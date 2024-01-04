Русская пятерка правда брала Кубок Стэнли? А Яшин был первым капитаном из Европы? Тест про наших в НХЛ
Российские игроки в НХЛ – тема, которая никогда не перестанет подкидывать любопытные факты. Проверьте в нашем тесте, сможете ли вы отличить правду от выдумки – и забирайте новогодние подарки от Winline!
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https://en.wikipedia.org/wiki/Lars-Erik_Sj%C3%B6berg