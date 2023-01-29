Предвкушаем финалы конференций в НФЛ. Обыграет ли Бурроу Махоумса четвертый раз подряд?

Сезон в НФЛ подходит к кульминации – сегодня ночью пройдут финалы конференций. А после них – уже только Супербоул.

Кто играет в этих финалах, кто фаворит, какие топ-игроки особенно интересны сейчас, в чем интрига каждого из матчей и за какими сюжетами стоит последить? Разбираемся вместе!

Кто сыграет в финалах и когда они пройдут?

В финале Национальной конференции сыграют «Филадельфия Иглс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс», матч начнется в воскресенье 29 января в 23:00 мск . Игра пройдет в Филадельфии: «Иглс» заработали более высокий посев по итогам регулярного сезона и получили преимущество домашнего поля.

Чемпион Американской конференции определится в ночь на понедельник в матче между «Канзас-Сити Чифс» и «Цинциннати Бенгалс» – 30 января в 02:30 . Здесь дома играют «Чифс» – тоже как обладатели более высокого посева.

Оба финала очень ровные по раскладам, такого давно не было в последние годы. Букмекеры определяют фаворитами первой пары «Сан-Франциско» с преимуществом в 2,5 очка, во второй – «Бенгалс» всего в 1,5 очка.

Это объяснимо: все четыре команды не имеют очевидных провальных мест, все в отличной форме прямо сейчас. Все решится в мелочах, скорее всего, интрига продлится до самых последних секунд.

«Филадельфия Иглс» – «Сан-Франциско Фотинайнерс»: столкновение двух отлаженных механизмов

Расклады и интриги. Соперники круто сбалансированы: у них отлично работает и пасовое нападение, и выносное, в защите тоже порядок. Это хорошо иллюстрируют цифры: обе команды в топ-3 всей лиги по разнице очков в регулярном сезоне. «Филадельфия» третья с разницей +133 очка, а «Сан-Франциско» – лидеры с +173.

Ключевым фактором может стать то, как «Иглс» сыграют в защите. У «Найнерс» разнообразие плеймейкеров в нападении, критически важно их сдержать. С пас-рашем (давлением на квотербека, если упрощать) у «Иглс» должно все получиться, он у них крайне хорош: за регулярку заработали аж 70 сэков – с отрывом лучшие в лиге. Брок Парди (тот самый последний выбор на драфте, который выиграл все матчи) неплохо, конечно, справляется с давлением защиты соперника, но с каждым раундом растет и моральное давление.

А вот защита «Иглс» против выноса выглядит слабее. За регулярку «Иглс» пропустили 15 тачдаунов по земле, в среднем позволяя набирать сопернику по 4,6 ярда за вынос. Это настораживает – особенно если учесть, кто отвечает за вынос у «Найнерс».

Главные лица. Тут целая россыпь звезд. Проще всего зацепиться за игроков нападения. В этом сезоне «Найнерс» подписали звездного бегущего Кристиана Маккафри (№23) – и сейчас он точно одна из главных угроз, набрав хорошую форму к матчам на вылет. В 12 играх этого сезона за «Сан-Франциско» Кристиан заработал 7 тачдаунов на выносе, 4 тачдауна принял на пасе.

Еще у «Сан-Франциско» силен тайт-энд Джордж Киттл (№85) . Очень ловкий для своей позиции и габаритов, одна из главных целей квотербека Брока Парди. В этом сезоне Киттл наловил аж 11 тачдаунов – его лучший результат в карьере. В плей-офф все еще ни одного тачдауна. Самое время исправить.

Одна из главных звезд в нападении «Филадельфии» – принимающий Эй Джей Браун (№11) . В команде он первый год, но уже стал ключевым игроком, который добавляет качества. Прямо сейчас это главный ресивер команды с 11 тачдаунами в сезоне. И тоже пока без тачдаунов в плей-офф – но у «Иглс» была пока всего одна игра.

Как играли друг с другом в последнее время. Команды последний раз встречались аж в начале сезона-2021, тогда «Найнерс» победили 17:11. Но вряд ли тот матч можно считать показательным – «Иглс» находились в активной перестройке. Для команд это первая игра на таком уровне.

