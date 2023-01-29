Четвертая попытка
Блог

Предвкушаем финалы конференций в НФЛ. Обыграет ли Бурроу Махоумса четвертый раз подряд?

Канзас-Сити Канзас-Сити
Цинциннати Цинциннати
НФЛ НФЛ
Сан-Франциско Сан-Франциско
Патрик Махоумс Патрик Махоумс
Джо Бурроу Джо Бурроу
Филадельфия Филадельфия
Джордж Киттл Джордж Киттл
Джамарр Чейз Джамарр Чейз
Джейлен Хертс Джейлен Хертс
Кристиан Маккэффри Кристиан Маккэффри
Джо Миксон Джо Миксон
Эй Джей Браун Эй Джей Браун
Трэвис Келси Трэвис Келси
Брок Перди
Американский футбол Американский футбол

Сезон в НФЛ подходит к кульминации – сегодня ночью пройдут финалы конференций. А после них – уже только Супербоул.

Кто играет в этих финалах, кто фаворит, какие топ-игроки особенно интересны сейчас, в чем интрига каждого из матчей и за какими сюжетами стоит последить? Разбираемся вместе! 

Кто сыграет в финалах и когда они пройдут?

В финале Национальной конференции сыграют «Филадельфия Иглс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс», матч начнется в воскресенье 29 января в 23:00 мск. Игра пройдет в Филадельфии: «Иглс» заработали более высокий посев по итогам регулярного сезона и получили преимущество домашнего поля.

Чемпион Американской конференции определится в ночь на понедельник в матче между «Канзас-Сити Чифс» и «Цинциннати Бенгалс» – 30 января в 02:30. Здесь дома играют «Чифс» – тоже как обладатели более высокого посева.

Оба финала очень ровные по раскладам, такого давно не было в последние годы. Букмекеры определяют фаворитами первой пары «Сан-Франциско» с преимуществом в 2,5 очка, во второй – «Бенгалс» всего в 1,5 очка.

Это объяснимо: все четыре команды не имеют очевидных провальных мест, все в отличной форме прямо сейчас. Все решится в мелочах, скорее всего, интрига продлится до самых последних секунд.

«Филадельфия Иглс» – «Сан-Франциско Фотинайнерс»: столкновение двух отлаженных механизмов

Расклады и интриги. Соперники круто сбалансированы: у них отлично работает и пасовое нападение, и выносное, в защите тоже порядок. Это хорошо иллюстрируют цифры: обе команды в топ-3 всей лиги по разнице очков в регулярном сезоне. «Филадельфия» третья с разницей +133 очка, а «Сан-Франциско» – лидеры с +173.

Ключевым фактором может стать то, как «Иглс» сыграют в защите. У «Найнерс» разнообразие плеймейкеров в нападении, критически важно их сдержать. С пас-рашем (давлением на квотербека, если упрощать) у «Иглс» должно все получиться, он у них крайне хорош: за регулярку заработали аж 70 сэков – с отрывом лучшие в лиге. Брок Парди (тот самый последний выбор на драфте, который выиграл все матчи) неплохо, конечно, справляется с давлением защиты соперника, но с каждым раундом растет и моральное давление. 

А вот защита «Иглс» против выноса выглядит слабее. За регулярку «Иглс» пропустили 15 тачдаунов по земле, в среднем позволяя набирать сопернику по 4,6 ярда за вынос. Это настораживает – особенно если учесть, кто отвечает за вынос у «Найнерс».

Главные лица. Тут целая россыпь звезд. Проще всего зацепиться за игроков нападения. В этом сезоне «Найнерс» подписали звездного бегущего Кристиана Маккафри (№23) – и сейчас он точно одна из главных угроз, набрав хорошую форму к матчам на вылет. В 12 играх этого сезона за «Сан-Франциско» Кристиан заработал 7 тачдаунов на выносе, 4 тачдауна принял на пасе.

Еще у «Сан-Франциско» силен тайт-энд Джордж Киттл (№85). Очень ловкий для своей позиции и габаритов, одна из главных целей квотербека Брока Парди. В этом сезоне Киттл наловил аж 11 тачдаунов – его лучший результат в карьере. В плей-офф все еще ни одного тачдауна. Самое время исправить.

