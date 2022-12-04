Том Брэди закончил через год после первого объявления. Почему и что изменилось за это время?

Том Брэди сообщил, что заканчивает карьеру. Ровно год назад он так делал: написал трогательное письмо и со всеми попрощался, американский спортивный мир тепло ответил, выдав несколько пронзительных монологов о величайшем в истории.

А через месяц с небольшим Брэди решил вернуться: без футбола свою жизнь не представляю, хочу опять на поле, это моя жизнь.

Кажется, это решение сильно повлияло на его семью. По слухам, жена Брэди Жизель Бюндхен инициировала развод как раз из-за того, что Том не остановился вовремя.

• В 2022-м у Брэди была тяжелая предсезонка: впервые в карьере он пропустил несколько важных летних недель, потому что проводил время с семьей. Не помогло – осенью Брэди и Бюндхен развелись.

Оправданной ли получилась эта жертва? Едва ли. Сезон-2022 для Тома получился откровенно посредственным. Он вывел «Тампу» в плей-офф, но во многом это удалось из-за катастрофически слабого дивизиона. Хватило всего 8 побед в 17 матчах, чтобы выиграть дивизион и отправиться в плей-офф – настолько оказались плохи соседи.

• В первом же раунде «Тампа» без шансов влетела «Далласу» (14:31), а Брэди вообще проиграл им впервые за бесконечно долгую карьеру. Даже появились шутки, что «Каубойс» теперь занесут это в клубный музей: «Обыграли Брэди в его последнем матче».

• Последние несколько месяцев ходили слухи, что Брэди выбирает между двумя вариантами: остаться в «Тампе» еще на год или закончить совсем. Выбрал.

Момент не назвать идеальным в отличие от сезона-2020 – тогда сценарий сложился по-голливудски: Том ушел в новую команду от тренера, с которым проработал два десятка лет и выиграл шесть чемпионских колец, сразу же взял Супербоул и разбил любые сомнения о своем величии.

Сейчас эмоций очевидно меньше, скомканный сезон с таким же финалом сделал свое дело. Да и все просто так долго ждали, что уже перегорели. Спектакль давно кончился, зрители ушли, в зале убрались и даже свет выключили. Пора и тебе, Том.

В своем максимально простом заявлении – обычное селфи-видео в инстаграме и никаких писем – Брэди вспоминает про прошлогоднее прощание и обещает, что теперь точно все. Верим?

Фото: Gettyimages.ru/Julio Aguilar / Stringer, Kevin C. Cox, Mike Ehrmann