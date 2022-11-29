Еда на стадионах ЧМ – провал. Невкусно и дорого: бургер – 800 рублей, безалкогольное пиво – 550!

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Всем привет. Это все еще блог «ЧМ во время зимы», который все еще ведут Костя и Марина. И мы все еще в Катаре. Если не понимаете, кто мы и почему вы нас читаете – провалитесь в наш блог и почитайте наши предыдущие тексты. Будем очень рады вашим комментариям к прошлым постам.

Перед походом на матч Япония – Хорватия мы совершили стратегическую ошибку: заработались и не все из нас успели поесть перед выходом. И это реально проблема, потому что на стадионе нормально подкрепиться просто невозможно. Тем не менее, иногда приходится. В этом тексте мы расскажем о том, что продается в торговых точках на аренах, сколько это стоит и стоит ли это того.

В наши первые матчи в Катаре мы были в шоке от того, как плохо организована работа точек питания. Сотрудники работали невероятно медленно (чаще всего из-за того, что плохо знали нужные фразы на английском), что приводило к длинным очередям. Более того, вся горячая еда, представленная в меню, просто отсутствовала.

Купить можно было только напитки (кола, спрайт, фанта, вода и безалкогольное пиво) и снеки (орехи, чипсы и попкорн). Газировка стоит 270 рублей, пиво – 550. Ореховый микс – 420 рублей, попкорн и чипсы – 180 рублей. В большинстве стадионов (но не везде) к пиву давали красивый стакан.

На матчах сборной Катара (и только на них) также давали красивый стакан для газировки. На других играх их не было.

Ко вторым матчам на всех стадионах система более-менее выстроилась, практически вся заявленная еда появилась на прилавках. Вторая проблема почти всех арен – полное отсутствие каких-либо столов, чтобы за ними поесть. Мы еще не были на «Лусаиле», но на других стадионах ничего нет. Кроме арены «Аль Джануб», где установлены вот такие невероятные полубарные стойки.

Теперь перейдем к главным блюдам.

Говяжий бургер – 750 рублей. Полный провал за такие деньги – 4/10. Единственное, что его спасает – неплохая котлета, которая не имеет ничего общего с котлетами для бургера, но все-таки вкусная.

Хот-дог – 470 рублей. Худший хот-дог в вашей жизни – 1/10. Его не спасает ничего: ужасная сосиска из непонятного сырья, обмазанная соусом, который напоминает карри. Две булки вокруг сосиски существуют лишь для того, чтобы это можно было назвать хот-догом.

Фатайер с сыром – 270 рублей. Арабский пирожок. Проще найти удачные моменты сборной Катара на ЧМ, чем сыр в этом пирожке. 3/10, если вам попадется свежий. 1/10, если он уже полежал и не горячий.

Фатайер со шпинатом – 270 рублей. Очень шпинатный пирожок, очень соленый. Если любите шпинат – вам зайдет. 5/10.

Чикен шаверма – 550 рублей. Слабее любой шавермы с курицей, которую вы ели. Невкусный ролл, сухая курица, полное отсутствие какого-либо соуса. В общем, 2/10 – если вам только-только ее сделали. 1/10, если она чуть-чуть полежала.

Вегетарианский ролл – 470 рублей. Классный свеженький ролл с овощами и хумусом. Один минус – цена. А так – 6/10!

Ролл с мясом и сыром – 920 (!) рублей. Главный провал: ужасный ролл с очень странным мясом за космические деньги. 0/10.

Также в меню значились вегетарианские палочки за 300 рублей (видимо, кусочки морковки и сельдерея), но мы ни разу не видели их в наличии.

Также где-то существовали лукумадесы – сладкое блюдо местной кухни, похожее на наши петербургские пышки. Но в продаже их не было. Из сладкого вообще было только мороженое. А точнее – фруктовый лед в виде флагов стран-участниц ЧМ. Мы попробовали Катар. По вкусу – очень так себе, максимум 2/10, еще и за 370 рублей.

Единственное светлое пятно в точках продаж – карак. Это местный чай с добавлением какао и специй. Очень приятный вкус, классно заходит на холодных стадионах, особенно на вечерних играх.

Один минус – цена, стоит 270 рублей. В любой точке в городе цена примерно 18 рублей за такой же стаканчик. В общем, наценка бешеная. Тем не менее, 8/10.

Нас часто спрашивают в комментариях, как мы вообще здесь питаемся? Какие продукты в магазинах? Есть ли что-то необычное.

Если честно, продукты в магазинах абсолютно такие же как у нас. Ничего особенного мы в супермаркетах не заметили. Разве что один раз поели очень невкусный арбуз, но это обычная ситуация и для российских магазинов. Уже несколько дней мы живем в квартире, где есть кухня. Этим и пользуемся – готовим обычные блюда: овощи, мясо, яйца и все продукты первой необходимости здесь в порядке. Цена примерно такая же как в Петербурге, максимум 5-10 процентов выше. Но мы не были в России уже почти месяц, может, там тоже уже цены аналогичные.

Когда мы жили в вагончике, у нас был экспериментальный рацион: старались есть горячую еду. Самое популярное блюдо – рис с подливой из мяса, фасоли и овощей. Выглядит, возможно, не самым презентабельным образом, но очень вкусно, да еще и всего за 270 рублей.

Иногда ели лапшу или пробовали местную рыбу.

Цены на готовую еду здесь повыше, чем у нас. В фаст-фудах и маленьких ресторанчиках средний чек около 600 рублей. Зато порции очень большие, брать два блюда – почти всегда ошибка. Как вы помните из начала текста, есть только одна ошибка серьезнее – приходить голодным на стадион. Вот и сегодня пришлось съесть бургер, чтобы во время игры ни на что не отвлекаться. Матч, кстати, получился топ: хорваты с японцами дотянули до серии пенальти, в которой Доминик Ливакович просто съел (ха-ха) японцев.

Пишите в комментариях, понравился ли вам обзор меню. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где сразу же после заключительных матчей 1/8 финала будет розыгрыш красивого стакана Bud.

Фото: автора.