Одна из главных звезд в нападении «Филадельфии» – принимающий Эй Джей Браун (№11). В команде он первый год, но уже стал ключевым игроком, который добавляет качества. Прямо сейчас это главный ресивер команды с 11 тачдаунами в сезоне. И тоже пока без тачдаунов в плей-офф – но у «Иглс» была пока всего одна игра.

Как играли друг с другом в последнее время. Команды последний раз встречались аж в начале сезона-2021, тогда «Найнерс» победили 17:11. Но вряд ли тот матч можно считать показательным – «Иглс» находились в активной перестройке. Для команд это первая игра на таком уровне.

Нынешние квотербеки команд – Брок Парди и Джейлен Хертс – в 2019-м играли друг против друга, но в студенческом футболе. Парди выступал за «Айову Стейт», а Хертс – за «Оклахому». К интриге в самом матче могут быть вопросы, но конец выдался жарким, «Оклахома» выиграла всего в одно очко – 42:41. Надеемся, в свежем противостоянии двух квотербеков к такой же результативности добавится еще и плотная борьба на протяжении всего матча.

«Канзас-Сити Чифс» – «Цинциннати Бенгалс»: повторение финала прошлого года

Расклады и интриги. Главный вопрос матча – насколько сильно на игру Патрика Махоумса повлияет его травма. Квотербек «Канзаса» получил сильное растяжение связок голеностопа в предыдущей игре против «Джексонвиля», на какое-то время даже сел на лавку в первой половине, но в итоге матч доиграл.

Участие Махоумса в предстоящем финале уже официально подтвердили, но травма все равно повлияла на расклад сил – теперь фаворитами считаются «Бенгалс», которые очень уверенно обыграли «Биллс» на их снежном поле.

«Бенгалс» неважно начинали сезон, но со временем разогнались и сейчас представляют грозную силу. У команды шикарно работает нападение, даже несмотря на потерю двух основных линейных. Квотербек Джо Бурроу отлично играет под давлением (во всех смыслах), корпус принимающих – блеск. Бурроу редко нацелен исключительно на одного или двух принимающих, отлично умеет выбирать по ситуации. Это добавляет нападению вариативности и непредсказуемости. Еще у «Бенгалс» шикарная защита и хорошие спецкоманды.

Но и у «Чифс» команда не хуже. Будь Патрик Махоумс – суперзвезда лиги и главный претендент на MVP в этом году – полностью здоров, «Чифс» были бы фаворитами. Сейчас же больше ответственности ляжет на их защиту: придется давить на Бурроу с кратно большей мощью и не давать тому спокойно выбирать из своих принимающих.

Главные лица. Про квотербеков мы уже рассказали, переходим к другим игрокам. При всей вариативности в корпусе принимающих у «Бенгалс» есть очевидный лидер – Джамарр Чейз (№1). Два года назад «Бенгалс» взяли его в первом раунде драфта и попали под критику – мол, Бурроу нужны хорошие линейные, а не принимающие. Но Чейз всех разубедил в первый же сезон: наловил кучу тачдаунов, поставил парочку клубных рекордов и помог выйти в Супербоул. В этом году он снова очень хорош: один в один легко обыгрывает защитников, отлично ловит даже очень сложные передачи.

А бегущий Джо Миксон (№28) делает нападение «Цинци» всесторонне сильным. Этот сезон у него складывается хуже предыдущего, зато он в отличной форме прямо сейчас. В предыдущем матче против «Биллс» Миксон набрал больше сотни ярдов на выносе и заработал один тачдаун. У «Чифс» неплохая защита от выноса, но если у Миксона по-настоящему пойдет игра, этого не хватит.

Очевидный выбор номер один для Махоумса – тайт-энд Тревис Келси (№87). Лучший в лиге на своей позиции последние несколько лет, одновременно шикарно работает на приеме и на блоках. В этом сезоне наловил аж 14 тачдаунов, причем 2 из них – в единственной пока игре плей-офф против «Джексонвиля». Его взаимопонимание с Махоумсом – суперсила нынешних «Чифс».

Как играли друг с другом в последнее время. За календарный 2022 год «Бенгалс» аж трижды обыграли «Канзас»: на 17-й неделе предыдущего сезона, потом в финале конференции, а потом еще в регулярке этого года. Фантастическая статистика против команды, которая выходит в финал конференции уже четыре года подряд. Болельщики «Бенгалс» теперь называют домашний стадион «Чифс» «Бурроухед» вместо «Эрроухед» – понятно, в честь кого.