Нынешние квотербеки команд – Брок Парди и Джейлен Хертс – в 2019-м играли друг против друга, но в студенческом футболе. Парди выступал за «Айову Стейт», а Хертс – за «Оклахому». К интриге в самом матче могут быть вопросы, но конец выдался жарким, «Оклахома» выиграла всего в одно очко – 42:41. Надеемся, в свежем противостоянии двух квотербеков к такой же результативности добавится еще и плотная борьба на протяжении всего матча.

«Канзас-Сити Чифс» – «Цинциннати Бенгалс»: повторение финала прошлого года

Расклады и интриги. Главный вопрос матча – насколько сильно на игру Патрика Махоумса повлияет его травма. Квотербек «Канзаса» получил сильное растяжение связок голеностопа в предыдущей игре против «Джексонвиля», на какое-то время даже сел на лавку в первой половине, но в итоге матч доиграл.

Участие Махоумса в предстоящем финале уже официально подтвердили, но травма все равно повлияла на расклад сил – теперь фаворитами считаются «Бенгалс», которые очень уверенно обыграли «Биллс» на их снежном поле.

«Бенгалс» неважно начинали сезон, но со временем разогнались и сейчас представляют грозную силу. У команды шикарно работает нападение, даже несмотря на потерю двух основных линейных. Квотербек Джо Бурроу отлично играет под давлением (во всех смыслах), корпус принимающих – блеск. Бурроу редко нацелен исключительно на одного или двух принимающих, отлично умеет выбирать по ситуации. Это добавляет нападению вариативности и непредсказуемости. Еще у «Бенгалс» шикарная защита и хорошие спецкоманды.

Но и у «Чифс» команда не хуже. Будь Патрик Махоумс – суперзвезда лиги и главный претендент на MVP в этом году – полностью здоров, «Чифс» были бы фаворитами. Сейчас же больше ответственности ляжет на их защиту: придется давить на Бурроу с кратно большей мощью и не давать тому спокойно выбирать из своих принимающих.

Главные лица. Про квотербеков мы уже рассказали, переходим к другим игрокам. При всей вариативности в корпусе принимающих у «Бенгалс» есть очевидный лидер – Джамарр Чейз (№1) . Два года назад «Бенгалс» взяли его в первом раунде драфта и попали под критику – мол, Бурроу нужны хорошие линейные, а не принимающие. Но Чейз всех разубедил в первый же сезон: наловил кучу тачдаунов, поставил парочку клубных рекордов и помог выйти в Супербоул. В этом году он снова очень хорош: один в один легко обыгрывает защитников, отлично ловит даже очень сложные передачи.

А бегущий Джо Миксон (№28) делает нападение «Цинци» всесторонне сильным. Этот сезон у него складывается хуже предыдущего, зато он в отличной форме прямо сейчас. В предыдущем матче против «Биллс» Миксон набрал больше сотни ярдов на выносе и заработал один тачдаун. У «Чифс» неплохая защита от выноса, но если у Миксона по-настоящему пойдет игра, этого не хватит.

Очевидный выбор номер один для Махоумса – тайт-энд Тревис Келси (№87) . Лучший в лиге на своей позиции последние несколько лет, одновременно шикарно работает на приеме и на блоках. В этом сезоне наловил аж 14 тачдаунов, причем 2 из них – в единственной пока игре плей-офф против «Джексонвиля». Его взаимопонимание с Махоумсом – суперсила нынешних «Чифс».

Как играли друг с другом в последнее время. За календарный 2022 год «Бенгалс» аж трижды обыграли «Канзас»: на 17-й неделе предыдущего сезона, потом в финале конференции, а потом еще в регулярке этого года. Фантастическая статистика против команды, которая выходит в финал конференции уже четыре года подряд. Болельщики «Бенгалс» теперь называют домашний стадион «Чифс» «Бурроухед» вместо «Эрроухед» – понятно, в честь кого.

А что после финалов конференций?

Только Супербоул. В этом году он пройдет 12 февраля в городе Глендейл , это в Аризоне.

А пока будет двухнедельная пауза перед Супербоулом, НФЛ проведет мероприятие всех звезд – Пробоул. На этот раз организаторы убрали совсем классический матч между конференциями. Вместо этого – игра во флаг-футбол (облегченная версия американского футбола) и целая россыпь испытаний и конкурсов.

Фото: East News/AP Photo/Jeff Dean, AP Photo/Jeff Roberson; REUTERS/Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports, Kyle Terada-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Nic Antaya, Mitchell Leff, Dylan Buell, Harry How