не стали использовать классическую систему, которая отработана годами на турнирах сборных. ФИФА отправил на какой-то марокканский сайт, к тому же с французским интерфейсом.

Интуитивно на сайте все понятно, неясно лишь одно – почему в продаже нет билетов на матчи в Рабате (полуфинал, матч за бронзу и финал): в открытом доступе были только игры в Танжере. Мы сразу же приобрели билеты на первую, вторую и четвертую и каждый день обновляли этот местный сайт, но билетов так и не появилось.

30 января ночью мы прилетели в Касабланку.

Пограничника на паспортном контроле интересовало два вопроса – первый раз ли мы в Марокко и кем работаем.

После ответов он ручкой написал какие-то цифры в наших паспортах и отправил получать багаж.

Если вы не читали катарскую историю, как наш чемодан забрал Федерико Кьеза, вам сюда.

В этот раз с багажом тоже история: чемоданы перестали появляться, на табло загорелось «окончание разгрузки», а нашего все еще не было. Пришлось обходить все ленты: оказалось, кто-то снял наш чемодан и с десятком других оставил в центре зала. Ничего, он и не с таким справлялся.

На следующий день мы отправились на самую футбольную улицу Марокко, где по разным сторонам дороги расположились главные клубы страны: «Раджа» и «Видад».

У фан-шопа «Видада» уже была большая очередь, человек 25 ждали открытия магазина после обеда. В итоге толпа просто рванула, люди стали почти драться за один из видов бомберов.

Мы пришли за шарфиками, но не нашли их. Не было шарфиков и у конкурентов из «Раджи» – пришлось покупать сувениры на местном рынке.

Затем мы пошли забирать купленные билеты.

Да-да, после покупки билетов на почту пришло сообщение, что онлайн-билетов не будет, их нужно физически забрать в одной из точек.

В этой микро-кассе милый сотрудник на чистом французском объяснил, что может лишь отдать те билеты, что мы купили. Билеты на игры в Рабате можно купить только онлайн. На наш довод, что билетов на сайте не было марокканец только пожал плечами: значит закончились.

Вот такой вот парадокс. Билетов не было, но они закончились .

Джанни Инфантино объявил, что с 2025 года на клубном ЧМ будет не семь команд, а 32. Решение выглядит очень странно, потому что пока что ФИФА не может нормально организовать даже турнир для семи.

Первая игра уже 1 февраля: египетский «Аль-Ахли» сыграет с «Окленд Сити» из Новой Зеландии. Посмотрим, как будет все организовано со стороны ФИФА. Обязательно расскажем все подробности в нашем блоге и в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

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Фото: Костя и Марина; East News/FADEL SENNA / AFP