А что после финалов конференций?

Только Супербоул. В этом году он пройдет 12 февраля в городе Глендейл, это в Аризоне.

А пока будет двухнедельная пауза перед Супербоулом, НФЛ проведет мероприятие всех звезд – Пробоул. На этот раз организаторы убрали совсем классический матч между конференциями. Вместо этого – игра во флаг-футбол (облегченная версия американского футбола) и целая россыпь испытаний и конкурсов.

Фото: East News/AP Photo/Jeff Dean, AP Photo/Jeff Roberson; REUTERS/Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports, Kyle Terada-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Nic Antaya, Mitchell Leff, Dylan Buell, Harry How

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Рынкевич
Ответ Дмитрий Шумак
А много вообще у нас поклонников данного вида спорта? Интересно просто, хотя судя по комментариям смотрят люди...
Мы на First & Goal подсчитывали. Всего в России около 60 тысяч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
karlsson27
Кстати, 3 клуба второй год в финалах конференций. И только прошлогодних победителей Рэмс сменили Иглс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
Питтсбург нет, буду за 49х как найменее хайповых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
karlsson27
Болеть буду за Бенгалс с 49-тыми!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Гергард
Ответ KaaTim
Плов амфута как всегда шикарен, столько красоты и интриги. Подскажите кто где смотрит? Где искать трансляции?
Тачдаун тв и 36 студия,группы в ВК,всегда там смотрю трансляции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Шумак
А много вообще у нас поклонников данного вида спорта? Интересно просто, хотя судя по комментариям смотрят люди...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KaaTim
Плов амфута как всегда шикарен, столько красоты и интриги. Подскажите кто где смотрит? Где искать трансляции?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Шерстнёв
Кто все эти люди?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
server34
Бурроу зажигает, но надеюсь в этот раз всё сложится в пользу Канзаса. Бурроу нужно всего 2 секунды, чтобы бросить точный пас. Это очень быстро. Чифс не так хороши как тут описывают. У Чифс очень плохо играют спешиал тимс. Могут привезти сами себе тач даун, когда соперник выбивает мяч. Кикер Буткер в начале сезона он получил травму и уже не так хорош как раньше. Чифс могут не досчитаться дополнительных очков. Ну, и главная проблема, если Чифс ведут с большим отрывом в первой половине, то как поавило сливают вторую и проигрывают по итогу. Для Чифс будет лучше, если игра будет нервной с большим количеством ошибок в первой половине матча. Собраться и выдать камбэк для них легче, чем не разбазарить преимущество во второй.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
37old
Чифс с непонятно каким Махоумсом и без Хилла (78 ярдов и тачдаун в прошлом финале)...поставлю на них. В прошлом году тоже на них ставил.🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Овечкин
Ответ Артем Войтов
Паблик 39 студия НФЛ в ВК
36 же...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Войтов
Ответ Владимир Ш
Кто-нибудь может подсказать трансляцию?
Паблик 39 студия НФЛ в ВК
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Ш
Кто-нибудь может подсказать трансляцию?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bengalsckyzh
Если «Бенгалс» пройдут «Чифс», то возьмут титул. Но... Это будет сложно. Патрик II силён и это факт.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
263 подписчика
Ответ Максим Фомин
Ваааау...ещё даже не Superbowl, а футбол уже на главной...мое почтение👍
Весь плей-офф на главной стабильно 🙄
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yaroslove
Будет интересный финал Бенгалз - 49ерз. В середине сезона у команд соотношение побед и поражений было 4:4 и их шансы на плей-офф рассматривались как невысокие. Но с тех пор ни одни, ни другие не проиграли ни одного матча )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Войтов
Мне кажется, стоило отдельно упомянуть, что у Маккафри есть пасовый тачдаун. В смысле, как у пасующего. Просто прекрасен.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Войтов
Я человек простой: вижу НФЛ на главной, ставлю плюс.
Хотя я даже проще, чем о себе думаю: вижу НФЛ, ставлю плюс.
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Фомин
Ваааау...ещё даже не Superbowl, а футбол уже на главной...мое почтение👍
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий