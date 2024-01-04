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Русская пятерка правда брала Кубок Стэнли? А Яшин был первым капитаном из Европы? Тест про наших в НХЛ

1796

Российские игроки в НХЛ – тема, которая никогда не перестанет подкидывать любопытные факты. Проверьте в нашем тесте, сможете ли вы отличить правду от выдумки – и забирайте новогодние подарки от Winline!

logoАлексей ЯшинlogoАлександр ОвечкинlogoНХЛlogoПавел Буре
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9 комментариев
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Первый еврокапитан в НХЛ швед Lars-Erik Sjoberg. Winnipeg Jets - 1979/80
https://en.wikipedia.org/wiki/Lars-Erik_Sj%C3%B6berg
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Про отца Буре так уверенно ответил, думал, что считается только карьера игрока и у всех по нулям.
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лень искать, но Могильный точно не первый еврос-капитан..
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Сорри, отец Буре
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Не брала, а завоевывала! Брать можно только штучный товар, а Кубки команды завоевывают!
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с первым европейским капитаном конечно обкакались.
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Лет 25 назад я бы ответил на все вопросы. Тогда и наша пресса больше следила за НХЛ, чем за внутренними соревнованиями. Сейчас же я больше слежу за КХЛ, поэтому 2/8.
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Але! Умники! Павел Доцюк член тройного золотого клуба! Что за неучи пишут эти вопросы. Позорники
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Про отца Буре не знал.
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